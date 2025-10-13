Sjóðheit ástaratlot staðfesta samband Perry og Trudeau

Nýjar myndir af poppstjörnunni Katy Perry og fyrrverandi forsætisráðherra Kanada, Justin Trudeau, virðist staðfesta ástarsamband þeirra.
Á myndunum sést parið láta vel að hvort öðru um borð í snekkju við strendur Kaliforníu.
Greint var frá því í ágúst að parið hefði sést á stefnumóti í Montreal-borg en síðan hefur lítið heyrst af sambandi þeirra. Þau hafa greinilega haldið spilunum þétt að sér varðandi ástarsambandið en ákveðið nú að stíga fram með það fyrir alþjóð.
Perry, sem er fertug, skildi við eiginmann sinn, Orlando Bloom, fyrr á þessu ári. Það eru hins vegar tvö ár síðan að kvennagullið Trudeau, skildi við eiginkonu sína til 18 ára.
‘YACHT’ IN THE ACT: Former Canadian Prime Minister Justin Trudeau and pop star Katy Perry were spotted sharing some PDA off the California coast, photos obtained by FOX News Digital show. pic.twitter.com/jlhQQCbmre
— Fox News (@FoxNews) October 12, 2025