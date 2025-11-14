Er allt sem við vitum um Suðurskautslandið lygi?

Suðurskautslandið er syðsta heimsálfa jarðarinnar, sjálfur suðurpóllinn okkar. Um er að ræða um það bil 14 milljón ferkílómetra en um 98 prósent af flatarmáli Suðurskautslandsins eru undir jökulís. Ekkert fólk hefur þar varanlega búsetu og engin ummerki hafa fundist um núverandi eða forsögulegar byggðir manna. Eða hvað? Hvað vitum við í rauninni um suðurpólinn okkar?
Að sjálfsögðu eru til samsæriskenningar um Suðurskautslandið, eins og svo margt annað. Félagarnir í hlaðvarpinu Álhatturinn velta því fyrir sér í nýjasta þætti sínum hvort allt sem við teljum okkur vita um Suðurskautslandið sé í raun lygi.
Við gefum álhöttum orðið:
„Það má vera að sumir kunni að halda að Suðurskautslandið sé ekkert annað en auðn, ís og mörgæsir. En svo eru til þeir sem trúa því staðfastlega að mikil leyndarmál og heill huliðsheimur sé falin á Suðurskautinu og að aðgengi að Suðurpólnum sé jafn takmarkað og það er til þess að fela risastór leyndarmál sem eru talin hættuleg almenningi.
Huldar stórborgir falinna heimsvelda, gífurlega tæknivæddar herstöðvar eða bækistöðvar nasista og jafnvel heilt samfélag geimvera eða einhvers konar stökkbreytts eðlufólks og elíutunnar er allt sagt að sá mögulega undir ísnum. Svo eru það flatneskjufræðingarnir sem vilja meina að þarna sé ekkert annað en risastór ísveggur eða einhvers konar endimörk jarðarinnar eða alheimsins.
Nýlegar rannsóknir staðfesta að undir ísnum er heill heimur með ár, vötn og fossa og jafnvel lífríki sem mögulega hefur varðveist í hundruð ef ekki þúsundir ára. Þá eru vísbendingar um að Suðurskautslandið hafi fyrir þúsundum ára verið skógi vaxið og gróðursælt land þar með gríðarlega fjölskrúðugt og fjölbreytt lífríki.
Eru einhver þessara dýra enn á lífi undir ísnum, í einhvers konar hindurveröld? Getur virkilega verið að á pólnum sé hurð sem leiðir inn í holrými jarðar? Er allt tal um kjarna, jarðskorpu og möttul kannski bull og jörðin okkar galtóm að innan? Hvaðan kemur þá hraunið sem vellur upp úr jörðinni á Reykjanesi og hinum eldfjöllunum á Íslandi?
Er Eyjafjallajökull kannski bara plat?
Í þessum nýjasta þætti af Álhattinum kafa þeir félagar Guðjón Heiðar, Haukur Ísbjörn og Ómar Þór djúpt ofan í kanínuholuna og stinga höfðinu á bólakaf í hyldýpi aragrúans af samsæriskenningum er snúa að Suðurskautslandinu. Flúðu nasistar til Suðurskautsins þar sem þeir búa í velsæld í leynilegum bækistöðvum undir ísnum? Eða er hátæknivætt samfélag háþróaðra geimvera eða eðlufólks eitthvað að brasa og bralla undir ísnum? Hvers vegna eru svo mörg stórveldi og lönd með herstöðvar og rannsóknarstöðvar á pólnum? Hví er aðgangur almennings takmarkaður og er eitthvað til í því að bannað sé að fljúga yfir suðurskautið, og hvað eru yfirvöld þá að fela fyrir almenningi?
Þetta og svo margt, margt fleira áhugavert í þessum nýjasta þætti af Álhattinum þar sem þeir vinirnir skeggræða þá áhugaverðu samsæriskenningu að allt sem við teljum okkur vita um Suðurskautslandið sé lygi.“