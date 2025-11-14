fbpx
Föstudagur 14.nóvember 2025

Eru í hjónabandsráðgjöf vegna aldursmunarins

Föstudaginn 14. nóvember 2025 07:30

Hilaria Baldwin og Alec Baldwin. Mynd/Getty Images

Hilaria Baldwin greindi frá því á dögunum að hún og eiginmaður hennar, leikarinn Alec Baldwin, séu í hjónabandsráðgjöf vegna aldursmunar þeirra.

Hilaria er 41 árs og Alec er 67 ára.

„Ég trúi því ekki að aldur sé bara tala, allavega ekki í okkar aðstæðum,“ sagði hún.

„Það eru ákveðnir hlutir þar sem ég átta mig á því að hann er með 26 ára meiri reynslu en ég. Stundum er það gaman, en stundum þýðir það að við þurfum að fara í ráðgjöf.“

Hjónin hafa verið gift síðan 2012 og hafa síðan þá eignast sjö börn, sem eru á aldrinum tveggja til tólf ára.

