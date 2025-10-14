Þú ert að geyma tómatsósuna þína vitlaust

Ef þú geymir tómatsósuna inn í ísskáp í þeirri von um að hún endist lengur þá ertu að taka óþarfa pláss í ísskápnum að mati sérfræðinga.
Samkvæmt rannsókn frá neytendasamtökunum Which? kom í ljós að aðeins einn af hverjum fimm í Bretlandi skoða miðann á uppáhalds sósunum sínum til að sjá hvernig á að geyma þær.
Tómatsósan var á þeim lista og er ein af þeim sósum sem er hægt að geyma í venjulegum skáp eftir að hún er opnuð. Hins vegar þarftu að borða hana innan átta vikna.
Sérfræðingar segja að vegna sýrunnar í tómötunum og edikinu þá helst tómatssósan fersk við stofuhita.
Með því að geyma tómatsósuna inn í ísskáp ertu að taka óþarfa pláss.