Hélt hún myndi deyja – „Ég hélt að þetta gæti ekki gerst fyrir einhvern eins og mig“

Breska móðirin deilir mynd af sér þegar hún náði botninum sem má sjá hér að ofan.
Emma, 46 ára, hefur verið edrú síðastliðin þrjú ár og vill vekja athygli á baráttunni við alkóhólisma því hún veit hvernig er að vera á þeim stað. Um tíma hélt hún að hún myndi ekki lifa þetta af.
„Ég hélt að ég myndi deyja, alveg hundrað prósent,“ segir hún í samtali við The Sun.
„Ég þekki ekki sjálfa mig á þessum myndum og ég gekk svona um göturnar.“
„Ég vil að það verði ekkert stigma í kringum fíkn. Þegar ég hugsaði um alkóhólista þá varð það einhver róni sem drakk úr pappírspoka á bekk, en alkóhólismi tók mjög fljótt yfir líf mitt,“ segir Emma, en fráfall foreldra hennar varð til þess að hún sótti huggun í flöskuna.
„Ég naut mikillar velgengni, ég var sjálfstæð og mér hefði aldrei dottið í hug að þetta gæti gerst fyrir einhvern eins og mig,“ segir hún.
Hún hvetur fólk til að leita sér hjálpar, það sé erfitt en þess virði.