fbpx
Laugardagur 18.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

The Legend of Springsteen til Íslands

Ragna Gestsdóttir
Laugardaginn 18. október 2025 14:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í kjölfar metsölusýninganna A Country Night in Nashville og Mania: The ABBA Tribute í Hörpu nýverið koma framleiðendurnir Jamboree Entertainment með aðra magnaða tónleika sem enginn ætti að missa af. The Legend of Springsteen kemur til Íslands í fyrsta skipti úr metsölu tónleikaferðalagi í Evrópu og halda tónleika í Hörpu kvöldið 20. febrúar 2026 og koma með væb, gleði og hráa orku sjálfs ,,Stjórans“ og E Street rokksveitarinnar sem einkenndi gullna tímabilið þeirra.

Á tónleikunum verða flutt klassísk rokklög hins goðsagnakennda Bruce Springsteen með allri ástríðunni og kraftinum sem hægt er að búast við frá Bruce sjálfum. Má þar nefna fræga slagara eins Born to Run, Dancing in the Dark, The River, Hungry Heart, Glory Days, Born in the USA og marga fleiri.

Þessi magnaða sýning býður upp á flutning alþjóðlegra og nafntogaðra tónlistarmanna sem hafa komið fram á tónlistarviðburðum og deilt sviðinu með listamönnum eins og Journey, Joe Cocker, Paul Young, Ringo Starr, The Commitments, Go West, Bonnie Tyler, John Legend og mörgum fleiri.

Þar sem þeir votta virðingu sína einum af bestu söngvurum og lagahöfundum heillar kynslóðar, þá er heimspeki þeirra einföld: ,,Að fagna tónlist The Boss og flytja hana með nákvæmni, virðingu, og ástríðu. Og allt sem við höfum. Alla liðlanga nóttina.“

Viðburðaríkt ár af tónleikasýningum framundan

,,Við hlökkum mikið til að fagna áratugum af frábærri tónlist Bruce Springsteen í sýningu okkar The Legend of Springsteen. Við vorum gríðarlega ánægð að sjá áhorfendur troðfylla Eldborgarsal Hörpu á nýlegum sýningum okkar þar sem kántrítónlistinni og heitustu stjörnum hennar var fagnað í A Country Night in Nashville og goðsögnunum í ABBA í Mania: The ABBA Tribute og nú stefnir allt í að The Legend of Springsteen verði annað ógleymanlegt kvöld,“ segir James Cundall, eigandi Jamboree Entertainment. 

Tónleikarnir munu hefja viðburðaríkt ár af tónleikasýningum í Hörpu þar sem The Ultimate Eagles munu spila kvöldið eftir þann 21. febrúar 2026 og The Definite Rat Pack munu síðan troða upp með hinum klassísku lögum Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr þann 27. mars. 

Spenntur að koma með tónlistarfólk í hæsta gæðaflokki til Íslands

Í september á síðasta ári kom Jamboree Entertainment með Emilio Santoro sem Elvis til Íslands í fyrsta skipti eftir glæsilegan sigur hans í The Ultimate Elvis Tribute Contest 2024 og í mars sl. kom Xenna sem Taylor Swift og áhorfendur gátu fagnað tónlist einnar vinsælastu söngkonu heims í dag.

,,Ég er spenntur að finna og koma með tónlistarfólk í hæsta gæðaflokki til íslenskra áhorfenda í hina mögnuðu tónleikahöll Hörpu. Það eru forréttindi sem framleiðanda að fá tækifæri að koma með sýningar í heimsklassa tónleikahöll sem Harpa er. Það hefur verið frábært að sjá áhorfendur troðfylla Eldborgarsalinn og njóta þessara mögnuðu sýninga,“ segir Cundall. 

Hann bætir við að fleiri sýningar séu fyrirhugaðar á næsta ári sem verður tilkynnt um á komandi mánuðum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
The Legend of Springsteen til Íslands
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
„Myndasögur kenndu mér að lesa“
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Leikarinn úr The Blind Side búinn að léttast um 90 kíló
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Sá fram á að snúa aftur á vinnumarkað en ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands kemur í veg fyrir það
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Krefst 30 milljóna á mánuði eftir skilnaðinn til að viðhalda „lúxuslífstílnum“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Arnar rekur 70 ára sögu íslenskrar dægurtónlistar
Fókus
Í gær
Er fyrirboðum um áform hulduafla plantað í dægurmenningu áður en þau raungerast?
Fókus
Í gær
Mikil breyting á leikaranum – Glímir við alvarleg veikindi

