fbpx
Sunnudagur 19.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Svona eiga nýbökuðu hjónin saman: Gefa hvort öðru það sem þau þurfa mest

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Sunnudaginn 19. október 2025 10:30

Mynd/Instagram

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Lögmaðurinn Ómar R. Valdimarsson og fasteignasalinn Eva Margrét Ásmundsdóttir gengu í það heilaga í maí síðastliðinn en héldu því leyndu þar til kaupmáli þeirra var auglýstur í Lögbirtingablaðinu í byrjun vikunnar.

Sjá einnig: Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga

Ómar rekur sína eigin lögfræðistofu Esja Legal en Eva Margrét er löggiltur fasteignasali. Þau eiga bæði tvö börn úr fyrra sambandi.

Hlutirnir hafa gerst hratt hjá parinu en í september síðastliðnum fögnuðu þau eins árs sambandsafmæli. DV lék forvitni á að vita hvernig nýbökuðu hjónin eiga saman.

Ómar er krabbi og Eva er vog. Þessi blanda er afar góð því merkin gefa hvort öðru það sem þau þurfa mest. Bæði merki þurfa öryggi í sínu lífi og traust ástarsamband. Þau leggja einnig mikið upp úr því að hafa hreint og fínt í kringum sig.

Hvorki krabbi né vog veigrar sér við ábyrgð eða sínum eigin tilfinningum, sem geta verið sterkar. Bæði merki kunna að meta fegurðina í lífinu og ná þau að vega hvort annað upp. Krabbinn kann að meta sjarma vogarinnar, sem og málamiðlunarhæfileika hennar, á meðan vogin elskar öryggið sem fylgir krabbanum.

Þau þurfa þó að hafa varann á, því krabbinn getur móðgast auðveldlega og vogin forðast átök. Þau þurfa að læra að tala opinskátt um tilfinningar og ekki forðast vandamálin.

Vogin er meira félagsfiðrildi á meðan krabbinn er heimakær, en með aðstoð krabbans getur vogin lært að meta ró. Sama með krabbann, vogin getur hjálpað honum að stíga út fyrir þægindarammann og njóta. Saman mynda þau góða heild.

Þetta samband mun blómstra ef þeim líður báðum vel í eigin skinni og læra að meta það fallega í fari hvort annars.

Ómar R. Valdimarsson
Fæddur: 7. júlí 1977
Krabbi

-ákveðinn
-hugmyndaríkur
-tryggur
-tilfinningavera
-svartsýnn
-óöruggur

Eva Margrét Ásmundsdóttir
Fædd: 15. október 1990
Vog

-samviskusöm
-málamiðlari
-örlát
-sanngjörn
-óákveðin
-forðast átök

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Svona eiga nýbökuðu hjónin saman: Gefa hvort öðru það sem þau þurfa mest
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
„Það hlýtur að vera ódýrara að borga vökvagjöf en að hafa okkur á örorku“
Fókus
Í gær
The Legend of Springsteen til Íslands
Fókus
Í gær
„Myndasögur kenndu mér að lesa“
Fókus
Í gær
Leikarinn úr The Blind Side búinn að léttast um 90 kíló
Fókus
Í gær
Sá fram á að snúa aftur á vinnumarkað en ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands kemur í veg fyrir það
Fókus
Í gær
Krefst 30 milljóna á mánuði eftir skilnaðinn til að viðhalda „lúxuslífstílnum“
Fókus
Í gær
Arnar rekur 70 ára sögu íslenskrar dægurtónlistar

Mest lesið

Kvikindi sem olli usla á miðöldum herjar á Breta – Grafa sig undir húð og berast hratt á milli fólks
Einhverfur drengur lærði að tala eftir að hann fékk lyf fyrir krabbameinssjúka – Reyndist hafa ýmislegt að segja
Móðir Geirs Arnars heitins gagnrýnir mennta- og barnamálaráðherra harðlega – „Barnið mitt dó á ykkar vakt“
Þroskaþjálfa á Sólheimum sagt fyrirvaralaust upp störfum – „Bara refsing fyrir að tjá sig“
Lögreglumaður kom að dreng sem hafði tekið eigið líf – „Ég man að ég stóð þarna og fann tárin stíga upp“

