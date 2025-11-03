fbpx
Mánudagur 03.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Misstu samtals yfir 100 kíló á „gamla mátann“ – Gerðu einfaldar breytingar á daglegum venjum

Fókus
Mánudaginn 3. nóvember 2025 07:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Jesse Ramos Jr hefði aldrei getað dottið í hug að leit hans að ástinni myndi marka upphaf heilsuvegferðar hans.

Daily Mail fjallar um sögu hans og Andrew Hulbert og hvernig þeim tókst að léttast án þess að nota þyngdartapslyf á borð við Ozempic og Mounjaro.

Jesse Ramos Jr.

Jesse hafði alla tíð verið í yfirþyngd og segir að hann hafi átt erfitt með sjálfsmynd sína. Hann segir að leit hans að ástinni hafi gert honum ljóst að hann þyrfti að gera eitthvað í sínum málum. Þetta var í upphafi 21. aldarinnar, tveimur áratugum áður en þyngdartapslyfin vinsælu komu á markað. Jesse léttist á gamla mátann, með því að hreyfa sig.

Hann byrjaði að eyða 30 mínútum á dag á hlaupabrettinu. Fyrst gekk hann bara en með tímanum var hann farinn að skokka. Kílóin fuku en til þess þurfti hann einnig að breyta mataræðinu. Hann skipti út hamborgara og frönskum fyrir kjúkling og grænmeti. Hann hætti líka að drekka bjór og drekkur frekar hitaeiningasnauða áfenga drykki.

Í gegnum árin hefur hann misst um 60 kíló og þó hann hefur bætt stundum aftur á sig hefur honum mestmegnis tekist að halda aukakílóunum af og er hann viss um að það sé „hefðbundnu leiðinni“ að þakka, að léttast rólega heldur en með hraði.

„Margir kvarta undan aukahúð en ég er ekki með mikið svoleiðis,“ segir hann.

„Með Ozempic… eftir að þú hættir á lyfinu þá byrjarðu að borða alveg eins og áður og flestir þyngjast aftur. Það er skelfilegt.“

Andrew Hulbert.

Sömu söguna má segja af Andrew Hulbert, 39 ára. Honum hefur tekist að missa um 45 kíló án þyngdartapslyfja eða aðgerða, en ólíkt Jesse var hans vegferð ekki löng heldur missti hann þyngdina hratt yfir fimm mánaða skeið með því að fasta og borða minna, en læknar mæla ekki með hans aðferð.

En það sem sérfræðingar mæla frekar með er breytingin sem hann gerði á daglegum venjum en hann byrjaði að ganga. Þó hann var ekki alltaf í stuði til þess þá lagði hann bílnum sínum hálftíma göngufjarlægð frá vinnunni og gekk því alltaf í klukkutíma á hverjum degi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Rétt í þessu
Misstu samtals yfir 100 kíló á „gamla mátann“ – Gerðu einfaldar breytingar á daglegum venjum
Fókus
Fyrir 17 mínútum
Hrekkjavakan á Instagram – „Ef fólk hættir að gagnrýna mig, svelti ég“
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
María segist hafa gert þetta til að halda syni sínum á lífi: „Þetta fólk hló framan í mig”
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Big Bang Theory stjarna birti sjaldséða fjölskyldumynd
Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
Komst að fortíð kærustunnar og treystir henni ekki lengur
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Hafði kynmök við aðra konu fyrir framan unnusta hennar – Segist hafa gert henni greiða
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Valgeir brattur í erfiðri baráttu við eitlakrabbamein
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Hobbitinn ástsæli er kominn út í nýrri þýðingu – Lestu fyrsta kaflann hér

Mest lesið

13 ára gömlum var honum rænt af heimili sínu, pyntaður í 43 tíma og svo skotinn í bakið – lifði af en situr eftir stórskuldugur
Hafði kynmök við aðra konu fyrir framan unnusta hennar – Segist hafa gert henni greiða
Gufunesmálið: Ekkja Hjörleifs mætir fjárhagslegum áskorunum – „Hefur gengið í gegnum ítrekuð áföll“
Sonur síðasta vitavarðarins í Hornbjargsvita var myrtur í El Salvador
Óhugnanlegt kynferðisbrotamál ungmenna á Suðurnesjum – Dreifðu myndbandi af nauðgun gegn ólögráða stúlku á Snapchat

Nýlegt

Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Hafði kynmök við aðra konu fyrir framan unnusta hennar – Segist hafa gert henni greiða
Rúnar setti blekið á blað í miðjum þjálfarastormi á Íslandi – „Aldrei verið þannig að ég bíði eftir að einhver annar verði rekinn“
Valgeir brattur í erfiðri baráttu við eitlakrabbamein
Valur staðfestir Hermann Hreiðarsson sem nýjan þjálfara – „Við lögðum áherslu á faglegt ferli“
Nauðgunarlíking Gunnars Smára veldur uppnámi í baráttuhópi – „Ég hef aldrei upplifað annan eins yfirgang og suð“
Fókus
Í gær
Náðu að svindla yfir hundrað milljónum af íslensku fyrirtæki
Fókus
Í gær

