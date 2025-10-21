fbpx
Þriðjudagur 21.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

OnlyFans-stjarna giftist YouTube-áhrifavaldi og það endaði með ósköpum

Fókus
Þriðjudaginn 21. október 2025 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

OnlyFans-stjarnan McKinley Richardson giftist YouTube-prakkaranum Jack Doherty fyrir tæpu ári. Hjónabandið var skammlíft, en því lauk í maí á þessu ári. McKinley opnar sig um ástarsambandið stormasama í hlaðvarpi þar sem hún lætur allt flakka.

McKinley er 22 ára og hún og Doherty giftu sig í hvatvísi í Las Vegas í fyrra. Doherty er þekktur fyrir að sýna fylgjendum sínum frá lífi sínu í beinni útsendingu og brúðkaupið var engin undantekning. McKinley segir að ástarsambandið hafi verið dásanlegt í upphafi. Doherty hafi verið algjör herramaður. En fljótt fór að halla undan fæti.

Doherty fór að gera galnar kröfur til eiginkonunnar strax eftir að þau höfðu játast hvoru öðru. Hann tilkynnti fylgjendum sínum í beinni útsendingu frá brúðkaupinu að „sú stutta fær algjörlega ekkert þegar ég skil við hana, jafnvel þó ég hafi haldið framhjá. Ef hún heldur framhjá mér þá sjálfkrafa skuldar hún mér 10 milljónir dala. Ég fæ líka 100 prósent tekna hennar frá OnlyFans héðan í frá, jafnvel ef við skiljum.“

Þessi orð voru hans brúðkaupsheit. Mörgum þótti þetta niðurlægjandi framkoma í garð McKinley og fylgjendur hans vissu ekki hvort þetta var sagt í gríni eða alvöru. McKinley segir þó að Doherty hafi verið dauðans alvara.

Síðar varð McKinley ófrísk. Hann hafi ekki verið spenntur fyrir föðurhlutverkinu en hann varð spenntur af tilhugsuninni um að geta notað óléttuna og seinna barnið í skemmtiefni fyrir fylgjendur sína. Eins hafi hann orðið spenntur fyrir því valdi sem hann fengi yfir McKinley með barni, hún væri þá föst með hann til frambúðar alveg sama hvernig færi fyrir hjónabandi þeirra. McKinley gat ekki ímyndað sér að eignast barn við slíkar aðstæður og tók þá erfiðu ákvörðun að gangast undir þungunarrof.

„Hann sagði að ég væri föst. Hann tók fram að enginn annar myndi vilja mig ef ég væri þunguð af barni hans.“

Þau skildu að borði og sæng í maí á þessu ári og McKinley flutti út. Hún deildi hjónabandserfiðleikunum með vinkonum sínum fyrr eftir skilnaðinn. Vinkona hennar var með henni í hlaðvarpinu og sagðist hafa orðið miður sín þegar hún frétti af eitruðu sambandi hjónanna.

„Mér varð óglatt. Hún var ekki bara að ganga í gegnum erfið sambandsslit. Hún gekk í gegnum tilfinningalegt ofbeldi.“

Doherty hefur ekki vakið mikla athygli íslenskra fjölmiðla en hann rataði þó hingað í Fókus í október á síðasta ári eftir að hann lenti í bílslysi í beinni útsendingu. Hafði hann þá vakið reiði með skeytingarleysi sínu í garð farþega síns sem hafði slasast, en Doherty var meira umhugað um tjónið sem bíll hans varð fyrir.

Sjá einnig: Áhrifavaldur lenti í bílslysi í beinni útsendingu á meðan hann hékk í símanum – Áhorfendur brjálaðir út af viðbrögðum hans

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
OnlyFans-stjarna giftist YouTube-áhrifavaldi og það endaði með ósköpum
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Þau eru tilnefnd til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna
Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
Harðlega gagnrýnd fyrir taktlausa færslu til eiginmannsins
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
„Ertu alltaf að afsaka þig?“ – Hættu því og gerðu þetta frekar
Fókus
Í gær
Hrædd um að kærastinn hætti með henni þegar hann kemst að leyndarmálinu
Fókus
Í gær
Heimsins besti dagur í helvíti – Hvað gerir ofurkona þegar lífið breytist með kómísku slysi?
Fókus
Í gær
Lítt þekkt ættartengsl: Gugga í gúmmíbát náskyld Þorsteini frá Hamri og Matta Matt

Mest lesið

Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun
Játning morðingja John Lennon – Ástæðan var einföld og sjálfselsk
Gummi Ben birtir skilaboðin sem Sigurður Egill fékk frá Val á Messenger – Túfa tjáð að hann hafi ekkert að segja um leikmenn
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var

