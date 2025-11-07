fbpx
Föstudagur 07.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Þjálfarinn Valentína: Ef þú ert ekki að ná markmiðum þínum þá eru líklegast þessir þrír hlutir að klikka hjá þér

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Föstudaginn 7. nóvember 2025 11:15

Valentína Hrefnudóttir. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þjálfarinn og fitness-keppandinn Valentína Hrefnudóttir telur upp þrjú atriði sem hún segir að fólk þurfi að tileinka sér til að ná árangri.

Hún birti færslu um málið á Instagram og gaf DV leyfi til að deila áfram með lesendum. Við gefum henni orðið:

„Setur þér skýr mini-markmið fyrir hverja viku.“

Markmið eins og “ég ætla að hreyfa mig meira” eða “mig langar að fylgja plani” VIRKA EKKI! Skýrt markmið þýðir að þú leggur niður nákvæmlega hvernig, hvenær og hversu mikið þú ætlar að framkvæma til að koma þér nær stóra markmiðinu.“

Dæmi: Ég ætla að mealprepa á sunnudögum

Dæmi: Ég ætla að æfa fjórum sinnum í viku (mán, þri, fimt og fös)

„Finndu þér tilvitnanir sem hjálpa þér og lifðu eftir þeim“

Tilvitnanir eins og “ég reyni aftur á morgun” eða “ég byrja á mánudaginn” hafa ekki komið þér neitt nær þínu markmiði svo skiptu þeim út fyrir quotes sem hjálpa þér að ná þínum markmiðum í dag..

Dæmi: Markmiðið mitt skiptir mig meira máli (..en popp í bíó)

Dæmi: Dagurinn í dag er það eina sem skiptir máli

Dæmi: Ég get gert allt í fimm mínútur í viðbót (td.cardio)

„Fókusaðu á stöðugleika, ekki fullkomnun.

Fólk ruglar þessu oft saman en það að segja “ég ætla að gera 30 mínútna cardio alla daga þessa vikuna” eða “ég ætla að fylgja plani 100%” eftir að hafa aldrei gert það eru óraunveruleg markmið, kröfur og væntingarnar þínar eru of háar, svo þegar þú nærð þessu ekki sérðu þig sem failure.

Stöðugleik er að velja sér prósentu um hversu vel þú ætlar að fylgja planinu þínu og vera alltaf í 5 prósent fjarlægð eða minna frá þinni prósentu.

Dæmi: Tveggja barna einstæð móðir í 100 prósent vinnu og 30 prósent námi, hún velur prósentuna 40 prósent og ætlar að fylgja plani. Má þar með ekki fara undir 35 prósent eða yfir 45 prósent. Þetta er stöðugleiki!

Dæmi: Íþróttakona í 50 prósent vinnu með það eina markmið að skera niður fitu næstu 3 mánuði. Hún velur að fylgja plani 90 prósent sem þýðir að hún fer aldrei undir 85 prósent eða yfir 95 prósent.

Þetta snýst allt um hugarfar og að finna lausnir, ef þú ert að eiga erfitt með að ná markmiðinu þínum þá eru þessir þrír hlutir líklegast ekki skýrir hjá þér!“

Valentína var gestur í Fókus, viðtalsþætti DV, fyrir ári síðan og ræddi meðal annars um fortíðina, áföll og sjálfsvinnuna sem hefur gert henni að þeirri konu sem hún er í dag.

Sjá einnig: Valentína kærði blóðföður sinn fyrir ofbeldi – „Ég var komin með nóg, ég vildi fá að lifa lífi mínu“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 25 mínútum
Þjálfarinn Valentína: Ef þú ert ekki að ná markmiðum þínum þá eru líklegast þessir þrír hlutir að klikka hjá þér
Fókus
Fyrir 50 mínútum
Tækifæri til að klára jólagjafakaupin og spara stórfé
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Erla vill seinka klukkunni: „Með breytingunni gætu börn verið í dagsbirtu nánast alla skóladaga“
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
„Mennska Barbie“ látin aðeins 31 árs
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Hrauna yfir All´s Fair – Sögð vera versta sjónvarpsþáttaröðin
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Freyja flytur sig um set
Fókus
Í gær
Gunnar Dan lá andvaka og heyrði í rafmagninu – „Ég fékk skilaboð að handan“

Mest lesið

Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins
Halldór vill að lögreglan rannsaki betur andlát systur hans – „Því þetta er mjög óþægilegt“
19 ára sjálfboðaliði kom miður sín heim eftir sölu á Neyðarkallinum: „Hver eru skilaboðin frá þessu aumkunarverða fólki til næstu kynslóðar?“
Jóhann hélt hann hefði fengið íbúðina en svo kom tölvupósturinn daginn eftir
Lést á Hrunavegi eftir að hafa ekið á röngum vegarhelmingi á afskráðum jeppa

