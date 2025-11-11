Brjáluð breyting á klámdrottningunni – Sjáðu myndbandið

Jenna, 51 árs, deildi nýju myndbandi á Instagram þar sem hún opnaði sig um andlegu vegferðina sem hún er á.
„Eftir að hafa verið þekkt í nokkra áratugi fyrir líkama minn og syndir, þá hef ég frelsast og er að hjálpa öðrum að finna líka Jesú,“ sagði hún.
Hún skrifaði með: „Opnaðu Biblíuna, þú munt ekki sjá eftir því.“
Í samtali við The Post sagðist hún vera stolt af trú sinni. „Að ég sé að tala opinskátt um ást mína á Jesú sýnir öðrum að þeir séu ekki forfallnir,“ sagði hún.
Jenna hóf klámferil sinn á tíunda áratugnum. Hún sagði skilið við bransann árið 2008.
Í mars 2025 lauk tveggja ára hjónabandi hennar og Jessi Lawless og greindu fjölmiðlar frá því á sínum tíma að áfengisvandi Jennu hafi verið ástæða skilnaðarins. Hjónin höfðu verið skilin að borði og sæng um skeið.