Nýlegt

Bubbi harðorður í garð ráðamanna: „Kannski er ég dramatískur en guð minn góður, þetta er satt“
Rússar ljóstruðu óvart upp hernaðarleyndarmáli
Ár liðið frá hryllingsárásinni á Hafdísi – „Þá mun ég alltaf sigra“ – Myndir
Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
The Legend of Springsteen til Íslands
Fékk skrúfu í pylsuna
Lögreglumaður kom að dreng sem hafði tekið eigið líf – „Ég man að ég stóð þarna og fann tárin stíga upp“
Ræddu tíðindin af Viðari – „Þessir þjálfarar taka stundum skrýtnar ákvarðanir“
Um 170 milljón króna gjaldþrot hjá skattsvikara – Fékk fangelsisdóm fyrir rekstur tveggja félaga í Grindavík
Fókus
Fyrir 2 dögum
Al Pacino rýfur þögnina um fráfall Diane Keaton: „Ég mun aldrei gleyma henni“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Dóttir Kate Moss gekk fyrir Victoria’s Secret

Dóttir Kate Moss gekk fyrir Victoria’s Secret
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hélt hún myndi deyja – „Ég hélt að þetta gæti ekki gerst fyrir einhvern eins og mig“
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Rachael Ray lét sjá sig – Aðdáendur áhyggjufullir yfir furðulegri hegðun

Rachael Ray lét sjá sig – Aðdáendur áhyggjufullir yfir furðulegri hegðun
Fókus
Fyrir 3 dögum

Tískusýning Victoria’s Secret var í gær – Sjáðu myndirnar

Tískusýning Victoria’s Secret var í gær – Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Opinbera dánarorsök Diane Keaton
Fókus
Fyrir 3 dögum

Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“

Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ert þú að trufla dópamínkerfið með því að nota tvo skjái í einu?
Fókus
Fyrir 3 dögum
Arna Magnea hlýtur verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki
Fókus
Fyrir 4 dögum

Fann gróft klám í tölvunni og ásakaði son sinn – „En svo áttaði ég mig á sannleikanum“

Fann gróft klám í tölvunni og ásakaði son sinn – „En svo áttaði ég mig á sannleikanum“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Britney Spears birtir óræð skilaboð eftir að fyrrverandi opnaði sig um ógnvekjandi hegðun

Britney Spears birtir óræð skilaboð eftir að fyrrverandi opnaði sig um ógnvekjandi hegðun
Fókus
Fyrir 4 dögum
KÍTÓN tónleikar í Iðnó
Fókus
Fyrir 4 dögum
Kim Kardashian setur á markað g-streng með gerviskaphárum – Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 4 dögum

Ben Stiller segir að þetta hafi verið versta ákvörðun sem hann tók sem foreldri

Ben Stiller segir að þetta hafi verið versta ákvörðun sem hann tók sem foreldri
Fókus
Fyrir 4 dögum
Meghan Markle mætti á tískusýningu hjá umdeildu merki – Af hverju?
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því
Fókus
Fyrir 4 dögum
Barnsfaðir Britney Spears lýsir ógnvekjandi reynslu sona þeirra – Starði á þá sofa með hníf í hendinni
Fókus
Fyrir 4 dögum

Spyr hvort ferðamenn taki börnin sín ekki með til Íslands

Spyr hvort ferðamenn taki börnin sín ekki með til Íslands
Fókus
Fyrir 4 dögum

Kylie Jenner harðlega gagnrýnd – „Ógeðslega ógeðslegt“

Kylie Jenner harðlega gagnrýnd – „Ógeðslega ógeðslegt“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Byrjar þú daginn á því að stíga á vigtina – Þá þarftu að heyra þetta
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi

Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi
Fókus
Fyrir 4 dögum
Stórhýsi Antons loksins selt á undirverði
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga

Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Fókus
Fyrir 5 dögum

Hafnaði föstu hlutverki í Saturday Night Live – Þetta er ástæðan

Hafnaði föstu hlutverki í Saturday Night Live – Þetta er ástæðan
Fókus
Fyrir 5 dögum
Náði botninum í raunveruleikaþætti – Nær óþekkjanlegur sem vöðvatröll
Fókus
Fyrir 5 dögum
Þú ert að geyma tómatsósuna þína vitlaust