Mest lesið

Maður sem hlaut fimm ára dóm fyrir kynferðisbrot starfaði á Heimildinni og var handtekinn þar
Sá fram á að snúa aftur á vinnumarkað en ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands kemur í veg fyrir það
Krefst 30 milljóna á mánuði eftir skilnaðinn til að viðhalda „lúxuslífstílnum“
Fannst eftir að hafa verið innilokuð í 27 ár – „Fáum dögum frá dauðanum“
Bjarki Fjarki hlaut 5 ár fyrir nauðgun – Taldi brotaþola hafa samþykkt BDSM-kynlíf

Nýlegt

Bubbi harðorður í garð ráðamanna: „Kannski er ég dramatískur en guð minn góður, þetta er satt“
Rússar ljóstruðu óvart upp hernaðarleyndarmáli
Ár liðið frá hryllingsárásinni á Hafdísi – „Þá mun ég alltaf sigra“ – Myndir
Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
Eldri maður sagður hafa áreitt unglingsstúlku við Engihjalla – Reyndi að komast inn í bíl hennar
Krefst 30 milljóna á mánuði eftir skilnaðinn til að viðhalda „lúxuslífstílnum“
Freyr þurfti að breyta til svo hann fengi ekki þennan stimpil á sig – Hafði ítrekað verið boðið að slökkva elda
Ruddist inn í íbúð og læsti sig inni á salerni
Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
Fókus
Í gær
Hélt hún myndi deyja – „Ég hélt að þetta gæti ekki gerst fyrir einhvern eins og mig“
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“

„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Rachael Ray lét sjá sig – Aðdáendur áhyggjufullir yfir furðulegri hegðun
Fókus
Fyrir 2 dögum
Tískusýning Victoria’s Secret var í gær – Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 2 dögum

Opinbera dánarorsök Diane Keaton

Opinbera dánarorsök Diane Keaton
Fókus
Fyrir 2 dögum

Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“

Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ert þú að trufla dópamínkerfið með því að nota tvo skjái í einu?
Fókus
Fyrir 3 dögum

Arna Magnea hlýtur verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki

Arna Magnea hlýtur verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fann gróft klám í tölvunni og ásakaði son sinn – „En svo áttaði ég mig á sannleikanum“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Britney Spears birtir óræð skilaboð eftir að fyrrverandi opnaði sig um ógnvekjandi hegðun
Fókus
Fyrir 3 dögum

KÍTÓN tónleikar í Iðnó

KÍTÓN tónleikar í Iðnó
Fókus
Fyrir 3 dögum

Kim Kardashian setur á markað g-streng með gerviskaphárum – Sjáðu myndirnar

Kim Kardashian setur á markað g-streng með gerviskaphárum – Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ben Stiller segir að þetta hafi verið versta ákvörðun sem hann tók sem foreldri
Fókus
Fyrir 3 dögum
Meghan Markle mætti á tískusýningu hjá umdeildu merki – Af hverju?
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því

Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því
Fókus
Fyrir 3 dögum
Barnsfaðir Britney Spears lýsir ógnvekjandi reynslu sona þeirra – Starði á þá sofa með hníf í hendinni
Fókus
Fyrir 3 dögum
Spyr hvort ferðamenn taki börnin sín ekki með til Íslands
Fókus
Fyrir 4 dögum
Kylie Jenner harðlega gagnrýnd – „Ógeðslega ógeðslegt“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Byrjar þú daginn á því að stíga á vigtina – Þá þarftu að heyra þetta

Byrjar þú daginn á því að stíga á vigtina – Þá þarftu að heyra þetta
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi

Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi
Fókus
Fyrir 4 dögum
Stórhýsi Antons loksins selt á undirverði
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“

„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hafnaði föstu hlutverki í Saturday Night Live – Þetta er ástæðan
Fókus
Fyrir 4 dögum

Náði botninum í raunveruleikaþætti – Nær óþekkjanlegur sem vöðvatröll

Náði botninum í raunveruleikaþætti – Nær óþekkjanlegur sem vöðvatröll
Fókus
Fyrir 4 dögum

Þú ert að geyma tómatsósuna þína vitlaust

Þú ert að geyma tómatsósuna þína vitlaust
Fókus
Fyrir 5 dögum
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Harry sagður hafa klúðrað sáttum við föður sinn með nýjasta útspilinu – „Hann var svo nálægt því“