fbpx
Fimmtudagur 23.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Fáum loksins að vita hver staðan sé á sambandi Kris Jenner og Caitlyn Jenner

Fókus
Fimmtudaginn 23. október 2025 12:30

Mynd/Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrsti þáttur af sjöundu þáttaröð af The Kardashians fór í loftið á Hulu í nótt.

Í þættinum opnar Kris Jenner, móðir og umboðsmaður Kardashian-Jenner klansins, um samband hennar og Caitlyn Jenner.

Þær voru giftar í 23 ár áður en Caitlyn gekkst undir kynleiðréttingaferli. Fyrir átti Kris; Kim, Kourtney, Khloé og Rob með fyrrverandi eiginmanni sínum Robert Kardashian. Caitlyn átti Burt, Cassöndru, Brandon og Brody og eignuðust þær saman Kendall og Kylie Jenner.

Í október 2023 sagði Caitlyn að hún og Kris tali ekki saman.

„Það er sorglegt. Ef það eru einhver samskipti okkar á milli þá fara þau í gegnum umboðsmann minn,“ sagði hún.

En nú eru liðin tvö ár og eru margir áhugasamir að vita hvernig staðan er á sambandi fyrrverandi hjónanna. Það vakti því mikla athygli þegar Caitlyn kom á skjáinn en hún hefur ekki sést í þáttunum í nokkur ár.

Kris var að selja húsið og var öll fjölskyldan samankomin til að kveðja það. Hún bauð líka Caitlyn.

„Ég gat ekki kvatt þetta hús með allri fjölskyldunni án þess að bjóða manneskjunni sem bjó til allar þessar minningar með okkur í mörg ár,“ sagði hún.

„Ég veit ekki hvort foreldrar mínir verði einhvern tíma aftur bestu vinir, en þetta er skref í rétta átt,“ sagði Kylie um málið.

„Ég held að mömmu finnst erfitt að bjóða pabba mínum í fjölskylduboð. En pabba mínum ætti að vera boðið,“ segir Kendall í þættinum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Fáum loksins að vita hver staðan sé á sambandi Kris Jenner og Caitlyn Jenner
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Sonur Ásu Steinars kominn með nafn – „Þetta fór ekki eins og við höfðum planað“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Lífið snerist á hvolf þegar hún hryggbrotnaði – „Mér var sagt að englar hefðu vakað yfir mér og ég trúi því“
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins
Fókus
Í gær
Demi Moore neglir útlitið sem kona ársins
Fókus
Í gær
Gímaldin frumflytur verk í Hannesarholti – gímaldin Goes Orchestral
Fókus
Í gær
Ný mynd af North West sjokkerar
Fókus
Í gær
Sakaði karlmann um að vera „krípí“ í ræktinni en fólk segir hana vera vandamálið

Mest lesið

Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“
Eva Margrét opnar sig um dónaskapinn og baktalið síðan hún var kjörin í sveitarstjórn – „Ég var ekki vör við að ég ætti marga óvini fyrir vorið 2022“
Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum
Veitingamaðurinn og gjaldþrotakóngurinn Stefán dæmdur fyrir stórfelld skattsvik – Þarf að greiða 200,7 milljónir í sekt
Andrés Bretaprins á ekki sjö dagana sæla – Fyrrum diplómati bendir á framferði hans í Tælandsferðum

Nýlegt

Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Lífið snerist á hvolf þegar hún hryggbrotnaði – „Mér var sagt að englar hefðu vakað yfir mér og ég trúi því“
Ofurtölvan beinir sjónum að Championship deildinni – Segir að þessi lið verði í úrvalsdeildinni að ári en fellir Íslendingana óvænt
SVEIT segir vinnubrögð sýslumanns óásættanleg og skaðleg
Skjöl úr dánarbúinu opinberuð – Sonur hans fær hátt í 700 milljónir
Fjöldi aðila var 30 sekúndum frá dauðanum þegar hreyfill sprakk í loft upp – „„Þegar tíminn þinn rennur út, þá er það bara búið“
Fókus
Í gær
Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Fókus
Í gær

Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen 2025

Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen 2025
Fókus
Í gær
OnlyFans-stjarna giftist YouTube-áhrifavaldi og það endaði með ósköpum
Fókus
Í gær
Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Þau eru tilnefnd til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna

Þau eru tilnefnd til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna
Fókus
Fyrir 2 dögum

Harðlega gagnrýnd fyrir taktlausa færslu til eiginmannsins

Harðlega gagnrýnd fyrir taktlausa færslu til eiginmannsins
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Ertu alltaf að afsaka þig?“ – Hættu því og gerðu þetta frekar
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hrædd um að kærastinn hætti með henni þegar hann kemst að leyndarmálinu

Hrædd um að kærastinn hætti með henni þegar hann kemst að leyndarmálinu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Heimsins besti dagur í helvíti – Hvað gerir ofurkona þegar lífið breytist með kómísku slysi?
Fókus
Fyrir 2 dögum
Lítt þekkt ættartengsl: Gugga í gúmmíbát náskyld Þorsteini frá Hamri og Matta Matt
Fókus
Fyrir 2 dögum

Gospel hljómsveitin GIG gefur út nýtt lag sem miðlar trú, von og kærleika Guðs

Gospel hljómsveitin GIG gefur út nýtt lag sem miðlar trú, von og kærleika Guðs
Fókus
Fyrir 3 dögum

Birgitta Líf eyddi afmælisdeginum í Stóra eplinu

Birgitta Líf eyddi afmælisdeginum í Stóra eplinu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fór á rúntinn þrátt fyrir beiðni móður sinnar – „Ég rankaði við mér og grátbað um að foreldrar mínir yrðu ekki látnir vita“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hvað er í gangi hjá Bríeti? – Eyddi öllu af Instagram
Fókus
Fyrir 3 dögum

Elli Egils opnar sig um fjölskyldulífið: „Við höfum svo ættleitt tvær stelpur af þessum átta börnum“

Elli Egils opnar sig um fjölskyldulífið: „Við höfum svo ættleitt tvær stelpur af þessum átta börnum“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Vikan á Instagram – Glæsilegar gellur á Bridgerton-viðburði og hitað upp fyrir hrekkjavöku
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Fjögur ár af ást“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hanna Rún og Nikita lentu í 5. sæti á heimsmeistaramótinu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Segir Jennifer Lopez hafa haldið framhjá í hjónabandi þeirra – „Þú ert vandamálið“

Segir Jennifer Lopez hafa haldið framhjá í hjónabandi þeirra – „Þú ert vandamálið“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Anna Kournikova birtir fyrstu fjölskyldumyndina í langan tíma

Anna Kournikova birtir fyrstu fjölskyldumyndina í langan tíma
Fókus
Fyrir 3 dögum
Íslenskur þjónn gefur gestum fjögur ráð – „Hef ég tekið eftir nokkrum atriðum sem stundum valda vandræðum“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Dánarorsök bassaleikara Limp Bizkit – Dó aðeins 48 ára

Dánarorsök bassaleikara Limp Bizkit – Dó aðeins 48 ára
Fókus
Fyrir 4 dögum
Svona eiga nýbökuðu hjónin saman: Gefa hvort öðru það sem þau þurfa mest
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Það hlýtur að vera ódýrara að borga vökvagjöf en að hafa okkur á örorku“
Fókus
Fyrir 4 dögum

The Legend of Springsteen til Íslands

The Legend of Springsteen til Íslands
Fókus
Fyrir 5 dögum

„Myndasögur kenndu mér að lesa“

„Myndasögur kenndu mér að lesa“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Leikarinn úr The Blind Side búinn að léttast um 90 kíló
Fókus
Fyrir 5 dögum
Sá fram á að snúa aftur á vinnumarkað en ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands kemur í veg fyrir það