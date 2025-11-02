Bon Jovi snýr loksins aftur eftir erfiða aðgerð – Miðarnir seljast eins og heitar lummur

Rokksöngvarinn og hjartaknúsarinn Jon Bon Jovi mun stíga aftur á stokk með hljómsveit sinni á næsta ári í fyrsta sinn eftir erfiða aðgerð á raddböndum. Slegist verður um miðana.
Bon Jovi, sem er ein af stærstu rokkstjörnum samtímans, glímdi lengi við erfiðleika tengda raddböndum og öndunarfærum. Að lokum fór hann í aðgerð á raddböndum árið 2022.
Af þessum sökum hefur tónleikahald verið í lágmarki undanfarin ár. Ef hann hefur komið fram yfir höfuð þá hafa það gjarnan verið stuttir og látlausir tónleikar.
Nú hefur hins vegar verið tilkynnt um tónleikaferðalag hjá Bon Jovi, beggja vegna Atlantsála, árið 2026. Enn þá hafa aðeins verið tilkynntir sjö tónleikar, en búist er við því að það bætist við túrinn.
Um miðjan júlí leikur sveitin á fernum tónleikum í Madison Square Garden í New York og í lok ágúst og byrjun september í Edinborg, Dublin og London. Eru síðastnefndu tónleikarnir á sjálfum Wembley leikvanginum.
„Aðgerðin á raddböndunum mínum og endurhæfingin var vel skjalfest ferðalag sem átti sér stað þegar ég gaf út plötuna „Forever“ í júní 2024,“ sagði Bon Jovi. „Ég söng nógu vel í upptökustúdíóinu, en kröfurnar og álagið sem fylgir tónleikaferðalögum var samt utan seilingar. Án þess að geta farið í tónleikaferðalög eða kynnt plötu sem við vorum öll mjög stolt af, ákvað ég að leita til vina til að hjálpa mér á erfiðum tímum. Allt frábærir söngvarar, listamenn og líka bara frábært fólk.“
Miðarnir hafa rokselst í forsölu og talið er að færri komist að en vilji. Bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu.
„Ég var í biðröðinni í 10 mínútur, gekk strax í röðina og þá voru 38.651 manns fyrir framan mig,“ sagði einn vongóður aðdáandi sem vildi kaupa miða.
„Það voru 147 þúsund fyrir framan mig í röðina á Wembley og 70 þúsund í Murrayfield (í Edinborg),“ sagði annar.