Linda Pé segir þetta lykilinn að varanlegum árangri – „Aðferðin sem þú hefur verið að nota fram til þessa virkar ekki“

Hvað ef vandinn við áramótaheitin er ekki skortur á aga, heldur röng nálgun? Í Fókus, viðtalsþætti DV, ræðir masterslífsþjálfinn og fyrrverandi fegurðardrottningin Linda Pétursdóttir – betur þekkt sem Linda Pé – um hvers vegna svo margir ná aldrei varanlegum árangri, þrátt fyrir góðan vilja og skýr markmið. Hún segir lausnina ekki liggja í fleiri markmiðum, heldur í því að uppfæra sjálfsmyndina.
Linda rekur LMLP-prógrammið og Lífsþjálfaskólann, heldur úti vinsæla hlaðvarpinu Podcastið með Lindu Pé og er nú nýlega farin af stað með fimm daga frítt netnámskeið þar sem hún kennir kóðann á bak við varanlegan árangur. Í viðtalinu fer hún yfir hvað þarf að breytast til að markmið náist, hvernig hugsanir móta niðurstöður og hvernig hennar eigin sýn á líf, árangur og forgangsröðun hefur þróast í gegnum árin.
Hægt er að skrá sig á námskeiðið, sem byrjaði í gær, hér og horfa á myndefni aftur í tímann. Það er hægt að hlusta á þáttinn með Lindu á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Textabrot úr þættinum má lesa hér að neðan.
Það eru eflaust margir að reyna að hefja nýtt ár af krafti, setja sér áramótaheit og vilja gera hlutina öðruvísi árið 2026. Við spurðum Lindu: Hvað er fyrsta skrefið?
„Ég kenni þetta aðeins öðruvísi, flestir fara af stað inn í nýtt ár með því að setja sér markmið. Það er oftast farið að vinna með árangurinn sem þú ætlar að ná, sem sagt hvaða niðurstöðu þú ætlar að ná. Það er nærtækt að taka þyngdartap sem dæmi því að það eru ansi margir sem að fara af stað með það í janúar. En ég segi það og kenni það að þegar þú ert að fara að gera svona breytingar þá er fyrsta skrefið að átta sig á því að aðferðin sem þú hefur verið að nota fram til þessa virkar ekki. Segjum bara sem dæmi að þú ætlar að losa þig við 10 kíló. Við kunnum það öll. Við vitum alveg hvað við eigum að gera. Við eigum að borða minna og hreyfa okkur meira,“ segir Linda.
„En flestir sem fara af stað í eitthvað átak gefast upp í lok janúar eða kannski miðjan febrúar, þeir sem að endast lengst. Þannig þú ert ekki að ná árangri því þú veist ekki hvað þú átt að gera, heldur er verið að byrja á röngum stað.“
Linda útskýrir hvernig hún nálgast þetta.
„Ég byrja með konurnar mínar í orsökinni fyrir því að þetta sé niðurstaðan hjá þér í dag. Ef við höldum áfram með sama dæmi, að þú sért 10 kílóum of þung. Og orsökin, hún á sér alltaf stað í hugsunum þínum. Þannig að við þurfum að byrja að vinna með hugsunina þína og það gerum við svo með því að uppfæra sjálfsmyndina. Því þetta gengur ekki ef þú ert kona sem trúir því að þú náir bara ekki árangri,“ segir hún.
„Við getum tekið annað dæmi varðandi peninga, þú trúir að þú kunnir ekkert með peninga að fara. Heilinn okkar, hann virkar þannig að hann trúir því sem þú segir við hann. Þannig að það verður þá niðurstaðan. Við þurfum alltaf að fara til baka í orsökina, það er fyrsta skrefið.“
Linda segir að dýpri vinna þurfi að eiga sér stað til þess að þú verðir konan sem nær þeim árangri sem þig dreymir um að ná.