Nýlegt

Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“
Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis
Stefán Máni hugsi yfir hlutverki Þjóðleikhússins – „Greinilega orðin að peningasjúkum TikTok trúði sem er í samstarfi við sykurdíler“
Emil Pálsson ráðinn til Blika
Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu
Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu
Sigmundur Davíð blandar sér í stóra fermingarfræðslumálið – „Stappar nærri sturlun“
Búist við tíðindum af Messi og framtíð hans á næstu dögum
Fókus
Í gær
Fór á rúntinn þrátt fyrir beiðni móður sinnar – „Ég rankaði við mér og grátbað um að foreldrar mínir yrðu ekki látnir vita“
Fókus
Í gær

Hvað er í gangi hjá Bríeti? – Eyddi öllu af Instagram

Hvað er í gangi hjá Bríeti? – Eyddi öllu af Instagram
Fókus
Í gær
Elli Egils opnar sig um fjölskyldulífið: „Við höfum svo ættleitt tvær stelpur af þessum átta börnum“
Fókus
Í gær
Vikan á Instagram – Glæsilegar gellur á Bridgerton-viðburði og hitað upp fyrir hrekkjavöku
Fókus
Í gær

„Fjögur ár af ást“

„Fjögur ár af ást“
Fókus
Í gær

Hanna Rún og Nikita lentu í 5. sæti á heimsmeistaramótinu

Hanna Rún og Nikita lentu í 5. sæti á heimsmeistaramótinu
Fókus
Í gær
Segir Jennifer Lopez hafa haldið framhjá í hjónabandi þeirra – „Þú ert vandamálið“
Fókus
Í gær

Anna Kournikova birtir fyrstu fjölskyldumyndina í langan tíma

Anna Kournikova birtir fyrstu fjölskyldumyndina í langan tíma
Fókus
Fyrir 2 dögum
Íslenskur þjónn gefur gestum fjögur ráð – „Hef ég tekið eftir nokkrum atriðum sem stundum valda vandræðum“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Dánarorsök bassaleikara Limp Bizkit – Dó aðeins 48 ára
Fókus
Fyrir 2 dögum

Svona eiga nýbökuðu hjónin saman: Gefa hvort öðru það sem þau þurfa mest

Svona eiga nýbökuðu hjónin saman: Gefa hvort öðru það sem þau þurfa mest
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Það hlýtur að vera ódýrara að borga vökvagjöf en að hafa okkur á örorku“

„Það hlýtur að vera ódýrara að borga vökvagjöf en að hafa okkur á örorku“
Fókus
Fyrir 3 dögum
The Legend of Springsteen til Íslands
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Myndasögur kenndu mér að lesa“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Leikarinn úr The Blind Side búinn að léttast um 90 kíló

Leikarinn úr The Blind Side búinn að léttast um 90 kíló
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sá fram á að snúa aftur á vinnumarkað en ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands kemur í veg fyrir það
Fókus
Fyrir 3 dögum
Krefst 30 milljóna á mánuði eftir skilnaðinn til að viðhalda „lúxuslífstílnum“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Arnar rekur 70 ára sögu íslenskrar dægurtónlistar
Fókus
Fyrir 4 dögum

Er fyrirboðum um áform hulduafla plantað í dægurmenningu áður en þau raungerast?

Er fyrirboðum um áform hulduafla plantað í dægurmenningu áður en þau raungerast?
Fókus
Fyrir 4 dögum

Mikil breyting á leikaranum – Glímir við alvarleg veikindi

Mikil breyting á leikaranum – Glímir við alvarleg veikindi
Fókus
Fyrir 4 dögum
Al Pacino rýfur þögnina um fráfall Diane Keaton: „Ég mun aldrei gleyma henni“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Dóttir Kate Moss gekk fyrir Victoria’s Secret

Dóttir Kate Moss gekk fyrir Victoria’s Secret
Fókus
Fyrir 5 dögum
Hélt hún myndi deyja – „Ég hélt að þetta gæti ekki gerst fyrir einhvern eins og mig“
Fókus
Fyrir 5 dögum
„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Rachael Ray lét sjá sig – Aðdáendur áhyggjufullir yfir furðulegri hegðun

Rachael Ray lét sjá sig – Aðdáendur áhyggjufullir yfir furðulegri hegðun
Fókus
Fyrir 5 dögum

Tískusýning Victoria’s Secret var í gær – Sjáðu myndirnar

Tískusýning Victoria’s Secret var í gær – Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 5 dögum
Opinbera dánarorsök Diane Keaton
Fókus
Fyrir 6 dögum
Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“