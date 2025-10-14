fbpx
Þriðjudagur 14.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 14. október 2025 13:30

Fastagestur Mávsins sá leik á borði og fjármögnunin tók aðeins einn dag. Myndir/Karolinafund

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Einn af fastagestum Mávsins, félagsmiðstöð fyrir unga karlmenn í Vestmannaeyjum, ákvað að hefja hópfjármögnun fyrir sófa úr þrotabúi Play til að hafa þar. Kaupin voru fjármögnuð á innan við einum degi.

Skömmu eftir fall flugfélagsins Play þá var greint frá því að innanstokksmunir væru til sölu hjá Efnisveitunni. Meðal gripanna var forlátur hornsófi, vitaskuld eldrauður á litinn. Þennan sófa girntust Eyjamenn.

„Mávurinn er félagsmiðstöð fyrir unga karlmenn í Vestmannaeyjum sem var opnuð haustið 2021 og fagnar því 4. ára afmæli í október. Eigandi Mávsins Almar Benedikt Hjarðar, stuðningsfulltrúi, átti á dögunum pantað flug með Play til Barcelona sem ekkert varð úr,“ segir Baldur Haraldsson, 28 ára tölvunarfræðingur og fastagestur í Mávinum á síðunni Karolina Fund þar sem hann stofnaði fjáröflun fyrir sófanum. „Þess vegna hafa starfsmenn og velunnarar Mávsins brugðið á það ráð að uppfæra sófakost staðarins sem er orðinn ansi lúinn.“

Sófinn var ekki ódýr. Hann kostaði um 400 þúsund krónur. Það tók hins vegar innan við sólarhring að ná því takmarki og gott betur. Hafa 36 manns stutt verkefnið fyrir samanlagt rúmlega 500 þúsund.

Gamli sófinn er orðinn ansi lúinn. Mynd/Karolinafund
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 39 mínútum
Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi
Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Stórhýsi Anton loksins selt á undirverði
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Hafnaði föstu hlutverki í Saturday Night Live – Þetta er ástæðan
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Náði botninum í raunveruleikaþætti – Nær óþekkjanlegur sem vöðvatröll
Fókus
Í gær
Þú ert að geyma tómatsósuna þína vitlaust
Fókus
Í gær
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum

Mest lesið

Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Gekk á milli lækna en enginn vissi hvað var að – Fékk svarið þegar hann lýsti einkennunum fyrir gervigreindinni
Skjólstæðingur Brynjólfs sætir pyndingum – „Forstjóri Útlendingastofnunar hefur alið á óstjórn innan stofnunarinnar“
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife

Nýlegt

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Breytingar framundan í Meistaradeildinni – Tónlistaratriði og húllumhæ
Sósíalistar brjálaðir yfir því að Tóta hægrimanni var boðið á Samstöðina – „Þá átti þetta að vera alþýðusjónvarp“
Höddi Magg um pistilinn: „Ég er bara orðinn rosalega þreyttur á svona afsökunum“
Coote játar að sök – Brot hans sett í alvarlegasta flokkinn
Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Fókus
Í gær
Nýjar vendingar í skilnaðardrama ársins
Fókus
Í gær

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Fókus
Í gær
Sjóðheit ástaratlot staðfesta samband Perry og Trudeau
Fókus
Í gær
Dóttir fyrrverandi stjörnuhjónanna nær óþekkjanleg eftir nefaðgerð og brjóstastækkun
Fókus
Í gær

„Mounjaro hefur haft hræðileg áhrif á mig sem mér hefði aldrei dottið í hug – Ég get ekki sagt neinum frá því“

„Mounjaro hefur haft hræðileg áhrif á mig sem mér hefði aldrei dottið í hug – Ég get ekki sagt neinum frá því“
Fókus
Í gær

Dauði Diane Keaton kom nánum vinum hennar algerlega í opna skjöldu

Dauði Diane Keaton kom nánum vinum hennar algerlega í opna skjöldu
Fókus
Í gær
Kótilettukvöld Samhjálpar – Fagna árangri fjölda fólks við að ná bata frá fíknisjúkdómnum
Fókus
Í gær

Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti

Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hóbósexúalismi að aukast víða í heiminum – Hvað er nú það?
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Fókus
Fyrir 2 dögum

Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok

Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fókus
Fyrir 2 dögum

Fann frelsi undan Tourette á óvæntum vettvangi

Fann frelsi undan Tourette á óvæntum vettvangi
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segist hafa hætt frekari barneignum ef sonurinn hefði fæðst fyrstur
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ragnhildur hvetur okkur til að vera tilbúin með svör í þessum aðstæðum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Game of Thrones stjarna var svipt sjálfræði eftir að hafa verið tæld í sértrúarsöfnuð

Game of Thrones stjarna var svipt sjálfræði eftir að hafa verið tæld í sértrúarsöfnuð
Fókus
Fyrir 2 dögum
Norðanvindurinn er dystópísk fantasía með krydduðu, ástarsögulegu ívafi
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Ímyndunarafl hans og sköpunargleði var mér mikil hvatning“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Getur verið jákvætt fyrir heilsuna að frysta brauð
Fókus
Fyrir 3 dögum

Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“

Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Markmiðið að skeyta saman listamönnum sem eru ólíklegir til að vinna saman

Markmiðið að skeyta saman listamönnum sem eru ólíklegir til að vinna saman
Fókus
Fyrir 3 dögum
Unga tónlistarkonan kyndir undir orðróm um ástarsamband með Keith Urban
Fókus
Fyrir 4 dögum

Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali

Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali
Fókus
Fyrir 4 dögum
Beðmálsleyndarmál Beckham-hjónanna
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Danaprins heimsækir Borgarbókasafnið Kringlunni

Danaprins heimsækir Borgarbókasafnið Kringlunni
Fókus
Fyrir 4 dögum

Keppendur Ungfrú Ísland Teen hittust á Finnson Bistro

Keppendur Ungfrú Ísland Teen hittust á Finnson Bistro
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hanna Rún og Nikita í efsta sæti heimslistans
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fjaðrafok og fordæmingar út af umdeildri grínhátíð – „Hvernig dirfist þú að fara á þennan stað?“