Segist hafa séð flygildi fyrir ofan hús Þorgríms Þráinssonar

Hann ræðir um málið í Fókus, viðtalsþætti DV. Textabrot úr þættinum má lesa hér að neðan en viðtalið í heild sinni má nálgast á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Gunnar segir að það sé ekki skrýtið að fólk sjái ekkert af fljúgandi furðuhlutum þar sem það er með nefið í símanum. „Þú verður að horfa til himins, slíta augun af skjánum í augnablik,“ segir hann og segist hafa séð flygildi í fyrsta skipti nokkrum dögum fyrir viðtalið í lokt október.
„Það var mjög mikill snjór og svakalega fallegt veður, töfrandi veður. Ég var að fara upp í rúm og var að draga niður gardínurnar í svefnherberginu mínu sem er í risi í gömlu bárujárnshúsi í Gerðunum. Ég er með útsýni yfir Esjuna frá einni átt úr svefnherberginu. Ég var bara að fara að draga niður síðustu gardínuna og þá sá ég að það voru norðurljós,“ segir hann.
Gunnar var að virða náttúrufegurðina fyrir sér þegar honum fannst hann sjá eitthvað yfir húsi rithöfundarins Þorgríms Þráinssonar, sem býr stutt frá honum.
„Akkúrat yfir húsinu hans Þorgríms, 100 metrum frá mér, þá birtist eitthvað, einhver hlutur sem var kannski metri á lengd.“
Hann segir hlutinn hafa þotið hratt framhjá eins og byssukúlu og að hann sé viss um að þetta hafi ekki verið dróni.
Hann ræðir þetta nánar í þættinum og svo margt annað um geimverur, brottnámstilfelli og flygildi, einnig íslensk tilfelli. Hlustaðu á þáttinn á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum.
UFO101 er komin í búðir. Hægt er að kynna sér nánar efnistök hennar á vef Bókatíðinda. Gunnar er einnig duglegur að skrifa áhugaverða og skemmtilega pistla á Facebook.