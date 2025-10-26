Þetta eru kirkjurnar sem eru í mestu uppáhaldi hjá erlendum ferðamönnum á Íslandi

Kirkjur eru vinsælir ferðamannastaðir í hvaða landi sem er. Hér á Íslandi eru einkar margar snotrar kirkjur, bæði í sveitum og bæjum.
En hver er sú snotrasta? Umræða fór fram á samfélagsmiðlinum Reddit um hver væri uppáhaldskirkja fólks á Íslandi. Og það stóð ekki á svörunum.
Hér eru þær kirkjur sem eru í mestu uppáhaldi hjá erlendum ferðamönnum á Íslandi.
Fyrsta kirkjan á Búðum í Staðarsveit á sunnanverðu Snæfellsnesi var vígð árið 1703. Kirkjan var endurreist árið 1848 og endurbætt á árunum 1984 til 1984. Búðakirkja hefur komið við sögu í þáttunum um Nonna og Manna og í kvikmyndinni Málmhaus.
Hátt í bænum Vík í Mýrdal stendur Víkurkirkja, vígð árið 1934. Kirkjan stendur á svonefndu Skeri og er þar gott útsýni yfir Reynisdranga. Víkurkirkja var teiknuð af hinum þekkta húsameistara ríkisins, Guðjóni Samúlelssyni.
Hofskirkja á Öræfum var byggð árið 1884 og hefur verið í vörslu Þjóðminjasafns Íslands frá árinu 1951. Kirkjan, sem er torfkirkja, en furðu nýstárleg að innan var friðuð árið 1990. Þykir bæði kirkjan og umhverfi hennar ákaflega fagurt.
Hin ákaflega sérstaka bláa og hvíta kirkja á Seyðisfirði er ein af þekktari byggingum Íslands. Hún var byggð á árunum 1920 til 1922, að hluta til upp úr eldri kirkju. Árið 1989 skemmdist kirkjan í eldsvoða þegar verið var að lagfæra hana. Þykir kirkjan bera sterk einkenni Austurlands og norskrar timburhúsagerðar.
Strandarkirkja stendur við Engilvík á Suðurstrandarvegi og var kirkja þorpsins í Selvogi. Til eru heimildir um kirkju á Strönd frá því um 1200 en núverandi kirkja var reist árið 1888. Hjá Íslendingum er kirkjan aðallega þekkt fyrir áheit sín, en mikil hjátrú hefur fylgt kirkjunni alla tíð.
Önnur torfkirkjan á þessum lista er Saurbæjarkirkja í Eyjafirði. Reist árið 1858 af timburmeistaranum Ólafi Briem sem lærði í Kaupmannahöfn og gætir áhrifa úr klassískum byggingarstíl. Kirkjan er í vörslu Þjóðminjasafns Íslands en er enn notuð sem sóknarkirkja.
Ákaflega nýmóðins og sérstök kirkja, vígð árið 1990, og er eitt af helstu kennileitum Stykkishólmsbæjar. Hún stendur hátt og þaðan er gott útsýni yfir Breiðafjörðinn.
Grafarkirkja á Höfðaströnd í Skagafirði er elsta kirkja landsins, byggð árið 1675. Torfkirkja sem hefur verið í vörslu Þjóðminjasafns Íslands síðan árið 1939 og á fornleifaskrá síðan 1948. Miklar viðgerðir og endurbætur voru gerðar á kirkjunni og hún endurvígð árið 1953. Grafarkirkja er jafnt framt meðal minnstu guðshúsa á landinu.
Reist árið 1961 á bænum Eyvindarhólum í Rangárvallasýslu. En vitað hefur verið af kirkju á staðnum frá árinu 1200. Kirkjan var teiknuð eftir teikningum Harðar Bjarnasonar húsameistara ríkisins.
Hvalsneskirkja stendur við Sandgerði á Miðnesi, hlaðin steinkirkja úr höggnu grágrýti. Hún var vígð árið 1887. Útlit hennar, og sérstaklega hinn litríki kirkjuturn, er afar sérstakt.
Hvít kirkja með grænu þaki sem er ein af þeim þekktari á landinu. Húsavíkurkirkja var vígð árið 1907 en ekki máluð fyrr en árið 1924. Húsavíkurkirkja er krosskirkja úr norskum við sem var friðuð árið 1982.