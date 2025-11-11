Grátbað um að leika ekki í þessu atriði í One Tree Hill

One Tree Hill voru geysivinsælir bandarískir unglingadramaþættir frá 2003 til 2012. Murray lék Lucas Scott, eina af aðalpersónunum.
Atriðið sem um ræðir var í átjánda þætti í sjöttu seríu, þegar Dan Scott (leikinn af Paul Johansson) átti að fá nýtt hjarta en hundur át það. Murray átti að vera í atriðinu.
„Ég man að ég grátbað þá og sagði þeim að ég þyrfti ekki að vera þarna, að það væri engin þörf fyrir Lucas Scott að vera þarna,“ sagði Murray við People.
„Ef þið viljið gera þetta, allt í lagi, en þetta er hræðilegt atriði.“
Í umræddu atriði var Dan á sjúkrahúsinu að bíða eftir að gangast undir hjartaígræðslu þegar sjúkraliði, sem hélt á kassanum með hjartanu í, hrasaði á hundabeisli og hundurinn át hjartað um leið og það lenti á jörðinni.
Murray sagði að á þessum tíma var hann farinn að vera ákveðnari og öruggari að deila sínum hugmyndum og skoðunum.
„Ég man að þetta fór að skipta mig meira máli og ég fór að taka meiri þátt. Ég var eldri og vildi taka ábyrgð. Frekar en að vera 20 ára þá var ég örugglega um 25 ár þegar ég las handritið og ég vissi nákvæmlega hvað þeir voru að gera,“ sagði hann.
Hann sagði það hafa verið meira við atriðið sem meikaði engan sens. Horfðu á það hér að neðan, en Murray fékk ekki að sleppa við að taka þátt í því.