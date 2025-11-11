fbpx
Þriðjudagur 11.nóvember 2025

Var fljótasta kona heims en á í dag erfitt með að ganga niður stiga

Þriðjudaginn 11. nóvember 2025 14:31

Mynd/Getty

Líf hlaupadrottningarinnar fyrrverandi Marion Jones hefur ekki verið neinn dans á rósum á undanförnum árum.

Á sínum tíma var hún fljótasta kona heims og vann til þrennra gullverðlauna á Ólympíuleikunum í Sydney árið 2000.

Verðlaunin voru aftur á móti tekin af henni árið 2007 eftir að í ljós kom að hún hafði notað stera. Þá var hún einnig dæmd í sex mánaða fangelsi fyrir meinsæri, með því að ljúga því að hún hefði ekki notað stera þrátt fyrir að annað kæmi á daginn.

Marion Jones varð fimmtug á dögunum og birti hún myndband á Instagram-síðu sinni á dögunum sem vakti áhyggjur hjá fylgjendum hennar. Sást hún ganga niður stiga og eiga í stökustu erfiðleikum með það. „Þau (hnén) hanga á bláþræði. En ég stend enn,“ sagði hún.

Óvíst er hvað er að hrjá Jones en líklega hafa stífar æfingar um margra ára skeið sett strik í reikninginn.

 

A post shared by Marion Jones (@themarionjones)

