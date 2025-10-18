Krefst 30 milljóna á mánuði eftir skilnaðinn til að viðhalda „lúxuslífstílnum“

Sia, sem heitir réttu nafni Sia Furler, sótti um skilnað frá eiginmanninum, lækninum Daniel Bernard, í mars síðastliðnum. Sagði hún að „óyfirstíganlegur ágreiningur“ væri ástæða þess að hún vildi skilnað.
Breska ríkisútvarpið, BBC, vísar í dómsskjöl sem lögmenn Bernard lögðu fram á dögunum þar sem fram kemur að hann vilji fá rúma 250 þúsund dollara í framfærslu á mánuði frá fyrrum eiginkonu sinni.
Segist hann þurfa þessa upphæð til að viðhalda „lúxuslífstílnum“ sem hann naut meðan á hjónabandi þeirra stóð. Þá segist hann vera „fjárhagslega háður“ tónlistarkonunni þar sem hann hefði skilað inn lækningaleyfi sínu eftir að þau byrjuðu að búa saman. Hann þyrfti að gangast undir stranga þjálfun og próf til að fá leyfið aftur.
Í stefnunni kemur fram að þau hjónin hafi eytt um 400 þúsund Bandaríkjadölum á mánuði, tæpum 50 milljónum króna, í einkaþotur, ferðalög, mat og til að greiða starfsfólki laun. „Við þurftum aldrei að pæla í hvað við eyddum peningunum í,“ segir hann.
Sia og Bernard gengu í hjónaband í desember 2022 og eiga saman átján mánaða son.
Óvíst er hvernig málið fer en búast má við því að Sia og verjendur hennar mótmæli kröfunni.