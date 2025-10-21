fbpx
Þriðjudagur 21.október 2025

Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 21. október 2025 17:30

Ragga Nagli Mynd: Hanna

Pistlar Ragnhildur Þórðardóttir sálfræðings, betur þekkt sem Ragga nagli, sem skrifaðir eru á mannamáli njóta mikilla vinsælda á Facebook-síðu hennar. Í þeim nýjasta segist Ragga ekki geta hugsað sér að fylgja reglunni að borða ekkert eftir klukkan 19, segir hún um ljóta reglu að ræða.

„Naglann kennir til í hjartanu að heyra um þá sem aðhyllast „borða ekkert eftir kl. 19“.
Það er ljót regla sem tröllreið lýðnum á áttunda áratugnum innan um SódaStrím og bumbubana, og því miður er þessi bábilja prédikuð ennþá í lífsstílsráðleggingum.

Ef Naglinn fengi ekkert í mallakút fyrir svefninn kæmi ekki blundur á brá af sturluðu hungri og það sem verra er, kjötsöfnunin myndi fljótlega hverfa í hyldýpi niðurbrots og katabólisma í föstu næturinnar.

Segir Ragga að það fyrsta sem hún geri með sínum viðskiptavinum sé að skoða fyrstu máltíð dagsins og síðustu máltið dagsins. Mikilvægt sé að byrja daginn á góðri næringu, og ekki síður mikilvægt að loka deginum á gómsætu lítilræði í kvöldsnæðing.

„Oft kemur það í veg fyrir lélegan svefn vegna hungurs. En ekki síður kemur það í veg fyrir að detta á bólakaf ofan í Nóakroppspokann, þegar nartþörfin ætlar holdið lifandi að éta. En oft er nartþörfin einfaldlega líkaminn að kalla á næringu.

Kvöldstund Naglans felst nefnilega í slafri í smettið af prótíngjafa og fitu. Prótín til að fóðra músklana yfir lengsta föstuástand dagsins, og fitan hægir á upptöku svo prótínið títrast hægt og hljótt eins og Valgeir í Júróvisjón.

Unaðssæla hríslast um skrokkinn og hann fer himinsæll og saddur í bólið, og lúllingurinn verður eins og hjá hvítvoðungi í mjólkurvímu.“

