Afhjúpar rauða flaggið hjá karlmönnum – Skór koma við sögu

Bandaríska leikkonan Dakota Johnson hefur standard þegar kemur að karlmönnum.
Í spurt- og svaraðmyndbandi sem deilt var á YouTube-rás Vogue Þýskalands þriðjudaginn 21. október deildi 36 ára leikkonan einu sem hún víkur ekki frá þegar kemur að samskiptum við karlmenn.
Þegar hún var spurð hvort hún hefði einhverjar varúðarráðstafanir svaraði hún einfaldlega: „Karlar sem klæðast flip-flops á almannafæri. Hlaupið.“
Í viðtali við miðilinn, sem einnig var birt 21. október, opnaði leikkonan sig um snyrtivenjur sínar, þar á meðal óvenjulega klippingu.
Sagði hún einkennistopp hennar þurfa mikla umhirðu, en hún haldi eigi að síður tryggð við útlit sitt.
„Ég hef haft topp síðan ég var krakki. Ég klippti hann sjálf þegar ég var um fjögurra ára og ég elskaði hann algjörlega. Ég hef haft hann alla mína ævi, nema þegar ég var um 10 til 14 ára. Mér líður bara eins og ég sjálf með topp.“
„Væri ég ánægð með að þurfa ekki að klippa hann allan tímann? 100 prósent,“ hélt Johnson áfram. „En ég ferðast líka alltaf með skæri og mér finnst gaman að drekka martini á meðan ég snyrti hárið mitt.“
Hún viðurkenndi að þessi samsetning hefði farið úrskeiðis áður, þó „ekki alltaf“.
Johnson afhjúpaði einnig hárrútínuna sína sem krefst afar lítillar umhirðu.
„Ég nota engar hárgreiðsluvörur og læt hárið þorna sjálft“ sagði hún, þó hún bætti síðar við að hún noti serum frá Crown Affair. „Eins og er er það ennþá svolítið rakt, en ég geri ekkert við það. Þegar ég er að taka upp myndband er það auðvitað öðruvísi.“
Fyrir rauða dregilinn leitar Johnson til hárgreiðslumeistaranna Mark Townsend eða George Northwood.
„Þeir hugsa mjög vel um hárið á mér. Það er rosalega langt, en hárið og neglurnar mínar vaxa hratt. Ég held að það hafi bara að gera með það sem maður gerir innvortis. Ég borða mjög hollt, drekk mikið vatn og geri ekki of mikið við hárið á mér.“
Johnson deildi einnig upplýsingum varðandi djarfan stíl sinn.
Þegar miðillinn spurði hana hvort hún hefði einhvern tíma áhyggjur af því „hvort nakinn kjóll gæti verið of sexý svaraði Johnson: „Mér er alveg sama.“
„Ég hef getað klæðst nokkrum af fallegustu kjólunum og mér finnst ég falleg í þeim, svo ég klæðist þeim. Stundum líta þessir kjólar vel út á mér. En það eru líka nokkrir sem við höfum mátað sem litu alls ekki vel út. Það fer eftir lögun, frágangi, lit og öllu öðru. Svo ef ég finn fallegan kjól sem mér líður vel í, þá vil ég auðvitað klæðast honum! Og það er gaman að klæðast kynþokkafullum kjól.“