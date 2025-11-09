fbpx
Sunnudagur 09.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Segist hafa séð flygildi fyrir ofan hús Þorgríms Þráinssonar

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Sunnudaginn 9. nóvember 2025 09:00

Gunnar Dan.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Gunnar Dan, rithöfundur og verslunarstjóri Handverkshússins, segist hafa séð flygildi í fyrsta skipti fyrir um tveimur vikum síðan, en á dögunum kom út bókin UFO101 eftir hann þar sem hann fjallar um geimverur, fljúgandi furðuhluti og sögu samskipta mannkyns við ójarðneskar verur.

Hann ræðir um málið í Fókus, viðtalsþætti DV. Textabrot úr þættinum má lesa hér að neðan en viðtalið í heild sinni má nálgast á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum.

Gunnar segir að það sé ekki skrýtið að fólk sjái ekkert af fljúgandi furðuhlutum þar sem það er með nefið í símanum. „Þú verður að horfa til himins, slíta augun af skjánum í augnablik,“ segir hann og segist hafa séð flygildi í fyrsta skipti nokkrum dögum fyrir viðtalið í lokt október.

„Það var mjög mikill snjór og svakalega fallegt veður, töfrandi veður. Ég var að fara upp í rúm og var að draga niður gardínurnar í svefnherberginu mínu sem er í risi í gömlu bárujárnshúsi í Gerðunum. Ég er með útsýni yfir Esjuna frá einni átt úr svefnherberginu. Ég var bara að fara að draga niður síðustu gardínuna og þá sá ég að það voru norðurljós,“ segir hann.

Gunnar segir fólk reglulega senda honum myndir af fljúgandi furðuhlutum. „Þessi mynd var tekin á Reyðarfirði af einum ónafngreindum,“ segir hann.

Gunnar var að virða náttúrufegurðina fyrir sér þegar honum fannst hann sjá eitthvað yfir húsi rithöfundarins Þorgríms Þráinssonar, sem býr stutt frá honum.

„Akkúrat yfir húsinu hans Þorgríms, 100 metrum frá mér, þá birtist eitthvað, einhver hlutur sem var kannski metri á lengd.“

Hann segir hlutinn hafa þotið hratt framhjá eins og byssukúlu og að hann sé viss um að þetta hafi ekki verið dróni.

Hann ræðir þetta nánar í þættinum og svo margt annað um geimverur, brottnámstilfelli og flygildi, einnig íslensk tilfelli. Hlustaðu á þáttinn á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum.

UFO101 er komin í búðir. Hægt er að kynna sér nánar efnistök hennar á vef Bókatíðinda. Gunnar er einnig duglegur að skrifa áhugaverða og skemmtilega pistla á Facebook.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
Segist hafa séð flygildi fyrir ofan hús Þorgríms Þráinssonar
Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
Þetta er síðasta myndin af henni á lífi – Hélt hún væri að fara á stefnumót
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Eitt dularfyllsta sakamál síðari ára – Hvað gerðist í lyftunni?
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Matvörurnar sem eru hættar í framleiðslu en Íslendingar sakna
Fókus
Í gær
Helena hættir við þátttöku í Miss Universe í Tælandi vegna veikinda
Fókus
Í gær
Ráð fyrrverandi flugfreyju – Gerðu alltaf þetta þegar þú ferð á hótel
Fókus
Í gær
Gunnar segir að íslensk kona hafi verið numin á brott af geimverum: „Hún er mjög hátt sett bara í sínu starfi og enginn rugludallur“
Fókus
Í gær
Líf stjörnunnar orðið að algjöru helvíti í fangelsinu – Trúði því aldrei að hans fyrrverandi gæti verið svona grimm

Mest lesið

Týndi drengurinn í Flórída sagður í öruggum höndum þó lögregla leiti hans enn – Flókin forræðisdeila
Matvörurnar sem eru hættar í framleiðslu en Íslendingar sakna
Ellefu ára íslenskur drengur týndur í Flórída – Lögregla heitir fundarlaunum
Allt á suðupunkti á bak við tjöldin á Íslandi – „Vinur minn talaði við mig. Þá fór ég að pæla“
Stormur í kringum rándýr gervigreindarnámskeið og Sergio sakaður um svik og pretti – „Þetta eru bara lygasögur“

Nýlegt

Rændi 145 milljónum króna af bankareikningi þekkts einstaklings
Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins
Halldór vill að lögreglan rannsaki betur andlát systur hans – „Því þetta er mjög óþægilegt“
19 ára sjálfboðaliði kom miður sín heim eftir sölu á Neyðarkallinum: „Hver eru skilaboðin frá þessu aumkunarverða fólki til næstu kynslóðar?“
Stórleikarinn í dramatískri opinberri deilu við fyrrum ástkonu
Matvörurnar sem eru hættar í framleiðslu en Íslendingar sakna
Veit ekki hvort hann verði endalaust hjá Newcastle
Margt sem bendir til þess að landsliðið sé á réttri leið – „Það er oft þannig með lið sem eru að verða góð“
Fimmtug kona ákærð fyrir ofbeldi í Leifsstöð
Fókus
Í gær
Alveg kominn með nóg af þessu eftir tónleika Mugison og Sinfó: „Svo mikil tilgerð“
Fókus
Í gær

