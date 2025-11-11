Ný raunveruleikastjarna vekur mikla athygli – En áhorfendur velta einu fyrir sér

Gabby McCarthy, 21 árs, hefur sankað að sér mörgum aðdáendum og fylgjendum á samfélagsmiðlum eftir að hún birtist á skjánum í áströlsku þáttunum.
„Ef ég vil einhvern gaur þá fæ ég hann alltaf. Ég er með tennurnar, ég er með andlitið, ég er með líkamann og ég er með brjóstin,“ sagði hún.
Gabby hefur slegið í gegn hjá áhorfendum en það eru sumir sem telja hana ekki segja satt frá. Hún hefur greint frá því að brjóstin séu alvöru, en netverjar benda á gamlar myndir af henni og draga orð hennar í efa.
„Þú ert að ljúga! Þú ert með engin brjóst á myndunum frá árinu 2018, sem er bara allt í fínasta lagi en þú ert klárlega ekki náttúruleg,“ sagði einn.
Aðrir komu Gabby til varnar og bentu á að árið 2018 var Gabby táningur, fjórtán ára gömul, og var því ekki búin með sinn þroska.