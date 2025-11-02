fbpx
Sunnudagur 02.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Sonur síðasta vitavarðarins í Hornbjargsvita var myrtur í El Salvador

Fókus
Sunnudaginn 2. nóvember 2025 12:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Reynir Traustason hefur sent frá sér bókina Fólkið í vitanum – Gleði og sorgir í Hornbargsvita. Í bókinni er rakin saga allra vitavarða við Hornbjargsvita í Látruvík, en þeir voru 13 talsins, allt frá árinu 1930 til 1995.

Bókin inniheldur merkilegar örlagasögur og þræðirnir spinnast víða. „Harmþrungnar, glaðbeittar og sumpart ævintýralega fjarstæðukenndar frásagnir af fólki sem átti það sameiginlegt að velja sér búsetu á einum afskekktasta og harðbýlasta stað landsins,“ segir í kynningartexta um bókina.

Síðasti vitavörðurinn í Hornbjargsvita var Ólafur Þ. Jónsson, oft kallaður Óli kommi. Hann var menntaður skipasmiður og búfræðingur. Merkur og dugandi maður sem þurfti að glíma við miklar sorgir og áföll í lífinu eins og Reynir rekur í bók sinni.

Ólafur missti báða foreldra sína í æsku og einnig missti hann fyrri eiginkonu sína. Árið 2006 lést sonur Ólafs, Jón Þór Ólafsson, en hann var myrtur ásamt heitkonu sinni í El Salvador árið 2006. Ólafur segir í bókinni:

„Það varð mér áfall þegar Jón Þór var myrtur í El Salvador. Hann var myrtur 12. febrúar árið 2006 þar sem hann starfaði sem orkutæknifræðingur.“

DV fjallaði ítarlega um málið á sínum tíma. Þar kemur meðal annars fram að Jón Þór starfaði í El Salvador á vegum fyrirtækisins ENEX að gerð jarðvarmaorkuvers. Hann var skotinn til bana á samt heitkonu sinni Brendu Salinas.

Móðir Brendu greindi DV frá því að dóttir hennar og Jón Þór hafi verið mjög ástfangin og hamingjusöm. Þau hafi ætlað að gifta sig og setja á stofn veitingastað. Einnig kemur fram að Jón Þór lét eftir sig tvö börn á Íslandi.

Fjórir menn voru handteknir vegna morðanna. Tveir voru sýknaðir en tveir dæmdir til fangelsisvistar og hlaut hvor um sig 70 ára fangelsi. Við handtöku mannanna braust út skotbardagi milli þeirra og lögreglu og lést rannsóknarlögreglumaður í þeim átökum. Einnig fékk lögreglumaður skot í lærið.

Mennirnir sem voru dæmdir fyrir morðin tilheyrðu glæpagengi en morðástæðan var talin afbrýðisemi vegna sambands Brendu og Jóns Þórs.

Sem fyrr segir er að finna margar fleiri örlagasögur í bók Reynis, bæði gleðilegar og sorglegar, og veitt er innsýn í sérstaka lífshætti á einum afskekktasta og einangraðasta stað landsins.

 

 

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Sonur síðasta vitavarðarins í Hornbjargsvita var myrtur í El Salvador
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Náðu að svindla yfir hundrað milljónum af íslensku fyrirtæki
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Hugtakið „Stokkhólmsheilkenni“ byggir á röngu mati geðlæknis á aðstæðum í bankaráninu fræga
Fókus
Í gær
„Kærastinn er að reyna að breyta mér í eiginkonu sína heitna“
Fókus
Í gær
„Svo þarf ég hérna að nefna ákveðinn fíl í bókmenntastofunni“
Fókus
Í gær
Rannsóknarlögreglumaðurinn Guðjón: Fólk hefur tapað tugum milljóna á þessum svindlum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þekkir þú fuglakenninguna? – Sambandsprófið sem allir eru að tala um
Fókus
Fyrir 2 dögum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur

Mest lesið

Báru kennsl á byssumanninn á frægri ljósmynd með gervigreind – Nokkuð óvænt kom í ljós
Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Fiskabúr sprakk á veitingastað og lifandi fiskar út um allt
Orðið á götunni: Guðrún vill minnka allt
Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“

