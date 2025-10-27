fbpx
Mánudagur 27.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Myndaveisla: Áhrifavaldar á næturvakt

Fókus
Mánudaginn 27. október 2025 12:04

Myndir/Arnór Trausti

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Á fimmtudaginn síðastliðinn var glæsilegur Kevin Murphy viðburður á Hotel Reykjavík Saga, þar sem kynnt var nýjasta varan frá merkinu – Night.Shift, lúxus næturserum sem vinnur á meðan við sofum.

Á viðburðinum komu saman nokkrir af þekktustu áhrifavöldum landsins, þar á meðal Sólrún Diego, Lína Birgitta, Magnea Björg, Birgitta Líf og fleiri.

Áhrifavaldaskvísur mættu á lúxusviðburð Kevin Murphy á Hotel Reykjavík Saga þar sem nýja næturserumið, Night.Shift, var kynnt í glitrandi stemningu.

Það var notaleg og glitrandi stemning á Hotel Reykjavík Saga fimmtudaginn 23. október, þegar Kevin Murphy á Íslandi bauð til fallegs kvölds í tilefni kynningar á nýjustu vörunni sinni, Night Shift — næturserumi sem nærir hárið á meðan við sofum.

Sólrún Diego, Lína Birgitta og Magnea Björg voru meðal fyrstu gesta sem stigu inn í executive svítuna, þar sem teymi Kevin Murphy tók á móti þeim með freyðivíni, ljúfri tónlist og afslöppuðu andrúmslofti. Það var strax augljóst að kvöldið yrði bæði glæsilegt og hlýlegt.
Mynd/Arnór Trausti

Fleiri þekkt andlit bættust í hópinn, þar á meðal Birgitta Líf, Hildur Sif, Sigríður Margrét, Kristín Péturs, Helena Reynis, Þorbjörg Kristins og Bára Beauty. Allar mættu þær í sínu besta formi og nutu kvöldsins í anda vellíðunar og góðs félagskapar.

Mynd/Arnór Trausti
Mynd/Arnór Trausti
Mynd/Arnór Trausti

Stelpurnar fengu kynningu á Night Shift og hvað hún gerir fyrir hárið. Margar prófuðu vöruna á staðnum og sögðu hárið verða silkimjúkt og ilma dásamlega.

Að kynningu lokinni fengu gestir afhentan glæsilegan gjafapoka, þar sem meðal annars voru náttföt úr samstarfslínu Kevin Murphy x Sleeper – mjúk, falleg og vönduð hönnun með strútsfjöðrum sem fangar ró og fegurð næturinnar.

Mynd/Arnór Trausti
Mynd/Arnór Trausti
Mynd/Arnór Trausti
Mynd/Arnór Trausti

Á Fröken Reykjavík beið þeirra ljúffengur kvöldverður, þar sem góð stemning, falleg framsetning og fersk hráefni voru í fyrirrúmi. Gestir spjölluðu saman yfir matnum, hlógu og ræddu fegurð, vellíðan og nýjustu hártískuna í afslöppuðu og hlýju umhverfi.

Mynd/Arnór Trausti
Mynd/Arnór Trausti
Mynd/Arnór Trausti
Mynd/Arnór Trausti
Mynd/Arnór Trausti

Ljósmyndari kvöldsins, Arnór Trausti, fangaði stemninguna í myndum sem sýna bæði gleði, fegurð og glitrandi kvöldstund.

“Kevin Murphy er þekkt fyrir áherslu á hágæða innihaldsefni. Með Night.Shift höfum við skapað meðferð sem veitir hárinu djúpnæringu og raka í allt að 12 klukkustundir, á meðan hárið endurnýjar sig og styrkist yfir nóttina. Þetta er vara sem hentar nútímakonunni – án fyrirhafnar, en með raunverulegum árangri,” segir Kristinn Óli Hrólfsson, markaðsstjóri hjá Ison, sem sér um dreifingu Kevin Murphy á Íslandi.

Night.Shift fylgir nýrri stefnu í hárumhirðu þar sem fólk leitar að vörum sem einfalda rútínuna og spara tíma án þess að fórna árangri. Þetta næturserum vinnur hljóðlega sína vinnu, gefur raka, næringu og ljóma – allt á meðan við hvílumst.

Kvöldið var í senn fallegt, afslappað og innblásið – alveg eins og varan sjálf.”

