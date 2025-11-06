fbpx
Fimmtudagur 06.nóvember 2025

Hrauna yfir All´s Fair – Sögð vera versta sjónvarpsþáttaröðin

Fimmtudaginn 6. nóvember 2025 12:30

Kim Kardashian og Naomi Watts í hlutverkum sínum.

Það er óhætt að segja að ný þáttaröð Kim Kardashian, All’s Fair, fær ekki góðar viðtökur hjá gagnrýnendum. Þáttaröðin var með 0% einkunn á Rotten Tomatoes og er kölluð „versta sjónvarpsþáttaröðin“ af gagnrýnendum.

Þáttaröðin, sem er lögfræðidrama sýnt á Hulu og leikstýrt af Ryan Murphy, skartar Teyana Taylor, Niecy Nash, Sarah Paulson, Glenn Close og fleiri í aðalhlutverkum. Þar leikur Kardashian skilnaðarlögfræðing sem stofnar lögfræðistofu ásamt stöllum sínum.

Þáttaröðin fékk 0 prósent einkunn á Rotten Tomatoes þegar hún kom út. Hún er þó búin að hala inn nokkur stig síðan og er komin með 6% í einkunn.

Þáttaröðin er auk þess gagnrýnd harkalega af nokkrum gagnrýnendum.

Kelly Lawler hjá USA Today kallaði þáttaröðina „verstu sjónvarpsþætti ársins“, en Angie Han, sjónvarpsgagnrýnandi hjá Hollywood Reporter, kallaði þáttaröðina „heiladauða“.

Han sagði einnig að frammistaða Kardashian væri „stíf og áhrifalaus án nokkurs einasta sanna tóns. … Nærvera hennar ein og sér, sem tekst að skapa athygli og ekki mikið annað, telst viðeigandi fyrir þátt sem virðist ekki gerður til áhorfs heldur til að búa til hluti sem verða umtalaðir.“

Lucy Mangan hjá Guardian skrifaði: „Ég vissi ekki að það væri ennþá hægt að gera svona slæmt sjónvarp.“

Ed Power hjá Daily Telegraph gaf þáttaröðinni eina stjörnu og gagnrýndi Murphy harðlega í umsögn sinni og kallaði hann „æðstaprest klisjukennds og bragðlauss sjónvarps.“

Þrátt fyrir gagnrýnina er þáttaröðin í fyrsta sæti á streymislistunum og aðdáendur hafa verið að lofa hana á samfélagsmiðlum.

„All’s Fair þáttaröðin er skemmtileg, kvenleg, með hátísku, hræðilegt handrit, hræðilegan leik og hvort sem þið trúið því eða ekki þá er Kim K er ekki það versta við hana. Ryan Murphy hefur gert það aftur, ég er sáttur,“ sagði einn áhorfandi.

„Þáttaröðin er frábær dramatísk þáttaröð og leikararnir eru táknmyndir. #AllsFair er fyndin, hörð og full af áhugaverðum sögum kvenna. Gagnrýnendur vilja hata hana vegna Kim en ég vona að aðdáendur og áhorfendur gefi henni tækifæri. Einnig nokkur skemmtileg gestahlutverk,“ bætti annar við.

„Það er mjög sorglegt að #AllsFair sé fórnarlamb kynjamisréttis. Þetta er þáttur sem er ekki hræddur við að vera slæmur, hann minnti mig á gamla ABC-dramaþætti. Þetta er mjög skemmtilegur þáttur að horfa á vegna þess að hann er ýktur og slæmur án þess að vekja áhyggjur, og það er frábært,“ sagði annar.

„Ég horfði á alla þrjá þættina af All’s fair og ég verð að segja að ég elska þá. Allura Grant er alveg frábær tík.“

