Mánudagur 13.október 2025

Sjóðheit ástaratlot staðfesta samband Perry og Trudeau

Mánudaginn 13. október 2025

Katy Perry og Justin Trudeau eru sögð vera að stinga saman nefjum

Nýjar myndir af poppstjörnunni Katy Perry og fyrrverandi forsætisráðherra Kanada, Justin Trudeau, virðist staðfesta ástarsamband þeirra.

Á myndunum sést parið láta vel að hvort öðru um borð í snekkju við strendur Kaliforníu.

Greint var frá því í ágúst að parið hefði sést á stefnumóti í Montreal-borg en síðan hefur lítið heyrst af sambandi þeirra. Þau hafa greinilega haldið spilunum þétt að sér varðandi ástarsambandið en ákveðið nú að stíga fram með það fyrir alþjóð.

Perry, sem er fertug, skildi við eiginmann sinn, Orlando Bloom, fyrr á þessu ári. Það eru hins vegar tvö ár síðan að kvennagullið Trudeau, skildi við eiginkonu sína til 18 ára.

 

