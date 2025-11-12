fbpx
Miðvikudagur 12.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Kevin Federline um stöðuna á sambandi drengjanna við móður þeirra

Fókus
Miðvikudaginn 12. nóvember 2025 14:30

Kevin Federline og Britney Spears. Mynd/Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kevin Federline, barnsfaðir söngkonunnar Britney Spears, segir að synir þeirra, Jayden James, 19 ára, og Sean Preston, 20 ára, séu opnir fyrir því að reyna að bæta samband sitt við móður þeirra, þrátt fyrir þá erfiðu sögu sem hann lýsir í sjálfsævisögu sinni „You Thought You Knew“.

„Þeir elska mömmu sína, alveg klárt. Þeir hafa alltaf elskað hana og munu alltaf elska hana,“ segir hann í samtali við E! Online.

Federline segist hafa skrifað bókina til þess að opna á samtal milli þeirra allra, ekki skaða samband þeirra eins og margir halda.

„Ég sé ljós við enda ganganna, en þetta verður erfitt og mun taka tíma,“ segir hann um samband drengjanna við móður sína.

Í bókinni lýsir Federline sambandi sínu við söngkonuna, forsjárdeilum þeirra og ógnvekjandi framkomu hennar  í garð barnanna.

Sjá einnig: Barnsfaðir Britney Spears lýsir ógnvekjandi reynslu sona þeirra – Starði á þá sofa með hníf í hendinni

Britney Spears hefur hafnað ásökunum Federline og sakað hann um lygar.

Drengirnir hafa kosið líf utan sviðsljóssins og eru ekki virkir á samfélagsmiðlum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Kevin Federline um stöðuna á sambandi drengjanna við móður þeirra
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Líf – Fantagóð frumraun sem gefur lesandanum engin grið
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Kim Kardashian fjarlægði myndir af Harry og Meghan
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Stórleikari óþekkjanlegur á setti – Umdeildur sökum ásakana um framhjáhald, einelti og áreitni
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Áhrifavaldur viðurkennir að hafa logið að hún væri með krabbamein
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Fær 6 stafa tilboð eftir að fyrrverandi opinberaði reðurstærðina
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Kristjáni blöskraði útfararkostnaður og skrifaði bók – „Hvernig höndlum við dauðann?“
Fókus
Í gær
Kemur umdeildri leiksýningu í Borgarleikhúsinu til varnar – „Eitt af verkefnum listarinnar er að losa sig undan oki tímans“

Mest lesið

Varar við ferðalögum til vinsæls áfangastaðar eftir óhugnanleg dauðsföll
Góð tíðindi fyrir meinta Gilgo-raðmorðingjann Rex Heuermann
Voru að taka upp myndband af sér í sleik þegar þetta gerðist – Voru agndofa yfir því hver var mættur á svæðið
„Ég svaf hjá öðrum manni nóttina fyrir brúðkaupið og giftist samt“
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“

Nýlegt

Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
„Ég svaf hjá öðrum manni nóttina fyrir brúðkaupið og giftist samt“
Ferðamaður segir frá raunum sínum á Íslandi – Vandræðin byrjuðu fyrir alvöru þegar lögreglan fór af vettvangi
Hrottaleg saga ungs pars skekur Texas- „Við leggjum af stað í dögun“
Auðmaðurinn Jóhann búinn að fá nóg af skattheimtu ríkisins – „Ég er korter frá því að flytja héðan“
Opnar sig um drykkjuvandamál sín – Setti flöskuna á hilluna í sumar
Eldri maður situr uppi með reikninginn – Var ekki skilgreindur sem aldraður
Líf – Fantagóð frumraun sem gefur lesandanum engin grið
Sást í fyrsta sinn í marga mánuði – Bíður niðurstöðu um hvort hann hafi fallið á lyfjaprófi
Segir FH ekki hafa haft efni á því að kaupa Dag Fjeldsted – Snýr aftur til Breiðabliks
Fókus
Í gær
Afhjúpar hvernig henni tókst að léttast um 13,6 kíló á tæpum tveimur mánuðum
Fókus
Í gær