Hugtakið „Stokkhólmsheilkenni“ byggir á röngu mati geðlæknis á aðstæðum í bankaráninu fræga

Hugtakið „Stokkhólmsheilkenni“ byggir á röngu mati geðlæknis á aðstæðum í bankaráninu fræga
Fókus
Í gær
„Kærastinn er að reyna að breyta mér í eiginkonu sína heitna“
Fókus
Í gær
„Svo þarf ég hérna að nefna ákveðinn fíl í bókmenntastofunni“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Rannsóknarlögreglumaðurinn Guðjón: Fólk hefur tapað tugum milljóna á þessum svindlum

Rannsóknarlögreglumaðurinn Guðjón: Fólk hefur tapað tugum milljóna á þessum svindlum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Þekkir þú fuglakenninguna? – Sambandsprófið sem allir eru að tala um

Þekkir þú fuglakenninguna? – Sambandsprófið sem allir eru að tala um
Fókus
Fyrir 2 dögum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sydney Sweeney sleppti brjóstahaldaranum – Djarfasti klæðaburður hennar til þessa

Sydney Sweeney sleppti brjóstahaldaranum – Djarfasti klæðaburður hennar til þessa
Fókus
Fyrir 3 dögum
Skilnaðarlögfræðingur um hvort karlar eða konur halda meira framhjá – Svarið gæti komið þér á óvart
Fókus
Fyrir 3 dögum
Allt annað að sjá Brad Pitt – Sjáðu myndina
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ragnhildur deilir dúnduræfingu fyrir konur á breytingaskeiðinu

Ragnhildur deilir dúnduræfingu fyrir konur á breytingaskeiðinu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Segir einfalda ástæðu fyrir því að Andrés prins og Sarah Ferguson bjuggu áfram saman eftir skilnaðinn

Segir einfalda ástæðu fyrir því að Andrés prins og Sarah Ferguson bjuggu áfram saman eftir skilnaðinn
Fókus
Fyrir 3 dögum
Biður fólk um að biðja fyrir dóttur sinni sem var dæmd í fangelsi
Fókus
Fyrir 3 dögum
Einn sögufrægasti áningarstaður landsins kominn á sölu – Eigendur stefna á ný mið
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vill losna við Scott úr lífi sínu og raunveruleikaþáttunum – Íhugar að setja fjölskyldu sinni afarkosti

Vill losna við Scott úr lífi sínu og raunveruleikaþáttunum – Íhugar að setja fjölskyldu sinni afarkosti
Fókus
Fyrir 3 dögum
Patrekur klæddi sig upp sem Victoria‘s Secret fyrirsæta – Sjáðu hvernig hann fór að þessu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hafði ekki hugmynd um áform kærastans á Íslandi – „Ég var að gera hann stressaðan“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Franska forsetafrúin í öngum sínum yfir samsæriskenningu – „Hún getur ekki leitt þennan hrylling hjá sér“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Afhjúpar ástæðuna fyrir því að vináttunni lauk: „Ég hef nú þegar sagt of mikið“

Afhjúpar ástæðuna fyrir því að vináttunni lauk: „Ég hef nú þegar sagt of mikið“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Victoria Beckham virtist skjóta á tengdadótturina: „Algjör fáviti“

Victoria Beckham virtist skjóta á tengdadótturina: „Algjör fáviti“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vilhjálmur sagður hafa beitt Andrés hörðu
Fókus
Fyrir 5 dögum

Ótrúleg breyting á syni Schwarzenegger – Hefur misst 14 kíló og bætt á sig vöðvum

Ótrúleg breyting á syni Schwarzenegger – Hefur misst 14 kíló og bætt á sig vöðvum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Vill breyta nafni dóttur sinnar eftir nauðgunardóminn
Fókus
Fyrir 5 dögum
Hallgrímur lýsir hremmingum sínum í umferðinni í dag – „Leiðin gekk ljómandi vel, meðalhraði var u.þ.b. 7 km á klst.“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Grínmyndband: Kemur snjórinn Íslendingum alltaf á óvart?

Grínmyndband: Kemur snjórinn Íslendingum alltaf á óvart?
Fókus
Fyrir 5 dögum

Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu

Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
Fókus
Fyrir 5 dögum
Vigdís lét hylja gamalt tattú sem passar ekki lengur við hana – Útkoman er ótrúleg
Fókus
Fyrir 5 dögum
Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum