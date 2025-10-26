Stórleikarinn segist hafa sætt sig við að einkadóttirin kæri sig ekki um hann – „Ég gerði allt sem ég gat“

Stórleikarinn Anthony Hopkins og einkadóttir hans talast ekki við. Þetta kemur fram í viðtali við leikarann í The New York Times í tilefni útgáfu æviminninga hans. Hann segist óska henni alls hins besta, en hún hafi ekki svarað sáttatilraunum.
„Eiginkona mín, Stella, bauð henni [Abigail] að koma og hitta okkur. Við fengum ekkert svar. Svo ég hugsa, ok flott. Ég óska henni góðs en ég er ekki að fara að missa svefn yfir þessu. Ef þú vilt sóa lífinu í biturð, gerðu það þá.“
Abigail er dóttir Hopkons og fyrrverandi eiginkonu hans, Patronella Barker. Þau skildu árið 1972 þegar Abigail var enn barn. Hann hefur allar götur síðan átt í slitróttum samskiptum við dóttur sína. Þau endurnýjuðu kynnin á tíunda áratug síðustu aldar og brá dóttur hans þá fyrir í nokkrum kvikmyndum hans, Shadowlands og Remains of the Day. Síðan kom upp ósætti og þau hættu að talast við.
„Ég gæti verið bitur yfir fortíðinni en það jafngildir dauða. Þá ertu hættur að lifa,“ segir leikarinn og bætir við að enginn sé alfarið dýrlingur eða syndari. Fólk sé alls konar. Lífið sjálft einkennist af sársauka og fólk verður sárt og særir aðra. Það sé samt ekki hægt að dvelja á slíku. Kjósi fólk að gera slíkt þá sé það þeirra mál.
„Ég dæmi ekki. Ég gerði allt sem ég gat og þannig er það. Það er það eina sem ég hef um þetta að segja.“
Leikarinn segist kæra sig kollugann um hvort dóttir hans lesi æviminningar hans eða ekki en á sama tíma sagðist hann ekki vilja særa hana.
Abigail Hopkins starfar fyrst og fremst sem tónlistarkona. Árið 2006 sagðist hún í samtali við The Telegraph vera tilbúin að sættast við föður sinn, sem hún hafði þá ekki talað við í fimm ár. Það gæti þó ekki verið einhliða ákvörðun.
„Við höfum í raun aldrei verið náin. Við höfum aldrei rætt stóru málin í lífinu því samskipti okkar hafa alltaf verið tilviljanakennd. Mér hefur aldrei fundist ég geta rætt þannig hluti við hann.“