Mynd/Arnór Trausti
Mynd/Arnór Trausti
Mynd/Arnór Trausti
Mynd/Arnór Trausti
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 33 mínútum
Myndaveisla: Áhrifavaldar á næturvakt
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Ásdís Rán stolt af tengdasyninum
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Birta Líf klæddi sig upp sem Gugga í gúmmíbát: „BIRTA, ERU ÞAU EKTA?!“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Vikan á Instagram – „Flíspeysumömmurnar hata þegar ég mæti á svæðið“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Búningur Sunnevu vakti athygli stórstjörnu – Deildi mynd af henni með milljónum fylgjenda
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Hrekkjavökudrottningin tísar búninginn í ár – Nær hún að toppa fyrri búninga? Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 16 klukkutímum
Sólbjört og Einar eiga von á vorbarni

Mest lesið

Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Ákvað að flytja úr landi og lét ChatGPT velja áfangastaðinn – „Það er eiginlega ótrúlegt að ég búi hér”
Fyrrum eiginkona Andrésar Bretaprins á barmi taugaáfalls yfir að missa titlana – „Þau eru stöðugt að rífast og staðan orðin ljót“
Heiða segir mannanafnalögin miskunnarlaus – „Ég er algjörlega ráðalaus“

Nýlegt

Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Veðurstofan gefur út viðvörun vegna snjókomu á morgun
Allt á suðupunkti í Kaupmannahöfn: Krefjast þess að sjá meira af Íslendingnum – „Heiladauður fyrir að bíða svo lengi“
Gjörsamlega hneykslaður á viðtali við Aron – „Í hvaða heimi erum við? Mér finnst þetta svo asnalegt“
Fókus
Í gær
Gisele Bündchen veitti sjaldséða innsýn í sambandið
Fókus
Í gær

Þetta eru kirkjurnar sem eru í mestu uppáhaldi hjá erlendum ferðamönnum á Íslandi

Þetta eru kirkjurnar sem eru í mestu uppáhaldi hjá erlendum ferðamönnum á Íslandi
Fókus
Í gær
Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Fókus
Í gær
Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés
Fókus
Í gær

Kærastan fór á námskeið og er nú með æði fyrir þessari kynlífsstellingu

Kærastan fór á námskeið og er nú með æði fyrir þessari kynlífsstellingu
Fókus
Í gær

Vín fyrir gæludýr komið á markað – „Gott gegn stressi“

Vín fyrir gæludýr komið á markað – „Gott gegn stressi“
Fókus
Í gær
Birtir fallega mynd: Lærði að elska líkamann eftir tvíburameðgöngu
Fókus
Í gær

Varð fyrir hryllilegu áfalli en þá kom Vigdís til hjálpar

Varð fyrir hryllilegu áfalli en þá kom Vigdís til hjálpar
Fókus
Fyrir 2 dögum
Rýnt í skjáinn: Er Felix og Klara íslenskasta sjónvarpsþáttaröð allra tíma?
Fókus
Fyrir 2 dögum
Play pop-up markaður í Mosfellsbæ í dag
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Held að allar bækur sem ég les hafi einhver áhrif“

„Held að allar bækur sem ég les hafi einhver áhrif“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Paradísa sagði skilið við fegurðarsamkeppnir: „Ég hef séð þær vera niðurlægðar fyrir framan fjölskylduna sína“

Paradísa sagði skilið við fegurðarsamkeppnir: „Ég hef séð þær vera niðurlægðar fyrir framan fjölskylduna sína“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Viðurkennir að hafa haldið framhjá eiginkonunni – Hún rýfur þögnina
Fókus
Fyrir 3 dögum
Grimes frumsýnir stórt andlitstattú
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hafa miklar áhyggjur af Britney Spears eftir að þetta myndband birtist

Hafa miklar áhyggjur af Britney Spears eftir að þetta myndband birtist
Fókus
Fyrir 3 dögum
Karlmaður ætlar að slá met Bonnie Blue – „Get ég tekið þá alla?“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kynntist poppstjörnukærustunni á vinnustofu – „Bestu sex mánuðir ævi minnar“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Afhjúpar rauða flaggið hjá karlmönnum – Skór koma við sögu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Skólastjórinn: Galsafengin þroskasaga fyrir börn og alla sem muna eftir barninu sem þeir voru

Skólastjórinn: Galsafengin þroskasaga fyrir börn og alla sem muna eftir barninu sem þeir voru
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ástæðurnar fyrir því að Íslendingar eignast ekki börn – „Mér finnst börn bara vera alveg drepleiðinleg“

Ástæðurnar fyrir því að Íslendingar eignast ekki börn – „Mér finnst börn bara vera alveg drepleiðinleg“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ellen deilir myndbandi af nýja heimilinu
Fókus
Fyrir 4 dögum

Fáum loksins að vita hver staðan sé á sambandi Kris Jenner og Caitlyn Jenner

Fáum loksins að vita hver staðan sé á sambandi Kris Jenner og Caitlyn Jenner
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sonur Ásu Steinars kominn með nafn – „Þetta fór ekki eins og við höfðum planað“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Lífið snerist á hvolf þegar hún hryggbrotnaði – „Mér var sagt að englar hefðu vakað yfir mér og ég trúi því“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins

Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins
Fókus
Fyrir 4 dögum

Demi Moore neglir útlitið sem kona ársins

Demi Moore neglir útlitið sem kona ársins
Fókus
Fyrir 5 dögum
Gímaldin frumflytur verk í Hannesarholti – gímaldin Goes Orchestral
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ný mynd af North West sjokkerar