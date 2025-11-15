fbpx
Laugardagur 15.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Segir að fólk noti þetta saklausa forrit til að halda framhjá – Það er í öllum iPhone símum

Fókus
Laugardaginn 15. nóvember 2025 10:00

Samsett mynd/Getty Images/Pexels

Þegar manneskju grunar að maki hennar sé að fara á bak við hana, tala við annan einstakling eða jafnvel halda framhjá, er stundum gripið til þeirra ráða að fara í gegnum síma viðkomandi. Þá eru helstu samskiptaforritin skoðuð, eins og Facebook, Instagram, Snapchat og svo framvegis, einnig smáskilaboðahólfið og yfirlit yfir símtöl.

Margir myndu láta þá við kyrrt liggja, en samkvæmt einkaspæjaranum Cassie, stjórnanda Venus Investigation, er fólk farið að nota aðra leið til að fela samskipti sín við leynilega elskhugann.

Allir iPhone símar, iPad spjaldtölvur og MacBook fartölvur koma með forritinu Notes. Mjög einfalt – og að því sem fólk hélt; saklaust – forrit sem gerir notendum kleift að skrifa niður hluti til minnis eða bara hvað sem er.

The Notes app hack cheaters love. Picture: Supplied/VenusInvestigations

Að sögn Cassie er forritið nú vinsælt meðal þeirra sem halda framhjá en fólk getur notað Notes til að spjalla saman. Hvernig?

„Þegar þú byrjar nýtt blað (e. note) þá geturðu smellt á „more“ takkann og valið „share note,““ sagði Cassie við news.com.au.

„Þá er hægt að bæta upplýsingum einhvers við og þá fær viðkomandi boð, og um leið og hann samþykkir það þá hafa báðir aðilar aðgang að „blaðinu“ í símunum sínum og geta breytt því, skrifað skilaboð til hvors annars og strokað út.“

Það er einnig hægt að setja lykilorð á „blaðið“. Ekki nóg með það þá getur fólk sett myndbönd og myndir þar inn.

Cassie segir að líklega hafi þessi fítus upphaflega verið mjög saklaus, til dæmis fyrir pör að deila innkaupalista og þess háttar. „En fólk finnur alltaf leið til að nýta tæknina í eitthvað svona,“ segir hún.

