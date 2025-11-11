Afhjúpar hvernig henni tókst að léttast um 13,6 kíló á tæpum tveimur mánuðum

Sjá stiklu fyrir myndina hér að neðan.
Eftir tökur létti hún sig og tókst það fljótt. Hún fór yfir ferlið í samtali við People.
Sydney sagði að til að þyngjast fyrir hlutverkið hafi hún þurft að borða mjög mikið. En til að léttast hafi hún einfaldlega hætt að lyfta og drekka alla þessa próteinsjeika sem hún var að „drukkna í“ fyrir tökur. Það gerði henni kleift að tapa öllum þeim vöðvamassa sem hún hafði bætt á sig.
„Þetta er það fyrsta sem fer á undan fitu, svo það fór fljótt,“ sagði hún.
Hún sagðist einnig hafa verið að taka kreatín fyrir hlutverkið en hafi hætt því eftir tökur. Síðan borðaði hún „mjög hreint“ fæði og stundaði mikið af cardio æfingum. Ástæðan fyrir því að hún þurfti að gera þetta svona hratt var því sjö vikum eftir að tökum á Christy lauk byrjaði hún að taka upp kvikmyndina The Housemaid og þriðju þáttaröð af Euphoria.
„Ég þurfti að vera mjög ströng við mig sjálfa,“ sagði hún.
Þetta var þó langt frá því að vera auðvelt og sagði Sydney að þetta yrði hugsanlega eina skiptið sem hún myndi breyta útliti sínu á þennan hátt fyrir hlutverk.
Hún sagðist einnig þakklát fyrir hraða meltingu. „Ég vil ekki segja að þetta sé mjög einfalt, en ég hef alltaf verið mjög aktív manneskja og hef alltaf verið mjög dugleg að hreyfa mig. Ég get þyngst en ég á auðvelt með að léttast líka.“