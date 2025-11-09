Augnlæknar nefna það sem þeir myndu aldrei gera: „Nudda augun“

Við erum örugglega mörg sek með að gera eitthvað af neðangreindu, en starfsfólk á stofunni Blink Vision birtu myndband á TikTok þar sem hver og einn nefndi eitthvað sem hann myndi aldrei gera við augun sín.
Þau nefndu:
„Nudda augun.“
„Sofa með maskara“
„Sofa með linsur.“
„Stara of lengi á sólina“
„Aldrei sleppa því að fara í skoðun til augnlæknis.“
„Ég myndi ekki hunsa breytingar á sjóninni.“
Þar höfum við það, pössum augun!