Nýlegt

Íslenskar konur lýsa ömurlegri reynslu: „Á MEÐAN ÉG LÁ NAKIN VIÐ HLIÐINA Á HONUM“
Gunnar Dan lá andvaka og heyrði í rafmagninu – „Ég fékk skilaboð að handan“
„Við sigldum í burtu, en fórum aldrei frá Flateyri“
Svarthöfði skrifar: Þolinmæði þrotin gagnvart óhæfum, vanstilltum og spilltum silkihúfum á toppi kerfisins
Vilja hætta að borga 6 milljónir á mánuði í hótel en geta það líklega ekki – Fær einnig einkakokk og fleira gott
Kíkt í bílskúrinn hjá Ronaldo: Flotinn kostar 3,7 milljarða en hann keyrir nánast aldrei sjálfur
Þingverðir sagðir hafa varnað því að fólk myndi gægjast inn um glugga – „Þetta þótti nokkuð óvenjuleg ráðstöfun“
Amorim svarar gagnrýni Ronaldo á United
Bónus komið með sushi í verslanir
Fókus
Í gær
„Við eigum aldrei að slaufa fólki fyrir skoðanir sínar og allra síst á ríkið að vera að stjórna því hvaða tjáning er leyfileg“
Fókus
Í gær

Bókakonfekt Forlagsins hefst í kvöld

Bókakonfekt Forlagsins hefst í kvöld
Fókus
Í gær
„Get ekki fólk sem segir að það sé ekki bakslag“
Fókus
Í gær
Draugamandarínur á kettinum
Fókus
Í gær

Dóttir Guðbjargar greindist með heilaæxli – Treystir á almættið og gott heilbrigðisstarfsfólk

Dóttir Guðbjargar greindist með heilaæxli – Treystir á almættið og gott heilbrigðisstarfsfólk
Fókus
Fyrir 2 dögum

Símon rífur í sig „útvatnaðan“ Hamlet – „Í staðinn mökuðu sig bara allir út í blóði og þóttust vera dauðir“

Símon rífur í sig „útvatnaðan“ Hamlet – „Í staðinn mökuðu sig bara allir út í blóði og þóttust vera dauðir“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Drama í Miss Universe: Keppendur gengu út í mótmælaskyni eftir að framkvæmdastjóri niðurlægði eina þeirra
Fókus
Fyrir 2 dögum

Bubbi kemur Baltasar til varnar – Segir Símon vera að hefna sín með þessum skrifum

Bubbi kemur Baltasar til varnar – Segir Símon vera að hefna sín með þessum skrifum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Simone Biles hefur gengist undir þrjár lýtaaðgerðir – „Þú gætir aldrei giskað á tvær þeirra“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Konan byrjaði að halda framhjá eftir swing-partý – Svo versnaði það
Fókus
Fyrir 2 dögum

Þekktu Íslendingarnir sem eru næs – Og hinir sem eru það ekki

Þekktu Íslendingarnir sem eru næs – Og hinir sem eru það ekki
Fókus
Fyrir 2 dögum

Endurskapar málverk föður síns

Endurskapar málverk föður síns
Fókus
Fyrir 2 dögum
Veitti sjaldséða innsýn í samband Jennifer Aniston og Brad Pitt
Fókus
Fyrir 2 dögum
Britney Spears eyddi Instagram eftir að hafa birt óræð skilaboð
Fókus
Fyrir 3 dögum

Nýtt stjörnupar vekur athygli – 19 ára aldursmunur

Nýtt stjörnupar vekur athygli – 19 ára aldursmunur
Fókus
Fyrir 3 dögum
Gunnar Smári rifjar upp kvöldið á Kringlukránni þar sem allt breyttist – „Ég ætla að fara heim, ég get þetta ekki lengur“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kennir ChatGPT um að hafa fallið á lögfræðiprófinu: „Ég varð reið og ég öskraði á hana“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Jonathan Bailey er kynþokkafyllsti karlmaður heims
Fókus
Fyrir 3 dögum

Kristbjörg kemur til dyranna eins og hún er klædd: „Enginn farði, engin myndvinnsla, engin fullkomin sjónarhorn“

Kristbjörg kemur til dyranna eins og hún er klædd: „Enginn farði, engin myndvinnsla, engin fullkomin sjónarhorn“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ásdís mætti í goðsagnakennda hrekkjavökupartý Heidi Klum

Ásdís mætti í goðsagnakennda hrekkjavökupartý Heidi Klum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hanna Rún bjó til blómasúlu úr gömlum Mackintosh-kössum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Inga Sæland virðist ekki taka skrifum Mörtu Maríu persónulega – Sjáðu myndina

Inga Sæland virðist ekki taka skrifum Mörtu Maríu persónulega – Sjáðu myndina
Fókus
Fyrir 4 dögum
Allir eru að bíða eftir að Hafdís kynni til leiks nýjan kærasta – Gerði þetta í staðinn
Fókus
Fyrir 4 dögum
Patrekur sá „hrikalegar“ myndir af sér og lét minnka varirnar: „Ég er ekki lengur eins og klámstjarna“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hrekkjavakan á Instagram – „Ef fólk hættir að gagnrýna mig, svelti ég“

Hrekkjavakan á Instagram – „Ef fólk hættir að gagnrýna mig, svelti ég“
Fókus
Fyrir 4 dögum

María segist hafa gert þetta til að halda syni sínum á lífi: „Þetta fólk hló framan í mig”

María segist hafa gert þetta til að halda syni sínum á lífi: „Þetta fólk hló framan í mig”
Fókus
Fyrir 4 dögum
Misstu samtals yfir 100 kíló á „gamla mátann“ – Gerðu einfaldar breytingar á daglegum venjum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Big Bang Theory stjarna birti sjaldséða fjölskyldumynd