Laugardagur 08.nóvember 2025

Ráð fyrrverandi flugfreyju – Gerðu alltaf þetta þegar þú ferð á hótel

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Laugardaginn 8. nóvember 2025 10:00

Fyrrverandi flugfreyjan Katherine Kamalani gefur góð ráð um hvað þú átt að gera þegar þú ferð á hótel, hún fer yfir allt frá öryggi til hreinlætis.

Myndbandið vakti mikla athygli og voru margir ánægðir með hana, en sumir hafa líka gagnrýnt hana. Einhverjir segja þetta vera almenna skynsemi. Svo segja aðrir hana vera vænisjúka.

Hér eru ráðin átta:

Aldrei segja herbergisnúmerið þitt upphátt. Bara til öryggis ef það er einhver nálægt sem þú vilt ekki að viti hvar þú gistir.

Vertu alltaf viss um að það sé enginn á bak við þig þegar þú ferð inn í herbergið.

Athugaðu hvort einhver sé inni í herberginu, kíktu á bak við gluggatjöldin og undir rúmið.

Læstu hurðinni og passaðu alltaf að læsa báðum lásunum.

Vertu viss um að rúmið sé ekki með lús. Skoðaðu dýnuna.

Taktu alla skrautpúða og rúmteppi. „Það er aldrei þrifið,“ segir hún.

Aldrei setja töskuna þína ofan á rúmið. „Taskan hefur farið í gegnum flugvöllinn og hún er ógeðsleg,“ segir Katherine.

Ef þú ert ekki með ísskáp, settu matinn þinn í ísfötuna.

Horfðu á myndbandið hér að neðan.

@katkamalaniHOTEL HACKS from a flight attendant! ##hotelhack ##flightattendantlife ##hoteltips ##travelhack ##fyp ##traveltips♬ original sound – katkamalani

