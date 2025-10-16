fbpx
Fimmtudagur 16.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Hélt hún myndi deyja – „Ég hélt að þetta gæti ekki gerst fyrir einhvern eins og mig“

Fókus
Fimmtudaginn 16. október 2025 21:00

Emma Ward. Myndir/The Sun

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Emma Ward var að drekka sig til dauða og gat ekki hætt.

Breska móðirin deilir mynd af sér þegar hún náði botninum sem má sjá hér að ofan.

Emma, 46 ára, hefur verið edrú síðastliðin þrjú ár og vill vekja athygli á baráttunni við alkóhólisma því hún veit hvernig er að vera á þeim stað. Um tíma hélt hún að hún myndi ekki lifa þetta af.

„Ég hélt að ég myndi deyja, alveg hundrað prósent,“ segir hún í samtali við The Sun.

„Ég þekki ekki sjálfa mig á þessum myndum og ég gekk svona um göturnar.“

Alkóhólismi á ekki að vera tabú

„Ég vil að það verði ekkert stigma í kringum fíkn. Þegar ég hugsaði um alkóhólista þá varð það einhver róni sem drakk úr pappírspoka á bekk, en alkóhólismi tók mjög fljótt yfir líf mitt,“ segir Emma, en fráfall foreldra hennar varð til þess að hún sótti huggun í flöskuna.

„Ég naut mikillar velgengni, ég var sjálfstæð og mér hefði aldrei dottið í hug að þetta gæti gerst fyrir einhvern eins og mig,“ segir hún.

Hún hvetur fólk til að leita sér hjálpar, það sé erfitt en þess virði.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 24 mínútum
Hélt hún myndi deyja – „Ég hélt að þetta gæti ekki gerst fyrir einhvern eins og mig“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Ár liðið frá hryllingsárásinni á Hafdísi – „Þá mun ég alltaf sigra“ – Myndir
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Rachael Ray lét sjá sig – Aðdáendur áhyggjufullir yfir furðulegri hegðun
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Tískusýning Victoria’s Secret var í gær – Sjáðu myndirnar
Fókus
Í gær
Opinbera dánarorsök Diane Keaton
Fókus
Í gær
Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“
Fókus
Í gær
Ert þú að trufla dópamínkerfið með því að nota tvo skjái í einu?

Mest lesið

Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Myndband: Fyrrum stjarna Manchester United missir vitið yfir viðtali á Íslandi – „Það er ógeðfellt“
Sverrir gerir stólpagrín að tillögu Höllu Hrundar – „Orðinn dauðþreyttur á því að þessi sjálfumglöðu gamalmenni fái að njóta lífsins í ellinni!“
Mynd: Opnar sig um hvers vegna hún sat fyrir nakin – Fimmtán karlmenn komu að myndatökunni

Nýlegt

„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Myndband: Fyrrum stjarna Manchester United missir vitið yfir viðtali á Íslandi – „Það er ógeðfellt“
Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Staðfest að Jóhann tekur við Þrótti af Ólafi Kristjánssyni
Vilja innleiða launaþak í ensku deildinni – Margir óttast að það skaði deildina rosalega
Vill ekki ala upp börnin sín á Englandi lengur – Segist ekki getað verið með úr eða síma á lofti í London
Jóhann Páll um endurskoðun RÚV á fjölmiðlamarkaði – „Það þurfti að losna við Sjálfstæðisflokkinn úr ríkisstjórn til að koma þeirri vinnu af stað“
Ósáttur með sína stöðu í Þýskalandi – Snýr hugsanlega aftur til Ítalíu
Fókus
Í gær
Britney Spears birtir óræð skilaboð eftir að fyrrverandi opnaði sig um ógnvekjandi hegðun
Fókus
Í gær

KÍTÓN tónleikar í Iðnó

KÍTÓN tónleikar í Iðnó
Fókus
Í gær
Kim Kardashian setur á markað g-streng með gerviskaphárum – Sjáðu myndirnar
Fókus
Í gær
Ben Stiller segir að þetta hafi verið versta ákvörðun sem hann tók sem foreldri
Fókus
Í gær

Meghan Markle mætti á tískusýningu hjá umdeildu merki – Af hverju?

Meghan Markle mætti á tískusýningu hjá umdeildu merki – Af hverju?
Fókus
Í gær

Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því

Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því
Fókus
Fyrir 2 dögum
Barnsfaðir Britney Spears lýsir ógnvekjandi reynslu sona þeirra – Starði á þá sofa með hníf í hendinni
Fókus
Fyrir 2 dögum

Spyr hvort ferðamenn taki börnin sín ekki með til Íslands

Spyr hvort ferðamenn taki börnin sín ekki með til Íslands
Fókus
Fyrir 2 dögum
Kylie Jenner harðlega gagnrýnd – „Ógeðslega ógeðslegt“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Byrjar þú daginn á því að stíga á vigtina – Þá þarftu að heyra þetta
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi

Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi
Fókus
Fyrir 2 dögum

Stórhýsi Antons loksins selt á undirverði

Stórhýsi Antons loksins selt á undirverði
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hafnaði föstu hlutverki í Saturday Night Live – Þetta er ástæðan

Hafnaði föstu hlutverki í Saturday Night Live – Þetta er ástæðan
Fókus
Fyrir 2 dögum
Náði botninum í raunveruleikaþætti – Nær óþekkjanlegur sem vöðvatröll
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þú ert að geyma tómatsósuna þína vitlaust
Fókus
Fyrir 3 dögum
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Harry sagður hafa klúðrað sáttum við föður sinn með nýjasta útspilinu – „Hann var svo nálægt því“

Harry sagður hafa klúðrað sáttum við föður sinn með nýjasta útspilinu – „Hann var svo nálægt því“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Stóra eftirsjá Al Pacino – Diane Keaton var ástin í lífi hans

Stóra eftirsjá Al Pacino – Diane Keaton var ástin í lífi hans
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nýjar vendingar í skilnaðardrama ársins
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sjóðheit ástaratlot staðfesta samband Perry og Trudeau
Fókus
Fyrir 3 dögum
Dóttir fyrrverandi stjörnuhjónanna nær óþekkjanleg eftir nefaðgerð og brjóstastækkun
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Mounjaro hefur haft hræðileg áhrif á mig sem mér hefði aldrei dottið í hug – Ég get ekki sagt neinum frá því“

„Mounjaro hefur haft hræðileg áhrif á mig sem mér hefði aldrei dottið í hug – Ég get ekki sagt neinum frá því“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Dauði Diane Keaton kom nánum vinum hennar algerlega í opna skjöldu

Dauði Diane Keaton kom nánum vinum hennar algerlega í opna skjöldu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Kótilettukvöld Samhjálpar – Fagna árangri fjölda fólks við að ná bata frá fíknisjúkdómnum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti