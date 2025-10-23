Fáum loksins að vita hver staðan sé á sambandi Kris Jenner og Caitlyn Jenner

Í þættinum opnar Kris Jenner, móðir og umboðsmaður Kardashian-Jenner klansins, um samband hennar og Caitlyn Jenner.
Þær voru giftar í 23 ár áður en Caitlyn gekkst undir kynleiðréttingaferli. Fyrir átti Kris; Kim, Kourtney, Khloé og Rob með fyrrverandi eiginmanni sínum Robert Kardashian. Caitlyn átti Burt, Cassöndru, Brandon og Brody og eignuðust þær saman Kendall og Kylie Jenner.
Í október 2023 sagði Caitlyn að hún og Kris tali ekki saman.
„Það er sorglegt. Ef það eru einhver samskipti okkar á milli þá fara þau í gegnum umboðsmann minn,“ sagði hún.
En nú eru liðin tvö ár og eru margir áhugasamir að vita hvernig staðan er á sambandi fyrrverandi hjónanna. Það vakti því mikla athygli þegar Caitlyn kom á skjáinn en hún hefur ekki sést í þáttunum í nokkur ár.
this is taking me out, why do they have Caitlyn walking in like the spirit of mess and revelation 😭 #TheKardashians pic.twitter.com/FZ9EI6fzIp
— SHEA FROM THE BAY (@SheaFromTheBay) October 23, 2025
Kris var að selja húsið og var öll fjölskyldan samankomin til að kveðja það. Hún bauð líka Caitlyn.
„Ég gat ekki kvatt þetta hús með allri fjölskyldunni án þess að bjóða manneskjunni sem bjó til allar þessar minningar með okkur í mörg ár,“ sagði hún.
„Ég veit ekki hvort foreldrar mínir verði einhvern tíma aftur bestu vinir, en þetta er skref í rétta átt,“ sagði Kylie um málið.
„Ég held að mömmu finnst erfitt að bjóða pabba mínum í fjölskylduboð. En pabba mínum ætti að vera boðið,“ segir Kendall í þættinum.