Brjáluð breyting á klámdrottningunni – Sjáðu myndbandið

Brjáluð breyting á klámdrottningunni – Sjáðu myndbandið
Fókus
Í gær
Grátbað um að leika ekki í þessu atriði í One Tree Hill
Fókus
Í gær
Handtekinn sama dag og hann var tilnefndur til Grammy-verðlauna
Fókus
Í gær

89 ára næringarfræðingur varpar ljósi á hvað hún borðar til að halda heilsunni góðri

89 ára næringarfræðingur varpar ljósi á hvað hún borðar til að halda heilsunni góðri
Fókus
Í gær

Alinn upp á Kvíabryggju – ,,Ég ætla að verða heimsmeistari”

Alinn upp á Kvíabryggju – ,,Ég ætla að verða heimsmeistari”
Fókus
Fyrir 2 dögum
Söngkonan nær óþekkjanleg eftir dramatískt þyngdartap á Mounjaro
Fókus
Fyrir 2 dögum

Allt breyttist hjá Dagbjörtu þann 2. desember – „Líf mitt hefur aldrei verið eins“

Allt breyttist hjá Dagbjörtu þann 2. desember – „Líf mitt hefur aldrei verið eins“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Svona hafði hún efni á „dýra“ Íslandi
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ráðherra á von á barni
Fókus
Fyrir 2 dögum

Leikarinn ákærður fyrir kynferðisbrot

Leikarinn ákærður fyrir kynferðisbrot
Fókus
Fyrir 2 dögum

Varð vitni að ömurlegu atviki í Bónus og kennir móðurinni um: „Drengurinn gekk brotinn í burtu“

Varð vitni að ömurlegu atviki í Bónus og kennir móðurinni um: „Drengurinn gekk brotinn í burtu“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Vikan á Instagram – Ísgæinn klæddi sig í jakkaföt en konan í rauða kjólnum var ekki hrifin
Fókus
Fyrir 2 dögum
Flugfreyja útskýrir af hverju svar þitt við „góðan daginn“ skiptir svona miklu máli
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ekki gera þetta áður en þú eldar kjúkling: „Bjóða hættunni heim“

Ekki gera þetta áður en þú eldar kjúkling: „Bjóða hættunni heim“
Fókus
Fyrir 3 dögum
8 hlutir sem Sara hefði viljað vita áður en hún hóf heilsuvegferð sína – „Trúðu mér, ef ég gat þetta þá getur þú það líka“
Fókus
Fyrir 3 dögum
O heldur áfram að raka inn verðlaunum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Augnlæknar nefna það sem þeir myndu aldrei gera: „Nudda augun“
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Henni virðist ætlað að koma inn samviskubiti hjá mæðrum“

„Henni virðist ætlað að koma inn samviskubiti hjá mæðrum“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Segist hafa séð flygildi fyrir ofan hús Þorgríms Þráinssonar

Segist hafa séð flygildi fyrir ofan hús Þorgríms Þráinssonar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Þetta er síðasta myndin af henni á lífi – Hélt hún væri að fara á stefnumót
Fókus
Fyrir 3 dögum

Eitt dularfyllsta sakamál síðari ára – Hvað gerðist í lyftunni?

Eitt dularfyllsta sakamál síðari ára – Hvað gerðist í lyftunni?
Fókus
Fyrir 3 dögum
Matvörurnar sem eru hættar í framleiðslu en Íslendingar sakna
Fókus
Fyrir 4 dögum
Helena hættir við þátttöku í Miss Universe í Tælandi vegna veikinda
Fókus
Fyrir 4 dögum

Ráð fyrrverandi flugfreyju – Gerðu alltaf þetta þegar þú ferð á hótel

Ráð fyrrverandi flugfreyju – Gerðu alltaf þetta þegar þú ferð á hótel
Fókus
Fyrir 4 dögum

Gunnar segir að íslensk kona hafi verið numin á brott af geimverum: „Hún er mjög hátt sett bara í sínu starfi og enginn rugludallur“

Gunnar segir að íslensk kona hafi verið numin á brott af geimverum: „Hún er mjög hátt sett bara í sínu starfi og enginn rugludallur“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Líf stjörnunnar orðið að algjöru helvíti í fangelsinu – Trúði því aldrei að hans fyrrverandi gæti verið svona grimm
Fókus
Fyrir 5 dögum
Skildi ekkert í fáklæddu konunni við Skógafoss