Nýlegt

Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Báru kennsl á byssumanninn á frægri ljósmynd með gervigreind – Nokkuð óvænt kom í ljós
Sprakk loks út hjá Rúnari – Nefnir nokkur lykilatriði sem spiluðu inn í
Nýr leikmaður United fær stuðningsmennina á sitt band – Mynd frá því þegar hann var þriggja ára fer í loftið
Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Ein skærasta stjarna Englands ræðir kynhneigð sína í fyrsta sinn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Allt annað að sjá Brad Pitt – Sjáðu myndina
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ragnhildur deilir dúnduræfingu fyrir konur á breytingaskeiðinu

Ragnhildur deilir dúnduræfingu fyrir konur á breytingaskeiðinu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segir einfalda ástæðu fyrir því að Andrés prins og Sarah Ferguson bjuggu áfram saman eftir skilnaðinn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Biður fólk um að biðja fyrir dóttur sinni sem var dæmd í fangelsi
Fókus
Fyrir 2 dögum

Einn sögufrægasti áningarstaður landsins kominn á sölu – Eigendur stefna á ný mið

Einn sögufrægasti áningarstaður landsins kominn á sölu – Eigendur stefna á ný mið
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vill losna við Scott úr lífi sínu og raunveruleikaþáttunum – Íhugar að setja fjölskyldu sinni afarkosti

Vill losna við Scott úr lífi sínu og raunveruleikaþáttunum – Íhugar að setja fjölskyldu sinni afarkosti
Fókus
Fyrir 3 dögum
Patrekur klæddi sig upp sem Victoria‘s Secret fyrirsæta – Sjáðu hvernig hann fór að þessu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hafði ekki hugmynd um áform kærastans á Íslandi – „Ég var að gera hann stressaðan“

Hafði ekki hugmynd um áform kærastans á Íslandi – „Ég var að gera hann stressaðan“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Franska forsetafrúin í öngum sínum yfir samsæriskenningu – „Hún getur ekki leitt þennan hrylling hjá sér“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Afhjúpar ástæðuna fyrir því að vináttunni lauk: „Ég hef nú þegar sagt of mikið“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Victoria Beckham virtist skjóta á tengdadótturina: „Algjör fáviti“

Victoria Beckham virtist skjóta á tengdadótturina: „Algjör fáviti“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Vilhjálmur sagður hafa beitt Andrés hörðu

Vilhjálmur sagður hafa beitt Andrés hörðu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ótrúleg breyting á syni Schwarzenegger – Hefur misst 14 kíló og bætt á sig vöðvum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vill breyta nafni dóttur sinnar eftir nauðgunardóminn
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hallgrímur lýsir hremmingum sínum í umferðinni í dag – „Leiðin gekk ljómandi vel, meðalhraði var u.þ.b. 7 km á klst.“

Hallgrímur lýsir hremmingum sínum í umferðinni í dag – „Leiðin gekk ljómandi vel, meðalhraði var u.þ.b. 7 km á klst.“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Grínmyndband: Kemur snjórinn Íslendingum alltaf á óvart?
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vigdís lét hylja gamalt tattú sem passar ekki lengur við hana – Útkoman er ótrúleg
Fókus
Fyrir 5 dögum

Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum

Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum
Fókus
Fyrir 5 dögum

Sjötugur og faðir í áttunda sinn

Sjötugur og faðir í áttunda sinn
Fókus
Fyrir 5 dögum
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Fókus
Fyrir 5 dögum

Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”

Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”
Fókus
Fyrir 5 dögum
Þórdís Dröfn hlýtur Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2025
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ásdís Rán stolt af tengdasyninum
Fókus
Fyrir 5 dögum

Myndaveisla: Áhrifavaldar á næturvakt

Myndaveisla: Áhrifavaldar á næturvakt
Fókus
Fyrir 6 dögum

Birta Líf klæddi sig upp sem Gugga í gúmmíbát: „BIRTA, ERU ÞAU EKTA?!“

Birta Líf klæddi sig upp sem Gugga í gúmmíbát: „BIRTA, ERU ÞAU EKTA?!“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Vikan á Instagram – „Flíspeysumömmurnar hata þegar ég mæti á svæðið“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Búningur Sunnevu vakti athygli stórstjörnu – Deildi mynd af henni með milljónum fylgjenda