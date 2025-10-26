Gisele Bündchen veitti sjaldséða innsýn í sambandið

Ofurfyrirsætan Gisele Bündchen heldur venjulega sambandi sínu og jiu-jitsu þjálfarans Joaquim Valente frá sviðsljósinu en hún veitti sjaldséða innsýn í sambandið og líf þeirra saman með myndbandi á Instagram.
Í myndbandinu má sjá Gisele stunda ýmsa hreyfingu, meðal annars á bardagaæfingu með Joaquim. Í textanum með myndbandinu hvetur hún fólk að hreyfa sig og líta á það sem gjöf frekar en leiðinlegt verkefni.
Gisele og Joaquim byrjuðu saman sumarið 2023 og eignuðust barn saman í febrúar 2025. Fyrir átti Gisele tvö börn með fyrrverandi eiginmanni sínum, NFL-kappanum Tom Brady. Þau hættu saman í október 2022.