„Það er bil á milli sjálfsmyndar þinnar í dag og þeirrar sjálfsmyndar sem þig langar að hafa, sem sagt konan sem nær þessum árangri. Og þegar að það er svona bil á milli, þá mun heilinn þinn alltaf fara með þig til baka aftur að sjálfsmyndinni í dag. Og það getur þá verið sjálfsmynd konu sem á aldrei neinn pening eða sjálfsmynd konu sem er í ofþyngd og þar fram eftir götunum.“
Linda hefur verið með LMLP-prógrammið í sex ár og hefur það breyst í gegnum árin. Til að mynda lagði hún meiri áherslu á þyngdartap til að byrja með en nú er fókusinn á öðrum sviðum lífsins. Linda segir að prógrammið hafi breyst því hún sjálf hafi breyst.
„Ég byrjaði með þyngdartap. Bara af því mig langaði að kenna þessa aðferð og ég er náttúrulega var búin að vera í þeim bransa í tugi ára. Og ég vissi bara að ég þyrfti að koma og kenna íslenskum konum að það sé ný leið, það er auðveldari aðferð til dæmis þegar kemur að þyngdartapi. En ég vinn ekki með það í dag. Ég vinn fyrst og fremst með sjálfsmyndina, fjármál og lífsstíl.“
Linda gerir upp nýliðið ár og deilir með okkur því sem hún ætlar að skilja eftir árið 2025 og því sem hún tekur með sér í nýtt ár.
Það sem hún ætlar að skilja eftir í 2025:
„Neikvæðni í öllum sínum myndum. Neikvæðni varðandi samskipti. Neikvætt fólk. Neikvæðar fréttir og neikvæðar hugsanir. Þetta ætla ég alltaf að gera mitt besta til að skilja eftir árið 2025.
Skrolla hugsunarlaust á samfélagsmiðlum. Ég byrjaði að taka mig á núna í upphafi árs með því að byrja ekki að fara inn á samfélagsmiðla á morgnanna, af því að samfélagsmiðlar eru líka partur af vinnunni minni. Og ég er búin að örugglega öðlast auka klukkutíma í deginum mínum bara við þetta, að byrja ekki þarna og vera meira meðvituð um þetta, þannig að ég mæli með því.
Ég ætla ekki að bera ábyrgð á tilfinningum annarra.
Ég ætla ekki að finna sektarkennd þegar ég vel frelsi. Og frelsi er einmitt orð ársins hjá mér 2026.
Ég ætla ekki að vera of lengi í verkefnum og samböndum sem ég finn ekki lengur samhljóm með.
Ég ætla ekki að fresta eigin heilsu og þörfum. Af því að þetta hef ég stundum gert, þó að ég hafi reynt og lagt mikla áherslu á heilsuna mína. Þá er ég týpan sem: Æ, ég ætla að klára þetta verkefni og svo fer ég og geri eitthvað fyrir sjálfa mig. Þannig að það verður breyting á því.“
Það sem hún ætlar að taka með sér í 2026:
„Ég ætla að setja heilsu og vellíðan í forgang.
Meiri nærveru og minna áreiti, vera meira til staðar.
Forgangsraða svefni, vatnsdrykkju og húðumhirðu. Og húðumhirða skiptir náttúrulega alltaf máli og ekki síst fyrir konur á mínum aldri.
Svo er mikilvægt að fagna öllum sigrum, líka þessum litlu sem enginn tekur eftir. Minna sig á það, ekki bara stefna alltaf áfram heldur líka staldra við og skoða hvað gengur vel.
Ég vil eiga meiri tíma með fjölskyldu og vinum.
Velja eigin vellíðan án sektarkenndar.“
Linda fer nánar yfir lykilinn að varanlegum árangri í þættinum. Hún ræðir einnig um eigin reynslu, að ganga í gegnum gjaldþrot fyrir allra augum sem einstæð móðir, að hefja rekstur á ný og takast á við nýjar áskoranir og svo margt fleira.
Fylgdu Lindu Pé á Instagram. Þú getur skráð þig á fimm daga námskeiðið hér, ókeypis. Linda hefur einnig opnað fyrir skráningar í LMLP-prógrammið.