Þriðjudagur 14.október 2025

Þú ert að geyma tómatsósuna þína vitlaust

Þriðjudaginn 14. október 2025 06:30

Mynd/Pexels

Ef þú geymir tómatsósuna inn í ísskáp í þeirri von um að hún endist lengur þá ertu að taka óþarfa pláss í ísskápnum að mati sérfræðinga.

Samkvæmt rannsókn frá neytendasamtökunum Which? kom í ljós að aðeins einn af hverjum fimm í Bretlandi skoða miðann á uppáhalds sósunum sínum til að sjá hvernig á að geyma þær.

Tómatsósan var á þeim lista og er ein af þeim sósum sem er hægt að geyma í venjulegum skáp eftir að hún er opnuð. Hins vegar þarftu að borða hana innan átta vikna.

Sérfræðingar segja að vegna sýrunnar í tómötunum og edikinu þá helst tómatssósan fersk við stofuhita.

Með því að geyma tómatsósuna inn í ísskáp ertu að taka óþarfa pláss.

