Föstudagur 14.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Söngkonan rýfur þögnina um þyngdartapið og gagnrýnina

Fókus
Föstudaginn 14. nóvember 2025 21:30

Söngkonan Meghan Trainor, sem gerði garðinn frægan með því að syngja um veglegan afturenda sinn, er minni um sig í dag eftir að hún missti tæp 30 kíló. Aðdáendur hennar supu margir hveljur og telja að söngkonan, sem lengi var þekkt fyrir að vera í mýkri kantinum og stolt af því, sé orðin of horuð.

Meghan hefur áður tjáð sig um þyngdartapið en hún notaði meðal annars þyngdarstjórnunarlyfið Mounjaro. Hún hefur lítið fyrir gagnrýnina og hefur meira að segja samið lag þar sem hún tekur fram að hún kæri sig kolluga um gagnrýnina. Gagnrýnendur verði aldrei ánægðir, áður hafi hún verið of feit en nú sé hún greinilega of grönn.

Hún segir í samtali við Entertainment Tonight að hún sé loksins að setja heilsuna sína í forgang.

„Ég er bókstaflega, í fyrsta sinn eftir að ég eignaðist börnin mín, að setja heilsuna í forgang. Mér hefur aldrei liðið betur og ég er glæsileg.“

Söngkonan bætir við að það fari ekki framhjá henni að gagnrýnisraddirnar verði sífellt hærri, en hún segist verða fyrir árásum fyrir það eitt að líða vel.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Meghan Trainor (@meghantrainor)

