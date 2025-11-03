fbpx
Mánudagur 03.nóvember 2025

DV

Fókus

Inga Sæland virðist ekki taka skrifum Mörtu Maríu persónulega – Sjáðu myndina

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Mánudaginn 3. nóvember 2025 12:30

Allt virðist leika í lyndi hjá Ingu Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, og Mörtu Maríu Winkel Jónasdóttur, blaðamanni og ritstjóra Smartlands á Mbl. Greinilegt er að ráðherrann erfir það ekki við Mörtu Maríu að hafa farið ófögrum orðum um klæðaburð hennar á síðum netmiðilsins.

Eflaust muna margir eftir harðskeyttum pistli sem hún skrifaði á Smartland í desember síðastliðinn, en pistillinn var harðlega gagnrýndur á sínum tíma.

Hún skrifaði:

„Næsta verk Ingu Sæ­land er að fá sér stíl­ista. Á meðfylgj­andi ljós­mynd­um sést hún í svört­um skóm sem ná upp að ökkla og er í 40 den sokka­bux­um við. Slík­ir skór ganga ekki við pils eða kjóla og alls ekki þegar fólk tek­ur við ráðherra­embætti. Þótt það sé nap­urt á Álfta­nesi eins og var í gær þá mega slík­ar boms­ur alls ekki sjást á tröpp­um Bessastaða. Fólk not­ar ökla­skó við síðbux­ur og helst við hvers­dags­leg­ar at­hafn­ir. Betra hefði verið að klæðast hefðbundn­um spari­skóm með nokk­urra sentí­metra háum hæl. Skórn­ir frá Tam­ar­is hefðu til dæm­is átt vel, þægi­leg­ir en samt pen­ir. 

Fólk í ráðherra­embætt­um þarf að klæða sig á viðeig­andi hátt. Það má al­veg minna á að starf­inu fylg­ir vald og ákveðin virðing og þarf slíkt að end­ur­spegl­ast í fata­vali, förðun og hár­greiðslu.“

Í góðu stuði á árshátíð

Í ljósi þess fannst eflaust mörgum skemmtilegt að sjá hressandi mynd af þeim Mörtu Maríu og Ingu saman á árshátíð stjórnarráðsins um helgina. Marta mætti sem maki á árshátíðina en eiginmaður hennar, Páll Winkel, vinnur í ráðuneyti Ingu sem sérfræðingur hjá félags- og lífeyrisskrifstofu.

„Bestís,“ skrifaði Marta með myndunum af þeim vinkonunum í faðmlögum.

