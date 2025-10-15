fbpx
Miðvikudagur 15.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Ben Stiller segir að þetta hafi verið versta ákvörðun sem hann tók sem foreldri

Miðvikudaginn 15. október 2025 08:30

Ben Stiller og Elle Olivia Stiller. Mynd/Getty Images

Leikarinn Ben Stiller segist ennþá sjá eftir því að hafa klippt dóttur sína út úr kvikmyndinni The Secret Life of Walter Mitty. Hann segir að þetta hafi verið versta ákvörðun sem hann tók sem foreldri.

Myndin kom út árið 2013, dóttir hans, Elle Olivia, var þá 11 ára.

Stiller opnar sig um málið í heimildarmynd um foreldra hans, Jerry Stiller og Anne Meare – Stiller & Meara: Nothing Is Lost.

Hann segist hafa erft fullkomnunaráráttu föður síns og þess vegna tekið þessa ákvörðun. Hann sagði við dóttur sína: „Þetta er örugglega versta ákvörðun sem ég hef tekið í lífi mínu.“

„Fyrir mig þá snýst þetta um mín eigin vandamál og þráhyggju varðandi störf mín, að allt sé „fullkomið.““

Stiller á Ellu og soninn Quinlin Dempsey Stiller með eiginkonu sinni og leikkonunni Christine Taylor.

Aðspurður hvort hann tengdi við upplifun Ellu sagði Quinlin: „Þú ert að reyna að sinna mörgum hlutverkum á sama tíma. Vera leikstjóri, leikari, framleiðandi, höfundur og faðir, og stundum kom föðurhlutverkið í síðasta sæti á eftir öllu hinu.“

Ben Stiller sagðist einnig sjá eftir því að hafa verið svona utan við sig og hugsað mikið um vinnuna þegar hann var með börnunum sínum.

