fbpx
Fimmtudagur 16.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Ár liðið frá hryllingsárásinni á Hafdísi – „Þá mun ég alltaf sigra“ – Myndir

Fókus
Fimmtudaginn 16. október 2025 21:44

Hafdís Bára Óskarsdóttir. Skjáskot úr Landanum, RÚV.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hafdís Bára Óskarsdóttir greinir í tilfinningaþrunginni Facebook-færslu frá því að í dag er eitt ár síðan Jón Þór Dagbjartsson fyrrum maður hennar og barnsfaðir reyndi að myrða hana á heimili hennar á Vopnafirði. Jón Þór var dæmdur í sex ára fangelsi fyrir árásina og fyrir að áreita Hafdísi kynferðislega þremur dögum áður og að fara inn á heimili hennar í leyfisleysi.

Jón Þór fær 6 ára fangelsi fyrir hrottafengna árás á fyrrum sambýliskonu sína

Eins og DV greindi frá á meðan málið var til meðferðar fyrir Héraðsdómi Austurlands reyndi Jón Þór að varpa allri sök yfir á Hafdísi en hún svaraði því fullum hálsi.

Vopnafjarðarmálið: Jón Þór reyndi að koma sökinni á Hafdísi – „Hann hefur verið mjög duglegur sjálfur að rústa sínu mannorði“

Árásin var afar hrottafengin og litlu mátti muna að Hafdís biði bana. Í færslunni, sem hún veitti DV góðfúslegt leyfi til að fjalla um, segist hún hafa verið vöruð við Jóni Þór þegar þau voru byrjuð að draga sig saman en Jón Þór hafði áður verið sakaður um ofbeldi gegn konum og stúlkum:

„Þegar ég lít til baka þá get ég vel séð að ég hunsaði allt það sem aðrir sögðu við mig þegar við vorum að byrja í samskiptum. Ég hafði aldrei áður verið í vondum samböndum og því einföld í raun fyrir svartnætti annarra. Þegar maður verður ástfanginn þá er það aldrei fyrsta hugsun að vanrækja, vantreysta o.s.frv. Sérstaklega ekki þegar maður vill öllum vel… Hjálpsama manneskjan… var maður orðin meðvirk í hjálpsemi sinni?… Já klárlega… Var maður í afneitun? Í einhvern tíma en ekki allan tímann.“

Koma sér burt

Hafdís segist hafa löngu verið búin að átta sig á hvaða mann Jón Þór hafði raunverulega að geyma áður en hún sleit sambandi þeirra en samt hafi einhver von verið til staðar um að hann myndi breytast og það hafi reynst erfitt að slökkva í þeirri von.

Hafdís segist árið 2017 hafa ætlað að hætta með Jóni Þór, þá var hún ófrísk af syni þeirra, en ekki haft sig í það. Hún segist hafa trúað því að hann myndi vinna í sínum málum en þegar hafi verið komið fram á haustið 2022 hafi hún verið búin að fá endanlega nóg:

„Nóg af dramanu, afsökunum, fórnarlambinu, öskrunum, duldu hótunum og fleira. Það tók mig 2 ár.. 2 ár að drepa vonina, sætta mig við aðstæðurnar, horfa á þær í réttu ljósi og byggja mig upp til þess að losna úr aðstæðunum.“

Hafdís segist hafa samhliða þessu verið í fullri vinnu, verið í sveitarstjórn og sinnt heimilinu en álagið hafi tekið sinn toll af heilsu hennar.

Holan

Hafdís segist hafa ákveðið eftir árásina að festa sig ekki í því að hafa verið vöruð því að fara í samband með Jóni Þór:

„Vegna þess að ég vissi að ef ég myndi gera það, þá hefði ég allt eins geta grafið mína holu sjálf. Að festa mig ekki í holu sektarkenndar. Það hefði verið svo auðvelt.. Að láta svartnættið éta mann… En hefði það hjálpað? Nei engan veginn. Það sem hefur bjargað mér í einu og öllu er öll sú vinna sem ég var búin að gera gagnvart sjálfri mér þegar hryllingurinn dundi yfir.“

Hafdís segir að árið 2022 hafi hún alveg verið búinn að sjá það dýr í Jóni sem aðrir hafi séð. Hann hafi neitað að fara af heimilinu en þá hafi hún í auknum mæli haldið sig frá því. Þess vegna hafi hún oftar þurft að skilja syni sína eftir hjá honum hluta úr degi sem henni hafi þótt óþægilegt að þurfa að gera.

Með aðstoð vina, fjölskyldu, sálfræðings og vinnuveitanda tókst Hafdísi að öðlast nægan styrk til að slíta sig frá Jóni Þór en þá varð hann hættulegri.

