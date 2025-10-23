fbpx
Fimmtudagur 23.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Ellen deilir myndbandi af nýja heimilinu

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 23. október 2025 18:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrrum spjallþáttastýran Ellen Degeneres gaf fylgjendum sínum á samfélagsmiðlum smá innsýn af heimili hennar og eiginkonunnar Portia de Rossi.

Í myndbandinu má sjá tvo hunda hjónanna leika sér í stofunni á heimili þeirra í Cotswold á Englandi.

Stofan er stór með teppi og glerborði með fjölda bóka á. Hinu megin í stofunni er borðstofuborð fyrir átta manns, barsvæði, og stórt svæði með sófum og borði.

Stórir gluggar veita útsýni yfir ægifagurt landsvæði.

Hjónin fluttu frá Bandaríkjunum í fyrra í kjölfar kosningar Donald trump í embætti. Fyrst bjuggu þau í mánuð á landareign sem ber heitið Kitesbridge Farm, en seldu þá eign og keyptu aðra stærri til að hafa meira pláss fyrir besta De Rossi.

Hjónin tóku báðar eignirnar í gegn, þrátt fyrir að hafa aðeins búið stuttan tíma á þeirri fyrri, enda eru þær þekktar fyrir að endurbreyta fasteignum sínum. Núverandi heimili hugsa þær sem framtíðarheimili.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ellen DeGeneres (@ellendegeneres)

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 30 mínútum
Ellen deilir myndbandi af nýja heimilinu
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Ástæðurnar fyrir því að Íslendingar eignast ekki börn – „Mér finnst börn bara vera alveg drepleiðinleg“
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Fáum loksins að vita hver staðan sé á sambandi Kris Jenner og Caitlyn Jenner
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Sonur Ásu Steinars kominn með nafn – „Þetta fór ekki eins og við höfðum planað“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Lífið snerist á hvolf þegar hún hryggbrotnaði – „Mér var sagt að englar hefðu vakað yfir mér og ég trúi því“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins
Fókus
Í gær
Demi Moore neglir útlitið sem kona ársins
Fókus
Í gær
Gímaldin frumflytur verk í Hannesarholti – gímaldin Goes Orchestral

Mest lesið

Eva Sóley: „Þegar einstaklingur fær stimpilinn „glæpamaður“ er erfitt að losna við hann“
Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins
Andrés prins var með starfsmannanet til að veiða konur til kynlífs – Hann var með týpu
Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök
Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“

Nýlegt

Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Magnús kveður eftir 18 ára starf og Þóroddur tekur við
Síbrotamaður dæmdur fyrir að stela lyfjum og seðlum úr apóteki
Fjaðrafok út af heimsókn Kristins til Norður-Kóreu: „Þetta er nú meiri dellan“
Messi gerir nýjan þriggja ára samning við Miami – Verður þar til 41 árs
Íhugaði að gefast upp og leita á annan vettvang – „Ég fann enga gleði“
Fókus
Í gær
Bíómynd og sjónvarpsþættir byggðir á borðspilinu Catan í vinnslu hjá Netflix
Fókus
Í gær

Símon rífur í sig leikrit Baltasars Kormáks og Ólafs Jóhanns: „Var þetta allt og sumt?“

Símon rífur í sig leikrit Baltasars Kormáks og Ólafs Jóhanns: „Var þetta allt og sumt?“
Fókus
Í gær
Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Fókus
Í gær
Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen 2025
Fókus
Fyrir 2 dögum

OnlyFans-stjarna giftist YouTube-áhrifavaldi og það endaði með ósköpum

OnlyFans-stjarna giftist YouTube-áhrifavaldi og það endaði með ósköpum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu

Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þau eru tilnefnd til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna
Fókus
Fyrir 2 dögum

Harðlega gagnrýnd fyrir taktlausa færslu til eiginmannsins

Harðlega gagnrýnd fyrir taktlausa færslu til eiginmannsins
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Ertu alltaf að afsaka þig?“ – Hættu því og gerðu þetta frekar
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hrædd um að kærastinn hætti með henni þegar hann kemst að leyndarmálinu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Heimsins besti dagur í helvíti – Hvað gerir ofurkona þegar lífið breytist með kómísku slysi?

Heimsins besti dagur í helvíti – Hvað gerir ofurkona þegar lífið breytist með kómísku slysi?
Fókus
Fyrir 3 dögum

Lítt þekkt ættartengsl: Gugga í gúmmíbát náskyld Þorsteini frá Hamri og Matta Matt

Lítt þekkt ættartengsl: Gugga í gúmmíbát náskyld Þorsteini frá Hamri og Matta Matt
Fókus
Fyrir 3 dögum
Gospel hljómsveitin GIG gefur út nýtt lag sem miðlar trú, von og kærleika Guðs
Fókus
Fyrir 3 dögum
Birgitta Líf eyddi afmælisdeginum í Stóra eplinu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fór á rúntinn þrátt fyrir beiðni móður sinnar – „Ég rankaði við mér og grátbað um að foreldrar mínir yrðu ekki látnir vita“

Fór á rúntinn þrátt fyrir beiðni móður sinnar – „Ég rankaði við mér og grátbað um að foreldrar mínir yrðu ekki látnir vita“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hvað er í gangi hjá Bríeti? – Eyddi öllu af Instagram
Fókus
Fyrir 3 dögum
Elli Egils opnar sig um fjölskyldulífið: „Við höfum svo ættleitt tvær stelpur af þessum átta börnum“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Vikan á Instagram – Glæsilegar gellur á Bridgerton-viðburði og hitað upp fyrir hrekkjavöku
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Fjögur ár af ást“

„Fjögur ár af ást“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hanna Rún og Nikita lentu í 5. sæti á heimsmeistaramótinu

Hanna Rún og Nikita lentu í 5. sæti á heimsmeistaramótinu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Segir Jennifer Lopez hafa haldið framhjá í hjónabandi þeirra – „Þú ert vandamálið“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Anna Kournikova birtir fyrstu fjölskyldumyndina í langan tíma

Anna Kournikova birtir fyrstu fjölskyldumyndina í langan tíma
Fókus
Fyrir 4 dögum
Íslenskur þjónn gefur gestum fjögur ráð – „Hef ég tekið eftir nokkrum atriðum sem stundum valda vandræðum“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Dánarorsök bassaleikara Limp Bizkit – Dó aðeins 48 ára
Fókus
Fyrir 4 dögum

Svona eiga nýbökuðu hjónin saman: Gefa hvort öðru það sem þau þurfa mest

Svona eiga nýbökuðu hjónin saman: Gefa hvort öðru það sem þau þurfa mest
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Það hlýtur að vera ódýrara að borga vökvagjöf en að hafa okkur á örorku“

„Það hlýtur að vera ódýrara að borga vökvagjöf en að hafa okkur á örorku“
Fókus
Fyrir 5 dögum
The Legend of Springsteen til Íslands
Fókus
Fyrir 5 dögum
„Myndasögur kenndu mér að lesa“