Þriðjudagur 14.október 2025

Fókus

Stórhýsi Anton loksins selt á undirverði

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 14. október 2025 13:20

Anton Kristinn Þórarinsson, Toni, hefur loksins selt stórhýsi sitt við Haukanes í 24 Garðabæ. Húsið var sett á sölu fyrir tveimur árum og aftur í janúar í fyrra.

Sjá einnig: Anton Þórarinsson selur glæsihús sitt – Hálfklárað á Haukanesi

Þórarinn Arnar Sævarsson, einn eigenda fasteignasölunnar Re/Max, keypti húsið fyrir 484 milljónir króna. Ásett verð var 635 milljónir króna. Vísir greindi fyrst frá.

Kaupsamningur var undirritaður 29. september og húsið er afhent á morgun á byggingarstigi tvö.

Á lóðinni var áður einbýlishús byggt árið 1973, sem var rifið. Nýja húsið er hannað af Kristni Ragnarssyni hjá KRark. Húsið er 620 fm á 1467 fm eign­ar­lóð sem er al­veg við sjó­inn og er með óskertu sjáv­ar­út­sýni.

Húsið skiptist í eldhús, stofu, borðstofu, skrifstofu, tvö stór svefn­her­bergi, baðher­bergi, hjóna­svítu með fata­her­bergi og baðher­bergi, sjón­varps­hol, og bílskúr á efri hæð. Á neðri hæð eru eldhús/borðstofa, tvö svefn­her­bergi, tvö baðher­bergi, þvotta­hús, geymsla, skrif­stofu­her­bergi, stórt opið afþrey­ing­ar­rými, tækn­i­rými auk her­bergja sem hugsuð voru sem kvik­mynda­her­bergi og leik­her­bergi. Af neðri hæðinni er út­gengt út í lóðina og fjör­una. Skv. selj­anda er heim­ilt að setja báta­skýli á lóðina.

Húsið er staðsteypt tví­lyft ein­býl­is­hús og er burðar­virkið staðsteypt með járn­bentri stein­steypu. Útvegg­ir eru ein­angraðir að utan með stein­ull og klædd­ir með stuðlabergs ál­klæðningu frá Idex. 

