Stórleikari óþekkjanlegur á setti – Umdeildur sökum ásakana um framhjáhald, einelti og áreitni

Bandaríski leikarinn David Harbour er nær óþekkjanlegur við tökur á nýjustu mynd sinni Evil Genius. Myndir náðust af Harbour á setti í New Jersey á mánudag.
Á myndum má sjá fimmtugan leikarinn í fitubúningi, bláum smekkbuxum og skyrtu, og brúnum jakka. Grátt skegg og hár og gleraugu fullkomnuðu svo gervið.
Í myndinni sem Courteney Cox leikstýrir og byggð er á sönnum atburðum frá árinu 2003 leikur Harbour Brian Wells, sem fékk viðurnefnið Pizza Bomber eftir að hafa rænt banka með sprengiefni um háls sér. Meðleikari er Patricia Arquette og er Jason Bateman meðal framleiðenda.
Harbour létti sig um 40 kíló fyrir hlutverk sitt sem Jim Hopper Jr. í fjórðu þáttaröð Stranger Things árið 2022, frá 135 kílóum niður í 95 kíló. Hann notaðist síðan við silikon gervi í endurlitssenum.
Harbour bætti síðan aftur á sig þyngdinni til að leika jólasveinninn í Violent Night í desember 2022. Sagðist hann eftir þetta ætla aldrei aftur að gangast undir svona mikla umbreytingu þar sem gervi væri einfaldlega góður kostur.
Harbour hefur verið umdeildur og milli tannanna á fólki síðustu misseri, ekki vegna hlutverka eða þyngdar sinnar, heldur vegna skilnaðar við leikkonuna Lily Allen og ásakana frá meðleikkonu.
Á nýútkominni plötu sinni, West End Girls, virðist Allen saka Harbour um framhjáhald í hjónabandinu. Og í síðasta mánuði voru einnig fréttir um að Millie Bobby Brown, meðleikkona Harbour í Stranger Things, hefði lagt fram kvörtun gegn honum vegna eineltis og áreitni.
Í síðustu viku mættu þau bæði á frumsýningu fimmtu þáttaraðar Netflix-þáttanna og stóðu saman fyrir myndatökur, en sérfræðingur í líkamstjáningu kallaði félagsskap þeirra „óþarfa“.