Hættan

Hafdís útskýrir þessi orð sín á eftirfarandi hátt:

„Hann náði ekki lengur að stjórnast eins í mér og ég var farin að verða ákveðnari með það að ég vildi ekki hafa hann lengur nálægt okkur. Ég var ekki lengur að tipla á tánum í kringum hann eins og ég gerði áður til þess að reyna að halda honum góðum eða til að reyna að vona að við gætum átt eðlileg samskipti með tímanum. Ég hætti líka að segja honum ákveðna hluti sem ég vissi að hann myndi nota gegn mér ef ég sagði honum það og þannig tók ég völdin einnig af honum yfir mér. Með tímanum þá skynjaði hann það og það gerði hann enn paranojaðan og hættulegri.“

Hún segir Jón Þór mjög góðan í að koma fyrir sig orði og hafa reynt að hræra í henni eins og hann gat og telja öðrum trú að allt væri í góðu á milli þeirra. Hann hafi notað kynlíf sem vopn og oft þvingað hana til samræðis. Hafdís segist hafa látið það yfir sig ganga til að vernda syni sína og eigið líf þar sem Jón Þór hafi ekki hikað við að herða að hálsi hennar á meðan þessu stóð.

Hafdís segist hafa sagt ýmsum frá því sem gekk á og það hafi hjálpað henni mikið með sína andlegu og líkamlegu heilsu.

Lögreglan

Hafdís er sérstaklega ósátt við hvað lögreglan gerði lítið til að hjálpa henni þegar hún leitaði þangað nokkru fyrir árásina en segir að það hafi ekki komið til greina að yfirgefa heimilið enda hafi það verið hennar ekki Jóns Þórs:

„Það sem er hins vegar sárast í þessu öllu að þremur mánuðum áður en minn fyrrverandi réðst á mig þá var ég farin að biðja lögreglu um aðstoð. Ég var orðin svo buguð á ástandinu og hann ætlaði sér ekki að fara. Margir velta því kannski fyrir sér af hverju fór ég ekki? Vegna þess að þetta var og er mitt heimilið! Ekki hans! Af hverju eiga þolendur ofbeldis að þurfa flýja heimili sín? Af hverju átti ég, sem var í fullri vinnu, að byggja upp fyrirtæki,með tvo drengi, dýr o.fl. Að fara af heimilinu? Af hverju var ekki hægt að fjarlægja viðkomandi fyrir það fyrsta af heimilinu þegar ég var ítrekað farin að heyra í lögreglu eða hringja í neyðarlínu út af viðkomandi? Tala um ástandið í læknatímum o.fl.“

Hafdís segist aldrei hafa fengið nálgunarbann gegn Jóni Þór meira að segja eftir árásina og honum aldrei verið vísað burt af heimilinu þrátt fyrir slík ákvæði sé að finna í lögum. Spyr hún til hvers lögin séu ef ekki sé farið eftir þeim.

Ekkert meir

Hafdís segist eftir að hafa lent í þessu öllu saman þá hafi hún misst svo algjörlega trúna á löggæslu og dómskerfinu en þekki sannarlega mikið af góðu fólki sem sé að vinna innan þessara kerfa.

Hún furðar sig á því af hverju ekki hafi verið óskað eftir frekari gögnum um málið en bara þeim sem snúi að manndrápstilraun Jóns Þórs enda hafi ofbeldið sem hann beitti hana verið víðtækara en það, bæði kynferðislegt og andlegt.

Hafdís segir það einnig stórfurðulegt í ljósi málsatvika að hún sé ekki ein með forræði yfir syni þeirra en þá sé vísað í ákvæði laga um sáttameðferð. Hún minnir líka á að fái hún forræðið eigi Jón Þór rétt á að hitta drenginn þrátt fyrir það ofbeldi sem hann hafi beitt. Synir hennar njóti ekki þeirrar verndar sem þeir eigi rétt á.

Sigur

Hafdís segist hins vegar að lokum vera staðráðin í að láta allt sem á undan er gengið ekki buga sig:

„Ég veit að með mitt Vonarljós að vopni og alla þá sem ég á að.. Samhliða því að VELJA það að láta þetta ekki eyðileggja mig þá mun ég alltaf sigra. Ég mun halda áfram að vinna með það sem ég þarf að vinna með til að geta fúnkerað sem virkur þjóðfélagsþegn. En það er engum öðrum en sjálfri mér að þakka og þeim sem hafa staðið við mig í gegn um allt ferlið. Takk kærlega fyrir öll og ég lofa að ég mun á einn eða annan hátt nýta þessa reynslu á góðan hátt til þess að aðstoða aðra í svipuðum eða sömu aðstæðum.“

Hér fyrir neðan má sjá nokkrar myndir sem Hafdís birtir með færslunni en á þeim má glöggt sjá áverka eftir árásina:

 

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Ár liðið frá hryllingsárásinni á Hafdísi – „Þá mun ég alltaf sigra“ – Myndir
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Hélt hún myndi deyja – „Ég hélt að þetta gæti ekki gerst fyrir einhvern eins og mig“
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Rachael Ray lét sjá sig – Aðdáendur áhyggjufullir yfir furðulegri hegðun
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Tískusýning Victoria’s Secret var í gær – Sjáðu myndirnar
Fókus
Í gær
Opinbera dánarorsök Diane Keaton
Fókus
Í gær
Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“
Fókus
Í gær
Ert þú að trufla dópamínkerfið með því að nota tvo skjái í einu?

