Dánarorsök bassaleikara Limp Bizkit – Dó aðeins 48 ára

Í gær var greint frá því að Sam Rivers, bassaleikari þungarokkssveitarinnar Limp Bizkit, væri látinn aðeins 48 ára að aldri. Nú hefur annar hljómsveitarmeðlimur greint frá dánarorsök hans.
Rivers var einn af stofnmeðlimum Limp Bizkit, sem voru og eru ein af fremstu svokölluðum nú-metal sveitum heims. Það er hiphop skotið þungarokk sem varð gríðarlega vinsælt undir lok tíunda áratugarins og í upphafi aldarinnar.
Með hinn litríka Fred Durst í fararbroddi átti Limp Bizkit risalagara á borð við „Break Stuff“, „Nookie“ og „Take a Look Around.“
Um tíma, eftir að nú-metall féll úr tísku, átti Limp Bizkit mjög erfitt uppdráttar og varð að hálfgerðum brandara. Durst og félagar sneru hins vegar upp á það með því að taka sér ekki of alvarlega, klæðast undarlegum búningum og vera með alls kyns apakúnstir. Það virkaði og nú er sveitin aftur orðin vinsæl.
Sam Rivers hefur glímt við alkóhólisma og um tíma þurfti hann að hætta að koma fram með sveitinni. Þá hefur hann einnig glímt við veikindi í lifur um langa hríð.
Engin formleg dánarorsök hefur verið tilkynnt en einn hljómsveitarmeðlimanna, plötusnúðurinn DJ Lethal, birti færslu á samfélagsmiðlum sem virðist staðfesta hver dánarorsök hans hafi verið. En hann birti mynd af hinum fallna félaga sínum með yfirskriftinni „Fuck cancer.“ Er því talið öruggt að krabbamein hafi verið það sem dró Rivers til dauða.