Mánudagur 20.október 2025

„Fjögur ár af ást“

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Mánudaginn 20. október 2025 09:05

Aldís og Kolbeinn ástfangin í fjögur ár.

Leikaraparið Aldís Amah Hamilton og leikarinn Kolbeinn Arnbjörnsson fögnuðu fjögurra ára sambandsafmæli í síðustu viku.

Aldís greindi frá gleðitíðindunum á Instagram.

„Höfum ákveðið að 15. október var 4 ára afmælið okkar. Ólíkt árunum þegar upphaf sambanda var markað með “viltu vera kærasta/kærasti minn?” þá var óljóst hvenær þetta “fullorðins” samband hófst. Eftir mikla reikninga og rökfærslur sammældumst við að lokum,“ sagði Aldís.

„Til hamingju með 4 ára afmælið við! Sambandsafmæli eru æði!“

Parið fagnaði deginum með því að elda fimm rétta jólaveislu fyrir Gestgjafann. „Megið byrja að slefa,“ sagði Aldís.

 

A post shared by Aldís Amah Hamilton (@aldisamah)

