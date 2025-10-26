fbpx
Sunnudagur 26.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Gisele Bündchen veitti sjaldséða innsýn í sambandið

Fókus
Sunnudaginn 26. október 2025 13:30

Joaquim Valente og Gisele Bündchen. Myndir/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ofurfyrirsætan Gisele Bündchen heldur venjulega sambandi sínu og jiu-jitsu þjálfarans Joaquim Valente frá sviðsljósinu en hún veitti sjaldséða innsýn í sambandið og líf þeirra saman með myndbandi á Instagram.

Í myndbandinu má sjá Gisele stunda ýmsa hreyfingu, meðal annars á bardagaæfingu með Joaquim. Í textanum með myndbandinu hvetur hún fólk að hreyfa sig og líta á það sem gjöf frekar en leiðinlegt verkefni.

Smelltu hér ef þú sérð ekki færsluna hér að neðan eða prófaðu að endurhlaða síðuna.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

Gisele og Joaquim byrjuðu saman sumarið 2023 og eignuðust barn saman í febrúar 2025. Fyrir átti Gisele tvö börn með fyrrverandi eiginmanni sínum, NFL-kappanum Tom Brady. Þau hættu saman í október 2022.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Gisele Bündchen veitti sjaldséða innsýn í sambandið
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Þetta eru kirkjurnar sem eru í mestu uppáhaldi hjá erlendum ferðamönnum á Íslandi
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Kærastan fór á námskeið og er nú með æði fyrir þessari kynlífsstellingu
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Vín fyrir gæludýr komið á markað – „Gott gegn stressi“
Fókus
Í gær
Birtir fallega mynd: Lærði að elska líkamann eftir tvíburameðgöngu
Fókus
Í gær
Varð fyrir hryllilegu áfalli en þá kom Vigdís til hjálpar

Mest lesið

Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu
Slapp úr haldi eftir fimm ár í hryllingshúsi
Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés
Kærastan fór á námskeið og er nú með æði fyrir þessari kynlífsstellingu
Segist ekki þurfa að kunna íslensku til að búa á Íslandi

Nýlegt

Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Dæmdur fyrir ofbeldi í óþökk brotaþolans eftir að til stimpinga kom vegna hleðslutækis
Amorim taldi aldrei að Ratcliffe væri að fara að reka sig
Slot viðurkennir að hann finni ekki svarið – Lið vita nú um veikleika þeirra
Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés
Fókus
Í gær
„Held að allar bækur sem ég les hafi einhver áhrif“
Fókus
Í gær

Paradísa sagði skilið við fegurðarsamkeppnir: „Ég hef séð þær vera niðurlægðar fyrir framan fjölskylduna sína“

Paradísa sagði skilið við fegurðarsamkeppnir: „Ég hef séð þær vera niðurlægðar fyrir framan fjölskylduna sína“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Viðurkennir að hafa haldið framhjá eiginkonunni – Hún rýfur þögnina
Fókus
Fyrir 2 dögum
Grimes frumsýnir stórt andlitstattú
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hafa miklar áhyggjur af Britney Spears eftir að þetta myndband birtist

Hafa miklar áhyggjur af Britney Spears eftir að þetta myndband birtist
Fókus
Fyrir 2 dögum

Karlmaður ætlar að slá met Bonnie Blue – „Get ég tekið þá alla?“

Karlmaður ætlar að slá met Bonnie Blue – „Get ég tekið þá alla?“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Kynntist poppstjörnukærustunni á vinnustofu – „Bestu sex mánuðir ævi minnar“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Afhjúpar rauða flaggið hjá karlmönnum – Skór koma við sögu

Afhjúpar rauða flaggið hjá karlmönnum – Skór koma við sögu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Skólastjórinn: Galsafengin þroskasaga fyrir börn og alla sem muna eftir barninu sem þeir voru
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ástæðurnar fyrir því að Íslendingar eignast ekki börn – „Mér finnst börn bara vera alveg drepleiðinleg“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ellen deilir myndbandi af nýja heimilinu

Ellen deilir myndbandi af nýja heimilinu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fáum loksins að vita hver staðan sé á sambandi Kris Jenner og Caitlyn Jenner

Fáum loksins að vita hver staðan sé á sambandi Kris Jenner og Caitlyn Jenner
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sonur Ásu Steinars kominn með nafn – „Þetta fór ekki eins og við höfðum planað“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Lífið snerist á hvolf þegar hún hryggbrotnaði – „Mér var sagt að englar hefðu vakað yfir mér og ég trúi því“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins

Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins
Fókus
Fyrir 3 dögum
Demi Moore neglir útlitið sem kona ársins
Fókus
Fyrir 4 dögum
Gímaldin frumflytur verk í Hannesarholti – gímaldin Goes Orchestral
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ný mynd af North West sjokkerar
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sakaði karlmann um að vera „krípí“ í ræktinni en fólk segir hana vera vandamálið

Sakaði karlmann um að vera „krípí“ í ræktinni en fólk segir hana vera vandamálið
Fókus
Fyrir 4 dögum

Bíómynd og sjónvarpsþættir byggðir á borðspilinu Catan í vinnslu hjá Netflix

Bíómynd og sjónvarpsþættir byggðir á borðspilinu Catan í vinnslu hjá Netflix
Fókus
Fyrir 4 dögum
Símon rífur í sig leikrit Baltasars Kormáks og Ólafs Jóhanns: „Var þetta allt og sumt?“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York

Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Fókus
Fyrir 4 dögum
Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen 2025
Fókus
Fyrir 4 dögum
OnlyFans-stjarna giftist YouTube-áhrifavaldi og það endaði með ósköpum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu

Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu
Fókus
Fyrir 5 dögum

Þau eru tilnefnd til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna

Þau eru tilnefnd til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna
Fókus
Fyrir 5 dögum
Harðlega gagnrýnd fyrir taktlausa færslu til eiginmannsins
Fókus
Fyrir 5 dögum
„Ertu alltaf að afsaka þig?“ – Hættu því og gerðu þetta frekar