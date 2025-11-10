fbpx
Fókus

Flugfreyja útskýrir af hverju svar þitt við „góðan daginn“ skiptir svona miklu máli

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Mánudaginn 10. nóvember 2025 07:30

Skjáskot/TIkTok

Flugfreyjur eru ekki bara að vera kurteisar þegar þær heilsa þér þegar þú kemur um borð í flugvél, heldur liggur önnur mikilvæg ástæða þar að baki.

Flugfreyjur heilsa farþegum við innganginn til að meta ástand þeirra, hvort þeir séu of ölvaðir eða veikir til að fljúga.

Það er algengt að farþegar fái sér drykk í fríhöfninni áður en þeir stíga um borð, jafnvel tvo eða fleiri. En ef þú ert búinn að drekka of mikið þá getur þér verið vísað frá borði.

Iona Iachim, flugfreyja fyrir Wizz Air, útskýrði þetta í myndbandi á TikTok sem hefur vakið mikla athygli.

@ioanaiachim Did you know? #fyp #cabincrew #cabincrewlife #airbus #flightattendant #flightattendantlife #crewlife #iamwizzcrew #fy #foryou #flightattendanthairstyles #dayinmylife #cabincrewhairstyle #CapCut ♬ Apple – Charli xcx

Flugfreyjan og fitnesskeppandinn Móeiður Svala Skúladóttir var gestur vikunnar í Fókus í fyrra. Hún starfar sem flugfreyja hjá Icelandair og ljóstraði upp ýmislegu við starfið í þættinum. Eins og hvað hún gerir þegar flugdólgur byrjar að vera með læti.

Horfðu á þáttinn hér eða hlustaðu á Spotify.