Óvæntur hæfileiki Ungfrú Síle slær í gegn – Sjáðu myndbandið

Óvæntur hæfileiki Ungfrú Síle slær í gegn – Sjáðu myndbandið
Fókus
Í gær
Þjálfarinn Valentína: Ef þú ert ekki að ná markmiðum þínum þá eru líklegast þessir þrír hlutir að klikka hjá þér
Fókus
Fyrir 2 dögum
Tækifæri til að klára jólagjafakaupin og spara stórfé
Fókus
Fyrir 2 dögum

Erla vill seinka klukkunni: „Með breytingunni gætu börn verið í dagsbirtu nánast alla skóladaga“

Erla vill seinka klukkunni: „Með breytingunni gætu börn verið í dagsbirtu nánast alla skóladaga“
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Mennska Barbie“ látin aðeins 31 árs

„Mennska Barbie“ látin aðeins 31 árs
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hrauna yfir All´s Fair – Sögð vera versta sjónvarpsþáttaröðin

Hrauna yfir All´s Fair – Sögð vera versta sjónvarpsþáttaröðin
Fókus
Fyrir 2 dögum
Freyja flytur sig um set
Fókus
Fyrir 2 dögum
Gunnar Dan lá andvaka og heyrði í rafmagninu – „Ég fékk skilaboð að handan“
Fókus
Fyrir 3 dögum

LXS-vinkonurnar slá á létta strengi – „Allir hata okkur“

LXS-vinkonurnar slá á létta strengi – „Allir hata okkur“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Íslenskar konur lýsa ömurlegri reynslu: „Á MEÐAN ÉG LÁ NAKIN VIÐ HLIÐINA Á HONUM“

Íslenskar konur lýsa ömurlegri reynslu: „Á MEÐAN ÉG LÁ NAKIN VIÐ HLIÐINA Á HONUM“
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Við eigum aldrei að slaufa fólki fyrir skoðanir sínar og allra síst á ríkið að vera að stjórna því hvaða tjáning er leyfileg“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Bókakonfekt Forlagsins hefst í kvöld
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Get ekki fólk sem segir að það sé ekki bakslag“

„Get ekki fólk sem segir að það sé ekki bakslag“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Draugamandarínur á kettinum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Dóttir Guðbjargar greindist með heilaæxli – Treystir á almættið og gott heilbrigðisstarfsfólk
Fókus
Fyrir 4 dögum
Símon rífur í sig „útvatnaðan“ Hamlet – „Í staðinn mökuðu sig bara allir út í blóði og þóttust vera dauðir“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Drama í Miss Universe: Keppendur gengu út í mótmælaskyni eftir að framkvæmdastjóri niðurlægði eina þeirra

Drama í Miss Universe: Keppendur gengu út í mótmælaskyni eftir að framkvæmdastjóri niðurlægði eina þeirra
Fókus
Fyrir 4 dögum

Bubbi kemur Baltasar til varnar – Segir Símon vera að hefna sín með þessum skrifum

Bubbi kemur Baltasar til varnar – Segir Símon vera að hefna sín með þessum skrifum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Simone Biles hefur gengist undir þrjár lýtaaðgerðir – „Þú gætir aldrei giskað á tvær þeirra“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Konan byrjaði að halda framhjá eftir swing-partý – Svo versnaði það

Konan byrjaði að halda framhjá eftir swing-partý – Svo versnaði það
Fókus
Fyrir 4 dögum
Þekktu Íslendingarnir sem eru næs – Og hinir sem eru það ekki
Fókus
Fyrir 4 dögum
Endurskapar málverk föður síns
Fókus
Fyrir 4 dögum

Veitti sjaldséða innsýn í samband Jennifer Aniston og Brad Pitt

Veitti sjaldséða innsýn í samband Jennifer Aniston og Brad Pitt
Fókus
Fyrir 4 dögum

Britney Spears eyddi Instagram eftir að hafa birt óræð skilaboð

Britney Spears eyddi Instagram eftir að hafa birt óræð skilaboð
Fókus
Fyrir 5 dögum
Nýtt stjörnupar vekur athygli – 19 ára aldursmunur
Fókus
Fyrir 5 dögum
Gunnar Smári rifjar upp kvöldið á Kringlukránni þar sem allt breyttist – „Ég ætla að fara heim, ég get þetta ekki lengur“