Miðvikudagur 29.október 2025

Ótrúleg breyting á syni Schwarzenegger – Hefur misst 14 kíló og bætt á sig vöðvum

Miðvikudaginn 29. október 2025 08:40

Mynd/Getty Images

Christopher Schwarzenegger, sonur Arnold Schwarzenegger, hefur misst um fjórtán kíló og lítur glæsilega út.

Nýjar myndir af Christopher, 28 ára, eru að vekja athygli en hann hefur líka bætt á sig talsverðum vöðvamassa. Page Six greinir frá.

Christopher hefur áður opnað sig um þyngdartapsvegferð sína í samtali við People.

„Þetta var stórt ferli,“ sagði hann og bætti við að hann hafi byrjað að breyta lífsstíl sínum og venjum árið 2019. „Ég var farinn að taka eftir því hvað þyngdin mín kom í veg fyrir margt sem mig langaði að gera,“ sagði hann.

Myndir/Getty Images

Christopher tók það fram að þetta hafi ekki verið einhver töfralausn og að þyngdartapsvegferðin hafi tekið tíma, ekki gerst yfir nóttu. Hann hafi þurft að læra af mistökum sínum og finna út hvað hentaði honum, því það sem hentar sumum hentar ekki öllum.

Christopher sagði að hann hafi hætt að borða brauð fyrir Lönguföstu – sem er 40 dagar – og hafi misst 13,6 kíló í kjölfarið.

