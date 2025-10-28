fbpx
Þriðjudagur 28.október 2025

Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum

Fókus
Þriðjudaginn 28. október 2025 11:02

Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir.

Foreldrafræðingurinn og uppeldisráðgjafinn Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir segir að það sé mikilvægt að við gleymum ekki þeirri baráttu sem formæður okkar herjuðu fyrir okkur. Hún rifjar upp föstudaginn síðastliðinn, þegar kvennaverkfallið var, en þá varð hún vör við ójafnrétti meðal kvenna. Hún skrifar um málið í pistli á Vísi.

„Á föstudagsmorgun vaknaði ég örmagna. Yngri sonur minn var búinn að vera lasinn, mikill hiti og eyrnabólga. Þennan sama dag var kvennafrí. Vinkonur mínar höfðu reynt að hóa í mig en ég vildi vera heima með strákunum mínum, enda ekki boðlegt að skilja þá eftir heima og enginn að leysa mig af. Það var kuldalegt úti en fallegt veður. Við gerðum hrekkjavökuföndur og horfðum á kvikmynd undir sæng, notaleg stund,“ segir Kristín.

„Vinkonur mínar voru farnar af stað og heyrði ég óminn frá kvennafrísgöngunni heim til mín. Mig dauðlangaði að fara en skyldan kallaði. Story-in fóru að hrannast inn. Instagram kynsystra minna fylltist af myndum úr göngunni sem hjá mörgum endaði í Gamla bíó þar sem var skálað með ráðherrum úr Viðreisn. Ég lít út um gluggann og sé tvær konur rogast úr stigaganginum á móti með ryksugur og skúringafötur yfir í fyrirtækjabíl. Á sama tíma var ég í símtali við vin minn sem starfar á skrifstofu, þar höfðu allar samstarfskonur hans gengið út nema ein erlend sem varð eftir og þreif skrifstofuna.“

Kristín segir að á meðan vinkonur hennar, sem gegna flestar stjórnunarstöðum eða reka eigið fyrirtæki, hafi skálað fyrir kvennafríi hafi hennar upplifun, sem einstæðri móður, af deginum verið önnur. „[Ég sat] heima að huga að veiku barni og konur í einni af láglaunuðustu starfsstéttum landsins sáu um að halda heimilum og vinnustöðum hreinum,“ segir hún.

„Ég er afar þakklát öllum þeim konum sem ruddu brautina og öllum þeim framförum sem við höfum náð á þessum 50 árum. Mér finnst vert að við gleymum aldrei þeirri baráttu sem formæður okkar herjuðu fyrir okkur. Mér finnst þó mikilvægt að dagur eins og þessi verði ekki að dyggðaskreytingu fyrir konur sem nú þegar eru komnar langt upp yfir glerþakið, svo langt að þær sjá ekki kynsystur sínar sem enn ryksuga glerbrotin þar fyrir neðan.“

