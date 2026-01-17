„Ofurfæðubótarefnið“ kreatín hefur marga kosti en er alls ekki fyrir alla

Kreatín, fæðubótarefni sem lengi hefur verið tengt vaxtarrækt og afreksíþróttum, er nú komið í kastljósið sem mögulegt „ofurefni“ fyrir fólk á miðjum aldri og eldri. Vísindarannsóknir síðustu ára benda til þess að kreatín geti ekki aðeins aukið vöðvamassa og styrk, heldur einnig haft jákvæð áhrif á heila, svefngæði, orkustig og jafnvel einkenni breytingaskeiðs hjá konum.
Í dag eru það helst áhrifavaldar á Tiktok sem básúna um jákvæð áhrif efnisins á líðan sína frekar en helmössuð vöðvatröll. Efnið hentar þó alls ekki öllum.
Kreatín er náttúrulegt efni sem líkaminn framleiðir sjálfur úr amínósýrum og fæst einnig úr kjöti og fiski. Það er geymt að mestu í vöðvum þar sem það gegnir lykilhlutverki í hraðri orkuframleiðslu.
„Það sem gerir kreatín áhugavert er að það hjálpar frumum að endurnýja orku mjög hratt, bæði í vöðvum og heila,“ segir Sammie Gill, næringarfræðingur og talsmaður breska næringarfræðingafélagsin í umfjöllun Daily Mail.
Í niðurstöðum rannsóknar sem birtist í tímaritinu Nutrients árið 2022 gaf til kynna að eldri einstaklingar sem tóku 3–5 grömm af kreatíni á dag samhliða léttum styrktaræfingum bættu á sig að meðaltali 1,4 kílóum af vöðvamassa og urðu allt að 8 prósent sterkari en þeir sem slepptu kreatíni.
Heilinn er eitt orkufrekasta líffæri líkamans og því hafa vísindamenn einnig skoðað áhrif kreatíns á hugræna getu. Í rannsókn frá 2019 kom í ljós að 5 grömm af kreatíni bættu viðbragðshraða um 10 prósent hjá heilbrigðu fólki sem hafði verið svipt svefni.
„Kreatín virðist virka best þegar frumur eru undir álagi, til dæmis við svefnleysi, mikla þreytu eða streitu,“ segir þýski vísindamaðurinn Ali Gordji-Nejad og líkir áhrifunum við að fylla á bíl eftir langan akstur.
Smærri rannsóknir hafa einnig bent til mögulegs ávinnings fyrir fólk með langvarandi þreytu eftir Covid og jafnvel á fyrstu stigum Alzheimer-sjúkdóms, þó sérfræðingar ítreki að aðeins sé um vísbendingar að ræða og þörf sé á víðtækari rannsóknum.
Áhugaverðar niðurstöður hafa einnig komið fram í rannsóknum á kreatíni sem viðbót við meðferð við þunglyndi. Í rannsókn frá 2025 reyndist hugræn atferlismeðferð árangursríkari þegar kreatíni var bætt við.
„Kenningin er sú að ákveðin svæði heilans verði fyrir orkuskorti við þunglyndi og kreatín geti hjálpað til við að endurheimta eðlilega starfsemi,“ segir Carmine Pariante, prófessor í líffræðilegum geðlækningum.
Hann leggur þó ríka áherslu á að kreatín eigi ekki að nota við geðraskanir nema undir eftirliti læknis, þar sem það geti, í undantekningartilfellum, ýtt undir oflæti.
Ein stærsta breytingin í umræðunni um kreatín snýr að konum. Rannsóknaryfirlit frá 2021 bendir til þess að lækkandi estrógenmagn á breytingaskeiði dragi einnig úr kreatínmagni líkamans, sem geti aukið vöðvaslappleika, beinþynningu, þreytu og jafnvel „heilaþoku“.
Í rannsóknum á konum eftir tíðahvörf kom fram að þær sem tóku 5 grömm af kreatíni á dag samhliða léttum styrktaræfingum bættu vöðvastyrk, upplifðu betri svefn og stöðugra skap. Nýleg rannsókn frá 2025 gaf síðan til kynna að konur upplifðu vægari skapsveiflur á forbreytingaskeiði.
Flestir sérfræðingar eru sammála um að kreatín sé eitt öruggasta fæðubótarefnið á markaðnum. Yfirlit yfir 685 rannsóknir sýndi að aukaverkanir væru yfirleitt vægar, svo sem tímabundinn óþægindi í maga eða væg þyngdaraukning vegna vökvasöfnunar í vöðvum.
„Kreatín hefur ekki sýnt neikvæð áhrif á nýru eða lifur hjá heilbrigðu fólki,“ segir prófessor Richard Kreider, sem þó varar við að fólk með nýrna- eða lifrarsjúkdóma ráðfæri sig við lækni áður.
Sérfræðingar mæla almennt með 3–5 grömmum á dag af kreatíni og helst í tengslum við styrktarþjálfun.
En þrátt fyrir lofandi niðurstöður vara sérfræðingar við of miklum væntingum. Kreatín sé ekki töfralausn en sem hluti af heilbrigðum lífsstíl, hreyfingu og góðu mataræði getur það reynst gagnlegt, sérstaklega þegar líkaminn eldist.“