Mest lesið

Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Myndband: Fyrrum stjarna Manchester United missir vitið yfir viðtali á Íslandi – „Það er ógeðfellt“
Sverrir gerir stólpagrín að tillögu Höllu Hrundar – „Orðinn dauðþreyttur á því að þessi sjálfumglöðu gamalmenni fái að njóta lífsins í ellinni!“
Mynd: Opnar sig um hvers vegna hún sat fyrir nakin – Fimmtán karlmenn komu að myndatökunni

Nýlegt

„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Myndband: Fyrrum stjarna Manchester United missir vitið yfir viðtali á Íslandi – „Það er ógeðfellt“
Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Staðfest að Jóhann tekur við Þrótti af Ólafi Kristjánssyni
Vilja innleiða launaþak í ensku deildinni – Margir óttast að það skaði deildina rosalega
Vill ekki ala upp börnin sín á Englandi lengur – Segist ekki getað verið með úr eða síma á lofti í London
Jóhann Páll um endurskoðun RÚV á fjölmiðlamarkaði – „Það þurfti að losna við Sjálfstæðisflokkinn úr ríkisstjórn til að koma þeirri vinnu af stað“
Ósáttur með sína stöðu í Þýskalandi – Snýr hugsanlega aftur til Ítalíu
Fókus
Í gær
Britney Spears birtir óræð skilaboð eftir að fyrrverandi opnaði sig um ógnvekjandi hegðun
Fókus
Í gær

KÍTÓN tónleikar í Iðnó

KÍTÓN tónleikar í Iðnó
Fókus
Í gær
Kim Kardashian setur á markað g-streng með gerviskaphárum – Sjáðu myndirnar
Fókus
Í gær
Ben Stiller segir að þetta hafi verið versta ákvörðun sem hann tók sem foreldri
Fókus
Í gær

Meghan Markle mætti á tískusýningu hjá umdeildu merki – Af hverju?

Meghan Markle mætti á tískusýningu hjá umdeildu merki – Af hverju?
Fókus
Í gær

Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því

Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því
Fókus
Fyrir 2 dögum
Barnsfaðir Britney Spears lýsir ógnvekjandi reynslu sona þeirra – Starði á þá sofa með hníf í hendinni
Fókus
Fyrir 2 dögum

Spyr hvort ferðamenn taki börnin sín ekki með til Íslands

Spyr hvort ferðamenn taki börnin sín ekki með til Íslands
Fókus
Fyrir 2 dögum
Kylie Jenner harðlega gagnrýnd – „Ógeðslega ógeðslegt“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Byrjar þú daginn á því að stíga á vigtina – Þá þarftu að heyra þetta
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi

Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi
Fókus
Fyrir 2 dögum

Stórhýsi Antons loksins selt á undirverði

Stórhýsi Antons loksins selt á undirverði
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hafnaði föstu hlutverki í Saturday Night Live – Þetta er ástæðan

Hafnaði föstu hlutverki í Saturday Night Live – Þetta er ástæðan
Fókus
Fyrir 2 dögum
Náði botninum í raunveruleikaþætti – Nær óþekkjanlegur sem vöðvatröll
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þú ert að geyma tómatsósuna þína vitlaust
Fókus
Fyrir 3 dögum
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Harry sagður hafa klúðrað sáttum við föður sinn með nýjasta útspilinu – „Hann var svo nálægt því“

Harry sagður hafa klúðrað sáttum við föður sinn með nýjasta útspilinu – „Hann var svo nálægt því“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Stóra eftirsjá Al Pacino – Diane Keaton var ástin í lífi hans

Stóra eftirsjá Al Pacino – Diane Keaton var ástin í lífi hans
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nýjar vendingar í skilnaðardrama ársins
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sjóðheit ástaratlot staðfesta samband Perry og Trudeau
Fókus
Fyrir 3 dögum
Dóttir fyrrverandi stjörnuhjónanna nær óþekkjanleg eftir nefaðgerð og brjóstastækkun
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Mounjaro hefur haft hræðileg áhrif á mig sem mér hefði aldrei dottið í hug – Ég get ekki sagt neinum frá því“

„Mounjaro hefur haft hræðileg áhrif á mig sem mér hefði aldrei dottið í hug – Ég get ekki sagt neinum frá því“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Dauði Diane Keaton kom nánum vinum hennar algerlega í opna skjöldu

Dauði Diane Keaton kom nánum vinum hennar algerlega í opna skjöldu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Kótilettukvöld Samhjálpar – Fagna árangri fjölda fólks við að ná bata frá fíknisjúkdómnum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti