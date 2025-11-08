Eitt dularfyllsta sakamál síðari ára – Hvað gerðist í lyftunni?

Það vakti gríðarlega athygli á sínum tíma og hefur síðan þá verið til umræðu í hinum ýmsu hornum netsins þar sem fólk varpar fram ýmsum kenningum. Andlát hennar þykir hið undarlegasta, en margir telja eitthvað grunsamlegt hafa átt sér stað og benda þá á upptöku úr lyftu skömmu áður en Elisa dó.
Elisa Lam var stödd á Cecil hótelinu í Los Angeles í Bandaríkjunum í janúar 2013. Hún var 21 árs nemi frá Kanada. Hún fór ein í bakpokaferðalag um vesturströnd Bandaríkjanna og deildi upplifun sinni á Tumblr-bloggi. Hún lýsti baráttu sinni við kvíða, geðhvarfasýki og félagslegri einangrun, en einnig von um bata.
Cecil hótelið er eitt alræmdasta hótel Bandaríkjanna og er þekkt fyrir að tengjast glæpum, dauðsföllum, sjálfsvígum og dularfullum atburðum allt frá árinu 1930 og fram á þennan dag.
Það sást síðast til Elisu þann 31. janúar 2013. Hún hvarf sporlaust og hafði fjölskylda hennar samband við lögreglu þegar hún svaraði ekki símtölum. Lögreglan leitaði um allt hótel og í kringum það, með hjálp leitarhunda, en fann ekkert.
Viku eftir hvarf Elisu birti lögreglan upptöku úr öryggismyndavél úr lyftu á hótelinu. Myndbandið vakti gríðarlega athygli vegna undarlegar hegðunar Elisu, það var eins og hún væri að reyna að fela sig eða væri hrædd við einhvern. Hún ýtti á marga lyftutakka en lyftan lokaðist ekki. Hún fór inn og út úr lyftunni, en aldrei lokuðust dyrnar. Þessi upptaka er síðasta skipti sem Elisa sást á lífi. Horfðu á hana hér að neðan.
Myndbandið hefur verið grandskoðað og túlkað á ýmsa vegu. Sumir segja að hún hafi verið undir áhrifum, aðrir segjast skynja yfirnáttúrulega nærveru.
23 dögum eftir hvarf Elisu fóru gestir hótelsins að kvarta undan lágum vatnsþrýstingi og undarlegu bragði af vatninu.
Starfsmaður fór upp á þak hótelsins til að skoða vatnstankinn, þar fann hann líkið af Elisu Lam, fljótandi í tankinum. Hún var nakin en fötin voru líka ofan í tankinum.
Lögreglan fann enga áverka á líkinu, engin merki um að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað.
Lögreglan úrskurðaði andlát hennar sem slys og taldi að Elisa hefði upplifað geðrof og farið sjálf upp á þak og ofan í tankinn. En það eru enn nokkrar spurningar sem eru enn ósvaraðar. Eins og hvernig komst hún upp á þakið? Dyrnar voru læstar og að sögn starfsmanna átti aðeins að vera hægt að komast inn á svæðið með lykli. Hvernig lyfti hún lokinu af tankinum ein? Lokið var þungt og erfitt að loka því innan frá. Af hverju hegðaði hún sér svona í lyftunni? Af hverju fundu leitarhundarnir ekki lykt af henni?
Eins og staðan er í dag eru nokkrar kenningar um andlát hennar, fjórar þeirra hafa verið mest á sveimi um netheima. Helsta er kenning lögreglunnar, að Elisa hafi fengið geðrof og farið sjálf í tankinn og að þetta hafi verið hörmulegt slys.
Sumir hafa varpað fram þeirri kenningu að hún hafi verið myrt, en sumir telja að eitthvað yfirnáttúrulegt hafi átt sér stað. Cecil hótelið hefur lengi verið tengt draugagangi, morðum og dularfullum atburðum. Sumir telja að eitthvað „óútskýranlegt“ hafi gerst fyrir Elisu.