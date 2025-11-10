Allt breyttist hjá Dagbjörtu þann 2. desember – „Líf mitt hefur aldrei verið eins“

Líf söngkonunnar Dagbjartar Rúriksdóttur tók stakkaskiptum í desember 2019. Hún frelsaðist og segir Guð hafa bjargað lífi sínu. Hún ræddi um málið í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
„Ég varð edrú 2. desember 2019 og það bjargaði lífi mínu að fara í ákveðin samtök sem hjálpuðu mér að verða betri og hreinsa til í lífi mínu. Út frá því fór ég á samkomu sem sponsorinn minn dró mig á. Það var beðið fyrir mér þar eftir að ég heyrði fallegan söng og það breyttist eitthvað sem er ekki hægt að útskýra vísindalega. Það kom eitthvað við mig, snerting sem ég fann, þetta var mesta ást sem ég hef á ævi minni fundið fyrir. Friður ofar öllum skilningi, erfitt að útskýra þetta en þetta kom yfir mig og frelsaði mig. Og ég trúi því að þetta hafi verið heilagur andi, eins klikkað og þetta hljómar fyrir mörgum,“ segir Dagbjört hlæjandi.
„En lífið mitt hefur allavega aldrei verið eins.“
Dagbjört var gestur í Fókus, viðtalsþætti DV, í lok árs 2023, þar sem hún ræddi nánar um umrætt atvik.
Stuttu eftir að Dagbjört varð edrú í lok árs 2019 öðlaðist hún andlega vakningu á kirkjusamkomu. „Sponsorinn minn í AA-samtökunum dró mig á stað þar sem ég finn fyrir miklum æðri mætti, en á þessum tíma þá fannst mér þetta mjög fáránlegt lið […] En það var eitthvað við þennan stað, tónlistina og einlægnina þarna inni. Ég náttúrulega elska að syngja og það var ótrúlega fallegt að heyra falleg lög um æðri mátt þarna inni,“ sagði hún.
„Svo manaði sponsorinn mig í að láta biðja fyrir mér og ég gerði það. Maður kom og bað fyrir mér og var með geðveikt kröftuga bæn og setti höndina á ennið mitt. Og svo eftir smá stund, þegar hann var búinn að biðja fyrir mér á fullu, bara tala tungum og eitthvað, karlinn var í bullandi stuði, þá fann ég allt í einu svona hönd hér, á kviðnum […] mér brá svo að finna hendi þannig ég opnaði augun og leit niður og það var engin hönd þarna. Mér brá svo við það að ég féll í yfirlið í fyrsta sinn á ævinni. Og það kom yfir mig hreinasti kærleikur sem ég hafði á ævi minni fundið fyrir. Fullkominn friður, fullkomin lækning, fullkomið heilbrigði. Ég veit ekki hvað þetta var en þetta var fullkomin ást, þetta var einhver andi, ég get ekki útskýrt þetta. Kannski er ég bara geðveik, örugglega líka, ég veit það ekki,“ sagði Dagbjört og brosti.
„Ég fann að það var eitthvað æðri en ég til. Ekki gæi í hvítum slopp heldur eitthvað sem sést ekki, einhver fallegur kærleiki sem er þarna til að hjálpa okkur, innra með okkur. Síðan þá er ég algjörlega viss um að Guð sé til og get ekki hætt að tala um það. Því það er svo mikil hjálp í því að vita það.“
Dagbjört sagði að trúin hafi hjálpað henni að halda sér edrú. „Mig langar hvorki að drekka né neyta fíkniefna, eða neitt af þessu rugli. Ég þarf ekki að deyfa mig því hann er með mér, þessi æðri máttur sem ég elska svo mikið.“
Fyrir þetta atvik var Dagbjört ekkert sérstaklega trúuð. Hún varð skírð og fermdist og fór með Faðir vorið eftir hryllingsmyndir svo hún gæti sofnað. „En meira var það ekki, ég trúði ekki í alvörunni.“
