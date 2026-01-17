fbpx
Linda missti fyrirtækið og fór í persónulegt gjaldþrot – Þetta gerði hún til að koma sterkari til baka

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Laugardaginn 17. janúar 2026 10:30

Linda Pé veit hvernig er að ganga í gegnum erfiðleika.

Masterslífsþjálfinn og fyrrverandi fegurðardrottningin Linda Pétursdóttir, betur þekkt sem Linda Pé, þekkir það vel að ganga í gegnum erfiðleika og gera breytingar á eigin lífi. Hún ræðir opinská um krefjandi tímabil þegar hún var bæði gjaldþrota og einstæð móðir. Hún segir að það hafi ekki verið bjartsýni sem breytti þessum aðstæðum, heldur hafi hún lært að árangur er ekki tilviljun.

Sjá einnig: Linda Pé segir þetta lykilinn að varanlegum árangri – „Aðferðin sem þú hefur verið að nota fram til þessa virkar ekki“

Linda er gestur vikunnar í Fókus, viðtalsþætti DV.  Hún rekur LMLP-prógrammið og Lífsþjálfaskólann, heldur úti vinsæla hlaðvarpinu Podcastið með Lindu Pé og er nú nýlega farin af stað með fimm daga frítt netnámskeið þar sem hún kennir kóðann á bak við varanlegan árangur.

Það er hægt að hlusta á þáttinn með Lindu á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Textabrot úr þættinum má lesa hér að neðan.

„Ég er alveg mjög opin með það að ég er búin að fara í gegnum alls kyns verkefni sjálf í lífinu, bara eins og flest okkar. Fyrir rúmum 10 árum síðan missti ég allt fjárhagslegt. Ég missti fyrirtækið mitt og ég fór líka persónulega í gjaldþrot. Það var gríðarlega erfitt tímabil. Það tók mig alveg tíma að ná mér upp úr ræsinu og fara að líta á lífið aftur og sjá einhver tækifæri. Og ég gerði það því það var í raun og veru ekkert annað í boði hjá mér sem einstæð móðir.“

Linda segir að hún hafi látið verkin tala. „Ég gerði það ekki með því bara að setjast í lótusstöðu og manifesta. Auðvitað er það partur af prógramminu að sjá hlutina fyrir sér, það er alltaf fyrsta stigið, að leyfa sér að dreyma. En hlutirnir gerast ekki með því bara að sitja með krosslagða fætur og vona og þrá og vera súper jákvæð. Það sem hefur gleymst í þessu manifest-ferli, að mínu mati, er sá hluti sem heitir gjörðir. Við þurfum að fylgja þessu öllu eftir með gjörðum, með því að láta verkin okkar tala. Þannig að við þurfum að bretta upp ermar og við þurfum að hafa fyrir hlutunum, við þurfum að leggja inn og við þurfum að vinna. Þannig býrðu til niðurstöðuna. Þessi kafli gleymist nefnilega ansi oft.“

Linda Pétursdóttir er gestur vikunnar í Fókus. Mynd/Gassi

„Ég vissi að mig langaði í eitthvað alveg nýtt“

Linda útskýrir hvaða breytingar hún gerði á sínum tíma.

„Ég náttúrulega byrjaði á því að sjá bara fyrir mér hvað mig langaði að gera. Ég vissi að mig langaði í eitthvað alveg nýtt. Ég fór og menntaði mig og náði mér í BA-gráðu í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði,“ segir hún.

„Ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera með það. Ég vissi bara að mig langaði að gera eitthvað alveg nýtt. Þaðan fór ég svo og lærði lífsþjálfun og masterlífsþjálfun og eitt leiddi af öðru.“

Samhliða þessu fór Linda í sjálfsvinnu. „Og ég bretti upp ermar og ég lét verkin tala. Ég stofnaði fyrirtæki og hef unnið hörðum höndum að byggja það upp.“

Linda segir að þetta gerist ekki bara með því að hugsa og manifesta, heldur með því að vakna snemma, vinna mikið og hafa fyrir hlutunum.

„Það má ekki gleyma, eins og til dæmis á samfélagsmiðlum sjáum við fólk sem hefur náð árangri, en við sjáum bara toppinn af ísjakanum. Við sjáum ekki allar stundirnar og erfiðu verkefnin sem viðkomandi hefur þurft að ganga í gegnum. Við megum ekki gleyma því. Það er gríðarleg vinna á bak við þetta hjá flestum sem ná árangri.“

Hún ræðir þetta nánar í þættinum sem má hlusta á hér.

Fylgdu Lindu Pé á Instagram. Þú getur skráð þig á fimm daga námskeiðið hér, ókeypis. Linda hefur einnig opnað fyrir skráningar í LMLP-prógrammið.

Heimasíða Lindu Pé.

