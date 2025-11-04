fbpx
Kristbjörg kemur til dyranna eins og hún er klædd: „Enginn farði, engin myndvinnsla, engin fullkomin sjónarhorn“

Fókus
Þriðjudaginn 4. nóvember 2025 07:30

Kristbjörg Mynd/Instagram

Einkaþjálfarinn Kristbjörg Jónasdóttir birti fallega óunna mynd af sér og kröftugan texta um sjálfsást í færslu á Instagram.

„Þessi mynd er áminning um vöxt – líkama og hugar. Þessi mynd var tekin fyrir herferð fyrir AK Pure Skin og ef ég á að vera alveg hreinskilin þá var ég ekki upp á mitt besta þann dag, eða mjög örugg með mig þennan dag. Enginn farði, engin myndvinnsla, engin fullkomin sjónarhorn. Bara ég, hrá og raunveruleg, berskjölduð. En það er einmitt ástæðan fyrir því að ég er stolt af henni,“ segir Kristbjörg.

„Sjálfstraust snýst ekki um að vera „fullkomin“ heldur um að mæta samt. Að velja hugrekki fram yfir þægindi. Að læra að elska þig sjálfa alltaf, ekki bara þegar þú ert upp á þitt besta. Samfélagsmiðlar geta látið okkur gleyma því að raunverulegir líkamar og húð séu til. Við göngum öll í gegnum mismunandi tímabil, vöxt og upplifum óöryggi. Ég er enn að endurbyggja rútínuna mína, neistann minn og styrk. En ég er læra að líða vel eins og ég er akkúrat núna, ekki bara „eftir á.““

Kristbjörg hefur verið gift landsliðsmanninum Aroni Einari Gunnarssyni síðan 17. júní árið 2017. Þau eiga saman þrjá syni. Fjölskyldan hefur verið búsett í Katar frá árinu 2019.

Sjá einnig: Kristbjörg opnar sig: „Ég veit að margir eiga erfitt eða hafa stundum átt erfitt með það sama“

